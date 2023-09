#275 On The Record :

Linn Friedrichs arbeitet, lehrt und forscht zu globaler Bildung. Ob in ihrer Doktorarbeit oder auf ihren beruflichen Stationen an der New York University (NYU) in Berlin und am United World College (UWC) in der Nähe von Pune in Indien: Friedrichs beschäftigt sich mit der Entwicklung von Curricula. Dabei ging es immer um die Frage, welche Fähigkeiten wir in Zukunft benötigen werden und wie das Bildungssystem Lernende auf veränderte Rahmenbedingungen vorbereiten kann.



https://netzpolitik.org/wp-upload/2023/09/23-09-OnTR-Linn.mp3

Besonders am Herzen liegen ihr Digitalkompetenzen (im Englischen treffender beschrieben mit „Digital Literacy“). Aber wie können diese im aktuellen Bildungssystem vermittelt werden? Und wie müsste dieses System dafür reformiert werden? Auf der vergangenen re:publica hat Linn Friedrichs dazu einen Vortrag gehalten. Um ihre Thesen und Ideen zu vertiefen, haben wir diesen Podcast aufgenommen.

Im ersten Teil sprechen wir über den Status Quo und die dahinter liegenden Prozesse: Wie und von wem werden Curricula überhaupt entwickelt und umgesetzt? Es geht aber auch darum, was die Aufgabe von Bildung ist und ob diese Aufgabe im traditionellen System ausreichend auf die Gegenwart und Zukunft vorbereitet. (Die wenig überraschende Antwort: nein. Das Bildungssystem ist wie ein Tanker, der gerade irgendwo im Suezkanal festgefahren ist.)

Vor allem wollen wir in diesem Podcast aber über die Zukunft sprechen und über die Fähigkeiten, die vermittelt werden müssen, um souverän auf die digitale Zukunft vorbereitet zu werden. Wie würde man das „from scratch“ neu bauen? Wie muss ein Bildungssystem aufgebaut sein, das alle mitnimmt und nicht im Gestern steckenbleibt? Und wer könnte so ein dafür notwendiges digitales Curriculum entwickeln?

In dieser Folge: Markus Beckedahl und Linn Friedrichs.

Produktion: Serafin Dinges.

Titelmusik: Trummerschlunk.

Weiterführende Links zum Thema

Auswahl relevanter Beschlüsse und Richtlinien der Kultusministerkonferenz:

KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“

KMK: Kompetenzen in der digitalen Welt

Jahresbericht der Kultusministerkonferenz 2022 zur Bildung in der digitalen Welt

KMK: Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften

Im Gespräch erwähnte Studien und Forderungen zu Lehrer*innenfortbildung:

Wie relevant ist die gesetzliche Fortbildungsverpflichtung für Lehrkräfte? Eine empirische Untersuchung zur Fortbildungsteilnahme in verschiedenen deutschen Bundesländern

Qualifizierung: Was macht gute Lehrerfortbildung aus?

DPhV und Fachverbände fordern von Politik deutlich mehr Engagement bei Lehrkräftefortbildung

Auswahl relevanter Modelle und Publikationen zu Digital- und Medienkompetenz:

re:publica 2023: Linn Friedrichs – What is the digital literacy curriculum we need?

EU-Kommission: Digital Competences Framework

JIM-Studie 2022

Stiftung Neue Verantwortung: „Quelle: Internet“? Digitale Nachrichten- und Informationskompetenzen der deutschen Bevölkerung im Test

Buch: Screen Teens

Im Gespräch referenzierte Initiativen und Ideen zur Transformation von Bildung:

#NeustartBildungJetzt

Table Media: Die Kralle des Bundes

Deeper Learning Initiative

Prüfungskultur.de

Schule im Aufbruch

Kompetenzverbund lernen:digital