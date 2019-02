Die Podcasts von netzpolitik.org

In Zukunft gibt es den Netzpolitik-Podcast NPP in zwei verschiedenen Formaten - auf einem Kanal. Der gewohnte NPP mit Interviews und Schwerpunkten wird ab jetzt durch NPP Off The Record ergänzt. NPP Off The Record ist ein Podcast zu unseren Reportagen und Recherchen, der einen Einblick in die redaktionelle Arbeit gibt. Er erscheint regelmäßig am 1. Samstag im Monat. Wir wünschen viel Spaß beim Hören - und freuen uns auf Euer Feedback!