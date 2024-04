Das Internet ist für uns alle Neuland, hat Frau Merkel gesagt. Doch nicht für die Maus. Das süße orangene Wesen erklärt das Netz schon seit vielen Jahren. Wenn ihr auch wissen wollt, wie es funktioniert, dann haben wir die besten Lach- und Sachgeschichten hier für euch gesammelt.

Wo ist eigentlich die Cloud?

Daten kann man nicht nur auf einem Computer speichern, sondern auch in einer „Cloud“, das ist englisch und bedeutet „Wolke“. Doch wie kann man sich diese Wolke vorstellen und wo befindet sie sich? André begibt sich auf Spurensuche …

Wie funktioniert das Internet?

Was spielt sich wirklich ab, wenn man zu Hause an seinem Rechner auf die Tasten drückt? Weil das nicht zu sehen ist, spielen wir das mit Menschen nach.

Wie geht das mit der Suchmaschine?

Wenn wir etwas nicht wissen, fragen wir einfach die Suchmaschine. Aber wie findet die im Internet die Antworten?

Wie spricht der Sprachassistent?

Heißen Sprachassistenten auch „Smart Speaker“, weil sie auf alles eine Antwort haben? Wohl eher nicht. Ralph erklärt, wie die schlauen Lautsprecher funktionieren.

Wie funktioniert ein Handyladegerät?

Schon wieder: Armin muss sein Handy aufladen, der Akku ist leer. Schnell an den Strom anschließen und schon beginnt es zu laden. Dabei erwärmt sich auch das Ladegerät. Warum ist das so? Woher die Wärme kommt, findet Armin erst heraus, als er etwas macht, was sonst streng verboten ist: Er öffnet das kleine Gehäuse …

So wird die Maus 3D!

Die Maus kommt in 3D zu dir nach Hause! Und zwar mit einer AR-Anwendung auf dem Handy. So kannst du über das Smartphone Fotos und Videos von und mit der Maus machen. André sieht sich genauer an, wie die Maus in 3D entwickelt wurde und in das Handy gekommen ist.