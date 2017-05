Behörde Nimmersatt: Geheimdienste ausbauen, ohne dass es jemand merkt

Ein neues Gesetz „zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises“ (eID-Gesetz) hat den Bundestag passiert. In Zukunft bekommen Geheimdienste und andere Behörden automatisierten Zugriff auf Pass- und Ausweisdaten, darin sind auch die biometrischen Passbilder enthalten. Geheimdienste erhalten dadurch eine Befugniserweiterung durch die Hintertür eines anderen Gesetzes. Das eID-Gesetz ist längst nicht das einzige Gesetz, das auf diese Weise Geheimdiensten mehr Möglichkeiten schafft.

Das offensichtlichste Mittel, Geheimdiensten mehr Befugnisse zu geben, sind diejenigen Gesetze, auf denen auch Geheimdienst draufsteht. Das BND-Gesetz zum Beispiel, das die fragwürdigen Aktivitäten des deutschen Auslandsgeheimdienstes legalisiert, die im NSA-Untersuchungsausschuss ans Licht gekommen sind. Oder die Verfassungsschutzreform, die dem Bundesamt für Verfassungsschutz weitreichende Freiheit beim Umgang mit V-Leuten verschafft und dem BND erlaubt, das Internet nach sogenannten Cybergefahren zu durchsuchen. Bei anderen Gesetzen ist nicht so leicht erkennbar, dass sie sich überhaupt auf Geheimdienste auswirken. Oftmals erweitern sie die Befugnisse komplett unter dem Radar und ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Praktisch für Überwachungsfreunde, schlecht für die Demokratie.

Unterlagen ins Archiv geben? Nee, lieber nicht.

Ein gutes Beispiel ist die Änderung des Bundesarchivgesetzes im Januar. Beim Bundesarchivgesetz werden die Wenigsten zuerst an einen Vorteil für Geheimdienste denken. Doch das Gesetz enthält eine Passage, die Geheimdiensten weitreichende Ausnahmen gestattet. Sie müssen dem Bundesarchiv nun nur noch dann ältere Unterlagen zur Verfügung stellen, wenn es keine Bedenken gibt, dass „Quellen- und Methodenschutz“ sowie der „Schutz der Identität“ von Geheimdienstmitarbeitern dagegen sprechen. Nun ist es so, dass Geheimdienste überaus kreativ sind, wenn es darum geht, die eigenen Fehler zu vertuschen. Argumente, warum Unterlagen ihre Quellen oder Methoden gefährden könnten, sind schnell konstruiert.

Das Praktische: Es wird niemand öffentlich überprüfen können. Ist ja geheim. Und später geschreddert. Geheimdienste entscheiden dann selbst, was aufgeklärt werden darf und was nicht. Als wäre die Kontrolle von Geheimdiensten nicht schon schwer genug besitzen sie damit einen Freifahrtschein, ihre Arbeit auf immer und ewig geheim zu halten und sich der politischen und gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen.

Datenschutzgesetz als BND-Schutzgesetz

Geheimdienste bekommen Vorteile durch ein Datenschutzgesetz? Klingt absurd, ist aber wahr. Das kürzlich verabschiedete Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz schwächt die Kontrollmöglichkeiten der Bundesdatenschutzbeauftragten im „öffentlichen Bereich“. Statt effektiver Durchsetzungsmöglichkeiten erhält sie lediglich die Möglichkeit, Vorgänge zu beanstanden. Diese Beanstandungen sind rechtlich nicht bindend, die Datenschutzbeauftragte kann keine gerichtliche Prüfung veranlassen. Das ist ihr „schärfstes Schwert“, es ist ungefähr so scharf wie ein Kinderspielzeug.

Und wenn es für die Spione gut läuft, wird niemand je davon erfahren. Den Bundestag soll sie nämlich nicht mehr proaktiv informieren, wenn bei den Geheimdiensten etwas schief läuft. In einer Bundestagsanhörung zum Gesetz warnte der Rechtsprofessor Hartmut Aden davor, dies führe zu einer weiteren Zersplitterung der Geheimdienstkontrolle und falle hinter den bisherigen Schutzstandard zurück. Die Bundesdatenschutzbeauftragte selbst kritisiert die Änderungen des Datenschutzgesetzes als „europarechtswidrig und in der Sache falsch“. Wenn es für die Spione nicht so gut läuft, veröffentlicht jemand die geheimen Prüfberichte. Die nur noch mehr vor Augen führen, wie wenig Einfluss die Datenschutzbeauftragte hat. Wie beim Bericht darüber, dass der BND in Bad Aibling dutzendfach Gesetz und Verfassung bricht. Als Folge läuft alles weiter wie bisher. Die Feststellungen der obersten Datenschützerin im Land: Als „Einzelmeinung“ diskreditiert.

Wiederholen, was schon einmal schief ging

Beliebte Begründung für mehr Spionagekapazitäten: Gefährliche Geflüchtete. Ein Thema, mit dem sich gut Stimmung machen lässt, vor allem nach Terroranschlägen. Da passt das sogenannte Datenaustauschverbesserungsgesetz ziemlich gut. BND und Verfassungsschutz und tausende andere Behörden erhielten damit Zugriff auf das „Ausländerzentralregister“. Die Datensammlung enthält nicht nur die Personalien oder den Aufenthaltsstatus der Betroffenen. Nach einer Erweiterung im Juli 2016 sammeln sich dort unter anderem zusätzlich Informationen zu Beruf, Bildung, Sprachkenntnissen und Gesundheit. Zugänglich jetzt für Meldeämter, Gerichte und circa 14.000 andere.

Eine besondere Dreistigkeit: Der Bundesverfassungsschutz soll seit Oktober 2016 teilweise direkt an Asylanhörungen teilnehmen. Das beschloss das Innenministerium – ohne die Opposition im Parlament überhaupt darüber zu informieren. Das Innenministerium fand, das Thema sei „sensibel“ und einigte sich darauf, Informationen nur noch mündlich weiterzugeben. Sonst könnte ja noch irgendjemand auf die Idee kommen, es gebe ein Problem mit der Privatsphäre der angehörten, wenn ein deutscher Geheimdienst sich in die Befragungen von Geflüchteten schleicht. Immerhin flog schon der BND mit verdeckten Befragungen von Geflüchteten auf die Schnauze. Er bekam Vorwürfe, mit den erlangten Informationen den Drohnenkrieg der USA zu unterstützen und löste seine „Hauptstelle für Befragungswesen“ nach der Enttarnung schließlich auf. Kein Grund, es ein paar Jahre später nochmal mit einer anderen Sicherheitsbehörde zu versuchen. Denn was kann schon schiefgehen?

Anti-Terror-Geschenkpakete

Der Kampf gegen Terror muss für alles herhalten. Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, auch wenn niemand beweisen kann, dass sie überhaupt etwas bringt. Oder gleich ein ganzes „Anti-Terror-Paket“. Das ging im letzten Sommer durch den Bundestag und enthielt gleich mehrere schön verpackte Geschenke für die deutschen Dienste. Unter anderem die Verlängerung der Laufzeit gemeinsamer Überwachungsdatenbanken von Polizeien und Geheimdiensten sowie eine Rechtsgrundlage für den automatisierten Informationsaustausch zwischen dem Bundesverfassungsschutz und ausländischen Geheimdiensten.

Datenschützer wie der Hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar fürchten dadurch eine Legalisierung des Ringtauschs. Das bedeutet, Geheimdienste bekommen Daten, die sie im eigenen Land nicht sammeln dürfen, von den Partnerdiensten anderer Länder. Trotz massiver verfassungsrechtlicher Bedenken wurde das Gesetz im Schnellverfahren durch den Bundestag gewunken. das Anti-Terror-Paket gehört zu den reflexartig erlassenen Gesetzen. Am besten lässt sich das beobachten, wenn schon neue Maßnahmenpakete gefordert werden, bevor die alten richtig in Kraft getreten sind. Es soll ja schließlich niemand den Sicherheitspolitikern vorwerfen können, sie hätten nichts getan. Sie tun ja etwas – für die „gefühlte Sicherheit“. Mit echter Sicherheit hat die nur leider wenig zu tun.

Durch die Drehtür vom Geheimdienst in die Regierung

Nicht nur mit Gesetzen können Geheimdienste geschont werden. Eigentlich hatte der Bundestag im neuen Kontrollgremiumgesetz beschlossen, es müsse einmal jährlich eine öffentliche Anhörung der Geheimdienste vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium stattfinden. Die soll nun erst nach der Bundestagswahl stattfinden. Damit lassen sich die Aktivitäten der Dienste aus dem Wahlkampf heraushalten. Mit dem Effekt, dass die derzeitige Regierung sich kritischer Nachfragen entziehen kann.

Das hat Vorteile für beide Seiten: Die Regierung entzieht sich kritischen Fragen, wie sie fragwürdige Aktivitäten von BND und Co. aus der letzten Legislatur einfach abnicken oder wegschauen konnte. Noch dazu dürfte die Aufmerksamkeit für die Dienste dann wesentlich geringer ausfallen. Ein Beispiel, wie eine Regierung durch geschickte Terminierung sowohl sich selbst als auch die Geheimdienste vor zu viel Aufmerksamkeit schützen kann. Wobei die Grenzen manchmal verschwimmen. Denn Geheimdienstmitarbeiter wechseln nicht selten in die Aufsichtsabteilungen der Regierung. Und wieder zurück. Und wieder hin. Die Tür dreht sich weiter. Man kennt sich schon.

Und so weiter, und so weiter…

Die Liste ist längst nicht vollständig. Da wäre beispielsweise noch die EU-Richtlinie zur Verwendung von Fluggastdaten. Hier bekommen Geheimdienste weitreichenden Zugriff auf die Daten aus Flugbuchungen. Oder – auf Länderebene – der dammbrechende Zugriff für den Verfassungsschutz auf die Daten aus der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Obwohl Bundesjustizminister Heiko Maas verkündete, es sei nicht geplant, dass Geheimdienste auf diese Informationen zugreifen sollen. Nun, dass es nicht geplant war heißt ja nicht, es ist unmöglich. Bayern hat es vorgemacht.

Damit die Geheimdienste mit ihren neuen Freiheiten etwas anfangen können, brauchen sie selbstredend nicht nur freundliche Gesetze. Sie brauchen vor allem eines: Geld. Um das müssen sie sich keine Sorgen machen: Beispielsweise bekommt der BND 150 Millionen Euro, um Messenger zu knacken. Oder 300 Millionen für die „Strategische Initiative Technik“, um Glasfasern abzuschnorcheln, Internetdaten in Echtzeit zu rastern, Verschlüsselung zu knacken und Computer zu hacken. Der Verfassungsschutz bekommt unterdessen 75 neue Stellen, um Chats und Facebook zu überwachen, Bewegungsprofile und Beziehungsnetzwerke zu erstellen sowie „verdeckte Informationen“ zu erheben. Und das ist nur das, was durch Veröffentlichungen geheimer Dokumente ans Tageslicht gelangte.

Im Verborgenen liegt noch viel mehr, sachdienliche Hinweise dazu nehmen wir gern über die üblichen Kanäle entgegen.