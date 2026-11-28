Die 48. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 19 neue Texte mit insgesamt 170.252 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.

Liebe Leser:innen,

was mich diese Woche fassungslos macht, sind die Kürzungen bei der Förderung von zivilgesellschaftlichen Projekten. Am prominentesten sind dabei die Einschnitte und Umpriorisierungen beim Programm „Demokratie Leben!“. Meine Kollegin Chris hat mit Ans Hartmann vom Verein „Lola für Demokratie“ gesprochen. Die Organisation bietet eine Anlaufstelle für Betroffene von organisierter Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus.

Im Interview wird deutlich, wie wichtig die Arbeit solcher Stellen ist: Sie helfen Menschen, deren private Daten veröffentlicht werden. Sie leisten emotionale Unterstützung, beraten bei digitaler Sicherheit und sammeln die Fälle – damit wir überhaupt sehen können, wie groß das Problem ist.

Viele Mittel hat das Projekt sowieso nicht, drei Teilzeitstellen sind es hauptsächlich. Und das ist, was besonders wehtut. 1,2 Milliarden Euro soll das Familienministerium weniger ausgeben. Das ist etwa so viel, wie der aktuelle sogenannte Tankrabatt den Bund an Steuereinnahmen kosten wird. Das gleiche kommt nochmal für die Länder oben drauf.

Das ist kein „Sparen“

Bei „Demokratie Leben!“ sollen insgesamt rund 20 Millionen Euro wegfallen. Bei Projekten gegen Rechts, bei Jugend Hackt, bei allen möglichen. Das klingt im Vergleich fast nach wenig Geld. Doch für die einzelnen ist ihre Förderung enorm wichtig. Und diese einzelnen wiederum sind wichtig für unsere Zivilgesellschaft und Demokratie.

Der Kahlschlag betrifft aber nicht nur „Demokratie Leben!“-Projekte. Er betrifft ebenso Beratungen zu Asylverfahren, Integrationskurse und anderes.

Das ist kein „Sparen“, wie es häufig heißt. Denn beim Sparen habe ich später in der Regel noch etwas von dem, was ich zurückgelegt habe. Demokratie, Teilhabe und Zusammenhalt lassen sich nicht zurücklegen. Solche Kürzungen sind die Kettensäge an den vielen kleinen Stützen unserer Gesellschaft, ohne die es nicht geht.

Daher lasst uns sichtbar machen, um wen es da geht, wenn 1, 2 oder 10 Millionen Euro wegfallen. Lasst uns zeigen, was uns fehlt, wenn die Finanzierung für solch wichtige Arbeit wegbricht. Und lasst uns laut sein, weil das am Ende uns allen schadet.

Liebe Grüße

anna

PS: Wir müssen das Lager unseres Merch-Shops räumen. Falls ihr noch ein Geschenk für liebe Menschen oder euch selbst sucht, schaut gern vorbei.