Heute erzähle ich euch alles über „Verschlüsselung“. Wisst ihr, das ist wie ein Geheimcode, den nur ihr und eure Freund:innen verstehen können! Verschlüsselung sorgt dafür, dass eure Nachrichten im Internet sicher bleiben und nur von denen gelesen werden können, für die sie bestimmt sind. Cool, oder?

Und wisst ihr, was ‚Phishing‘ ist? Nein, wir gehen nicht angeln! Das ist, wenn Betrüger versuchen, an eure persönlichen Daten zu kommen, indem sie sich als vertrauenswürdige Unternehmen ausgeben. Also, wenn euch jemand per E-Mail nach eurem Passwort fragt, seid vorsichtig und meldet es sofort! Das check ich für euch!

Wisst ihr, was ‚Cybermobbing‘ ist? Das ist, wenn jemand euch im Internet beleidigt oder bedroht. Das ist überhaupt nicht cool! Wenn euch das passiert, sprecht mit euren Eltern oder Lehrern darüber. Gemeinsam können wir Cybermobbing stoppen!

Außerdem möchte ich über die Sicherheit von öffentlichen WLAN-Netzwerken sprechen. Wisst ihr, wenn ihr in einem Café oder Park WLAN benutzt, können Hacker eure Daten ausspionieren! Also seid vorsichtig und verbindet euch nur mit sicheren Netzwerken oder benutzt ein VPN, um euch zu schützen.

Überhaupt ist es wichtig, eure Privatsphäre im Internet zu schützen. Wenn ihr Fotos, Videos oder persönliche Informationen online teilt, könnten sie in die falschen Hände geraten. Also denkt immer zweimal nach, bevor ihr etwas postet und achtet darauf, wer eure Beiträge sehen kann!

Mach den Hacker-Tobi-Check!

Verschlüsselung ist…

☐ wenn auf Eurem Handy Inhalte und Chats durchsucht werden.

☐ eine Art Geheimcode, den nur ihr und eure Freund:innen verstehen können.

☐ eine gefährliche Sache.

Phishing ist…

☐ Angeln auf Englisch.

☐ ein lustiges Kinderspiel, wo man so ein Aquarium aufbaut.

☐ ein Betrugsversuch, um an Deine Daten zu kommen.

Cybermobbing ist…

☐ der Name einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs.

☐ etwas, wogegen wir die Chatkontrolle brauchen.

☐ wenn Euch jemand im Netz beleidigt oder bedroht.

In öffentlichen WLANs…

☐ sollte ich lieber ein VPN benutzen.

☐ muss ich keine Sorgen haben.

☐ kann ich nicht alle Seiten aufrufen, weil die Anbieter gerne zensieren.

Privatsphäre im Internet….

☐ ist Schnee von gestern.

☐ wichtig, deswegen muss ich mit privaten Daten aufpassen.

☐ würden manche Politiker am Liebsten abschaffen.