Heute morgen haben wir den Gesetzentwurf für ein neues Verfassungsschutzrecht veröffentlicht. Demnach sollen alle deutschen Geheimdienste Geräte mit Staatstrojanern hacken, um Kommunikation abzuhören.

Wir sammeln Reaktionen und Kommentare:

Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Club:

Die Quellen-TKÜ sollte ursprünglich nur bei schweren Straftaten durch die Polizei eingesetzt werden. Dann wurden die Hürden immer niedriger gesetzt – inzwischen bis hinunter zur Alltagskriminalität. In diesen Fällen gibt es aber immerhin noch eine richterliche und öffentliche Kontrolle bei der Verhandlung. Auch das fällt nun weg: Der deutsche Inlandsgeheimdienst soll hacken dürfen, wen er will.

Ein Sprecher des Justizministeriums:

Die Novelle des Verfassungsschutzrechts befindet sich auch weiterhin in der Abstimmung zwischen den Ressorts. Ich kann in diesem Zusammenhang erneut auf die Vereinbarung des Koalitionsvertrages verweisen. Dieser sieht eine „maßvolle“ Kompetenzerweiterungen für das Bundesamt für Verfassungsschutz vor, wobei „eine gleichzeitige und entsprechende Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle“ vorgesehen ist.

Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen:

Die Bundesregierung liefert keine Begründung dafür, warum sie mit der Einführung des Staatstrojaners die vertrauliche Kommunikation von Journalistinnen und Journalisten weiter aushöhlen will. Der Verzicht auf die Online-Durchsuchung ist in diesem Licht kein Trost.

Thorsten Wetzling, Leiter „Digitale Grundrechte, Überwachung & Demokratie“ bei der Stiftung Neue Verantwortung:

Klaus Landefeld, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei eco – Verband der Internetwirtschaft:

Der Entwurf zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts geht hier leider – bei allem Verständnis für die staatlichen Hoheitsaufgaben der Strafverfolgung – in eine völlig entgegengesetzte Richtung und wird zu einer Schwächung der IT-Sicherheit im Internet, wenn nicht gar zu einer Gefährdung der Digitalisierungsprozesse in Gesellschaft und Wirtschaft führen.

Bijan Moini, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte:

Dem Verfassungsschutz das Hacken technischer Geräte zu gestatten, hat eine neue Dimension. Tritt die Regelung so in Kraft, werden wir wahrscheinlich dagegen klagen.

Elke Steven vom Verein Digitale Gesellschaft:

Ein Staat, der Trojaner nutzen will, schützt Sicherheitslücken statt Bürger und Bürgerinnen. Erkannte Sicherheitslücken müssen jedoch sofort geschlossen werden. In den Händen der quasi unkontrollierbaren Geheimdienste haben solche Instrumente nichts zu suchen. Dort, wo der Staat diese nach innen gegen die eigene Bevölkerung richtet, erst recht nicht.

Uli Grötsch, zuständiger Berichterstatter für die SPD-Bundestagsfraktion im Innenausschuss:

Martina Renner, stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke:

Update (17:35): Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen und stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums:

Gerade in diesen Zeiten ist es dringend notwendig, in den vergangenen Jahren massiv verloren gegangenes Vertrauen in die rechtsstaatliche Arbeit des Verfassungsschutz wieder herstellen. Hier geschieht das genaue Gegenteil.

Update (20:20): Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD:

Ich halte die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung auch weiterhin für sehr weitgehende Eingriffe in die Grundrechte von Kommunikationsgeheimnis und Schutz der digitalen Integrität, die nur in klar definierten und gut begründeten Ausnahmefällen erlaubt sein dürfen und dabei einer wirksamen parlamentarischen Kontrolle unterliegen müssen. Durch das notwendige Offenhalten von Sicherheitslücken stellt der Einsatz von Staatstrojanern meines Erachtens auch weiterhin eine Gefährdung der IT-Sicherheit aller Nutzer*innen dar, auch wenn dadurch die Verschlüsselung von Kommunikation unangetastet bleibt.

Ich habe dennoch – wie es Herr Bundesminister Seehofer bereits bekannt gemacht hat – auf Basis des Koalitionsvertrags einer Kompromisslösung zugestimmt, die den Verfassungsschutz in engen Grenzen in die Lage versetzen soll, Hinweise ausländischer Dienste auf staatsgefährdende schwerste Straftaten mit Hilfe des Instrumentes der Quellen-TKÜ zu verifizieren, so dass die Ermittlungsbehörden tätig werden können. Diese Befugnisse, die auch so eng gesetzlich festgeschrieben werden müssen, müssen zudem einer verstärkten parlamentarischen Kontrolle unterliegen.

Richtig ist auch, dass ich die Befugnis einer Online-Durchsuchung für den Verfassungsschutz ausgeschlossen habe, da eine solche Befugnis in keiner Weise eine Analogie in der analogen Welt besitzen würde und damit über den 2018 vereinbarten Koalitionsvertrag hinausginge.