Liebe Erwachsene,

wir, die Kinder dieses Netzes, schreiben euch heute einen Brief über das Internet. Das Internet ist für uns wie ein großer Spielplatz voller Möglichkeiten, voller Spaß und voller Wissen. Hier können wir lernen, spielen, Geschichten teilen und Freundschaften auf der ganzen Welt schließen. Aber in letzter Zeit macht es uns traurig, dass dieser Spielplatz nicht mehr so schön und bunt ist, wie er sein könnte.

Wir wollen ein Internet, das für alle da ist. Ein Ort, an dem wir unsere Ideen teilen können, an dem wir uns frei ausdrücken können, ohne Angst. Ein buntes Internet bedeutet für uns, dass wir nicht gemobbt werden. Dass wir dort lernen und miteinander Spaß haben können. Wir träumen von einem Internet, das so bunt ist wie ein Regenbogen, voller Vielfalt und Lebensfreude.

Wir möchten, dass das Internet ein Ort ist, an dem wir verschiedene Meinungen haben können. Wir wollen dort Kinder aus der ganzen Welt erreichen. Wir wollen ein Internet, das uns ermutigt, kreativ zu sein, das uns erlaubt, unsere Träume zu verfolgen und unsere Talente zu zeigen.

Aber für ein solches Internet brauchen wir eure Hilfe, liebe Erwachsene. Hört uns zu! Wir bitten euch, dafür zu kämpfen, dass das Internet ein guter Ort für uns alle wird.

Wir glauben fest daran, dass wir gemeinsam etwas bewirken können. Lasst uns zusammenarbeiten, um ein Internet zu schaffen, das unsere Welt besser macht, ein Internet, das unsere Fantasie beflügelt, unsere Neugier weckt und uns miteinander verbindet.

Mit freundlichen Grüßen!

Die Kinder von netzolino