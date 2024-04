Liebe Leser:innen,

am Montag war nicht nur Ostern, sondern auch der 1. April. Deshalb haben wir für diesen Tag unsere Startseite durch ein neues Angebot ersetzt: netzolino, die Kinderausgabe von netzpolitik.org. Mit den coolsten Datenschützer:innen zum Ausmalen, einem offenen Briefchen, Hacker Tobi, der die IT-Sicherheit erklärt, und vielem mehr.

Viele von euch hat unser Aprilscherz amüsiert. Viele haben uns aber auch geschrieben, dass sie so ein Angebot für junge Menschen auch „in echt“ ziemlich gut fänden. Da habt ihr recht, das sehen wir genauso. Es wäre ziemlich cool, die großen Digitalthemen leicht verständlich zu erklären. Mit praktischen Anleitungen für die wichtigsten Datenschutzsachen. Mit einfachen Erklärungen, wie die digitale Welt funktioniert. Und ein bisschen Spaß und Augenzwinkern zwischendurch.

Um es kurz zu machen: So etwas wie netzolino wirklich umzusetzen, das wäre echt stark. Aber mit unseren Mitteln können wir das momentan nicht stemmen. Vielleicht ist das irgendwann anders. Bis dahin freuen wir uns weiterhin darüber, dass es schon viele Angebote gibt, die sich kindgerechten Nachrichten verschrieben haben. Nicht nur die tolle Sendung Logo!, die es jetzt schon seit mehr als 30 Jahren gibt und die auch ganz oft das Internet erklärt.

Wir behalten die Idee hinter netzolino in unseren Köpfen und denken daran, wenn es mal wieder ganz kompliziert wird in unseren Texten. Denn wir wünschen uns ja eigentlich auch, dass so viele Menschen wie möglich unsere Berichterstattung verstehen und etwas dabei lernen können. Da können wir bestimmt noch besser werden: für jung und alt, für Einsteiger und Spezialexpertinnen. Auch an den anderen 364 Tagen im Jahr.

Ein unbeschwertes Wochenende wünscht euch

anna