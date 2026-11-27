Die EU verpflichtet staatliche Stellen dazu, ihre Werbeausgaben zu veröffentlichen. Doch statt dem österreichischen Vorbild einer zentralen Veröffentlichung zu folgen, droht in Deutschland die Transparenz zwischen föderaler Medienpolitik und AfD-Einfluss zerrieben zu werden.

Ein europäisches Gesetz soll Licht in die Geldflüsse zwischen Politik und Medien bringen. Doch statt die historische Chance für mehr Transparenz zu nutzen, gibt es in Deutschland bisher nur Minimallösungen. Dass sich das ändert, ist angesichts der föderalen Medienpolitik und des Einflusses von AfD und BSW fraglich.

Konkret geht es um European Media Freedom Act (EMFA), der in Deutschland auch unter dem Namen Europäisches Medienfreiheitsgesetz bekannt ist. Der EMFA verpflichtet staatliche Stellen dazu, ihre Werbeausgaben an Medien zu veröffentlichen.

So erfährt man etwa, wie viel Geld etwa vom Bundesministerium für Forschung an Spotify fließt oder welche Summen der Zoll für Werbung bei ProSieben/Sat1 ausgibt.

Die EU-Verordnung gilt seit August des Jahres 2025. In diesem Sommer haben deutsche Bundesministerien deshalb zum ersten Mal ihre Werbeausgaben offengelegt, etwa das Finanzministerium oder das Außenministerium.

Schlecht benutzbare Tabellen und PDF-Dokumente

Aktuell veröffentlicht jedes Ministerium die geforderten Angaben auf seiner eigenen Webseite. Das Bundesfinanzministerium (BMF) stellt beispielsweise lediglich einige Tabellen online. Beim Außen- oder dem Bundesarbeitsministerium lassen sich die Tabellen als PDF herunterladen. Auf dem Open Government-Portal govdata findet man die Informationen nicht.

Diese Fragmentierung kritisiert der österreichische Informatik-Professor Peter Salhofer von der FH Joanneum, dem netzpolitik.org beispielhaft die Seite des BMF gezeigt hat. Salhofers Einschätzung: „Die Transparenz steht hier nicht im Vordergrund, man hat sich am Minimum, dem Text der Verordnung orientiert.“ Was Wirkung und Nutzen sei, habe bei der technischen Umsetzung vermutlich keine Rolle gespielt. „Man kann nicht filtern, man kann nicht sortieren, man kann die Rohdaten nicht herunterladen. Das ist echt am unteren Limit, was getan werden kann“, so Salhofer.

Der Informatiker kennt sich mit Datenbanken zu staatlicher Werbung aus. Gemeinsam mit seinen Studierenden hat er nach 2014 im Projekt „Mehr!Medientransparenz“ die Daten für Österreich visualisiert. Dazu später mehr.

Vor allem stört Salhofer an der deutschen Umsetzung des EMFA, dass sich Interessierte die Informationen mühsam zusammensuchen müssen, wenn sie die Gesamtwerbeausgaben der Bundesregierung herausfinden wollen. „Da einen Überblick zu bekommen, ist eine Sisyphos-Arbeit“, sagt er netzpolitik.org. Wer sich dafür interessiere, müsse einen eigenen Crawler bauen. Also ein Programm, das die Seiten automatisch nach EMFA-Informationen absucht und die – teils unterschiedlich formatierten – Daten sammelt.

Die Fragmentierung der Informationen hält Salhofer für „Föderalismus am falschen Ende“. Ein System, bei dem alle Daten an eine zentrale Stelle übermittelt würden, ist aus seiner Sicht wesentlich weniger aufwendig.

Vorbild Österreich

Diesen Weg hat Österreich eingeschlagen. Das Land hat bei der Transparenz von staatlichen Werbeaufträgen Deutschland einiges voraus.

Zwar ist Österreich berüchtigt für sein überaus enges Verhältnis von Medien und Politik. Das Wort „Inseratenaffäre“ ist gleich mit zwei Kanzlerschaften in der jüngeren Geschichte des Landes verknüpft: Werner Faymann von der SPÖ (regierte von 2008–2016) und Sebastian Kurz (ÖVP, 2017–2019- und 2020–2021).

Gegen Faymann wurden die strafrechtlichen Ermittlungen im November 2013 eingestellt, gegen Sebastian Kurz und sein Umfeld laufen sie noch. Doch aus beiden Fällen zog das Land politische Konsequenzen.

Als Reaktion auf die Vorwürfe gegen Kanzler Faymann trat 2012 ein Medientransparenzgesetz in Kraft. Seitdem müssen staatliche Stellen bis Ende 2023 Werbeaufträge ab einer Bagatellgrenze von 5.000 Euro pro Quartal der österreichischen Kommunikationsbehörde KommAustria melden, die diese Daten dann regelmäßig durch die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) veröffentlicht. Seit 2024 ist nun auch noch die Bagatellgrenze gefallen, was noch mehr Transparenz herstellt.

Visualisierung aus der Community

Eine Visualisierung dieser Daten bot jedoch zunächst nur eine Projektseite der FH Joanneum an. Informatik-Professor Salhofer, der das Projekt „Mehr!Medientransparenz“ angestoßen hat, erinnert sich im Gespräch mit netzpolitik.org, dass er 2014 zunächst nur eine Programmieraufgabe für seine Studierenden gesucht habe. „Damals war OpenGovernment ein großes Thema und ich bin auf diesen Datensatz der RTR gestoßen.“ Später bekam das Projekt auch externe Förderung und wurde mithilfe von studentischen Abschlussarbeiten weiterentwickelt.

2021 musste sich Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern in der ÖVP zurückziehen. Zuvor waren Korruptionsermittlungen öffentlich geworden, wonach Verbündete in Kurz’ Umfeld Medien mit Werbeaufträgen aus Steuermitteln bestochen haben sollen, um dort gefälschte Umfragen zu platzieren. Die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls ist bis heute nicht abgeschlossen.

Das österreichische Parlament reformierte danach das Medientransparenzgesetz. Das Gesetz verpflichtet die KommAustria seitdem dazu, eine Visualisierung anzubieten, und Salhofers Projekt gewann die Ausschreibung. Es sei „technisch ein Klon“ des FH-Projekts, erzählt Salhofer. Seitdem kann man auch auf der offiziellen Seite mit wenigen Klicks sehen, welche Medienunternehmen die meisten Werbegelder erhalten oder wie sich die Werbeausgaben der Stadt Wien entwickelt haben.

Der Medienwissenschaftler Jakob-Moritz Eberl lobt die österreichische Datenbank. „Man muss ein bisschen wissen, wonach man eigentlich sucht, aber man kann sie recht gut durchforsten“, so Eberl. „Man kriegt recht gut einen Überblick, wo inseriert wird und wie viel Geld da ungefähr in die Hand genommen wird.“ Viele investigativ-journalistische Formate in Österreich hätten auf die Medientransparenz-Datenbank zurückgegriffen, um das problematische Verhältnis von Medien und Politik zu thematisieren.

Eine deutsche Datenbank

Kommt auch in Deutschland eine solche Transparenzdatenbank? Hinweise darauf gibt es. Denn dass jede Behörde ihre Werbeausgaben selbst veröffentlicht, findet nicht nur der Informatiker Salhofer unpraktisch. Auch in einer internen Handreichung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) vom Juni dieses Jahres heißt es:

BKM befindet sich aktuell in Abstimmung mit den Ländern sowie den Landesmedienanstalten dazu, wie schnellstmöglich ein zentraler Veröffentlichungsweg für sämtliche deutschen Behörden und öffentlichen Stellen auf Bundes‑, Landes- und kommunaler Ebene etabliert werden kann. Die Landesmedienanstalten haben grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt, in Ergänzung der Berichtspflichten nach Art. 25 Abs. 3 EMFA auch eine solche zentrale Online-Veröffentlichungsdatenbank zu schaffen und zu betreiben. Dies dürfte angesichts der Berichtspflichten des Art. 25 Abs. 3 EMFA auch die effektivste und bürokratieärmste Gestaltung sein.

Die Behörde von Staatsminister Wolfram Weimer übermittelte netzpolitik.org das Dokument auf Anfrage. Darin heißt es recht konkret: „Für den zu schaffenden zentralen Veröffentlichungsweg wird es dann entsprechende Eingabemasken der Online-Datenbank geben, die von den Behörden und öffentlichen Stellen mit ihren Daten befüllt werden können.“ Auch die Landesmedienanstalten, die die Online-Datenbank nach den Plänen umsetzen sollen, bestätigen auf netzpolitik.org-Anfrage, es spreche „viel für eine digitale Lösung, wie sie beispielsweise die österreichische Aufsicht realisiert hat“.

Doch mittlerweile äußert sich Weimers Behörde zurückhaltender als noch in der Handreichung vom Juni. Bund und Länder stünden, so heißt es jetzt auf netzpolitik.org-Anfrage: „derzeit im Austausch darüber, inwiefern ein möglichst einheitlicher oder zentraler Veröffentlichungsweg geschaffen werden kann.“ Diese Abstimmungen dauerten an, schreibt Weimers Behörde.

Bund und Länder noch uneins

Ähnlich zurückhaltend reagiert die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, die die Medienpolitik der Länder koordiniert. „Beabsichtigt sei, die Meldungen technisch weitgehend zu vereinheitlichen, sodass diese leicht und verständlich dargestellt und ausgewertet werden können“, schreibt ein Sprecher auf Anfrage von netzpolitik.org. Ein konkreter Veröffentlichungsweg sei noch nicht ausgewählt.

Bund und Länder sind sich offenbar noch nicht einmal einig darüber, ob es für eine zentrale Datenbank über staatliche Werbeaufträge Gesetzesänderungen braucht. Ein Sprecher der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz verweist einerseits auf eine Datenbank der Landesmedienanstalten zu Medieneigentum, die ohne ausdrückliche gesetzliche Beauftragung aufgebaut wurde. Andererseits schreibt er: „Die Länder beabsichtigen, eine solche Datenbank gegebenenfalls dennoch im Medienstaatsvertrag festzuhalten.“

Eine solche Lösung hätte Vor- und Nachteile. Einerseits unterstützt ein vertraglich festgehaltener Weg die Verbindlichkeit und Einheitlichkeit der Daten. Andererseits droht dieses Vorgehen, die Transparenzdatenbank weiter zu verzögern oder politisch sogar zu begraben.

AfD und BSW gefährden Staatsverträge

Denn in nicht allen Bundesländern gibt es noch Mehrheiten für solche Medienstaatsverträge. So haben in Sachsen-Anhalt die Fraktionen von AfD und BSW Mitte November im Medienausschuss gegen den Medienänderungsstaatsvertrag gestimmt. Der soll aber die Regelungen aus dem EMFA in das deutsche Medienrecht überführen; die Ministerpräsident:innen hatten dies bereits beschlossen.

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Im Medienänderungsstaatsvertrag wollten die Bundesländer unter anderem Kommunen von bis zu 100.000-Einwohner:innen von der EMFA-Transparenzpflicht ausnehmen. Die Landesmedienanstalten sollten zudem die Aufgabe zugewiesen bekommen, den jährlich fälligen Bericht zur Transparenz staatlicher Werbeausgaben zu schreiben.

Durch ein Nein von AfD und BSW droht der deutschen Medienpolitik nun eine Blockade. Denn eigentlich müssen alle Bundesländer die Medienstaatsverträge ratifizieren. Ob die Bundesländer von dem Prinzip der Einstimmigkeit abweichen können, ist laut dem Medienportal DWDL unklar.

Warum Transparenz wichtig ist

Dabei wäre mehr Transparenz bei staatlicher Werbung wichtig für die Demokratie. Der Medienwissenschaftler Eberl erklärt: „Grundsätzlich gesehen sind Werbeeinschaltungen bei journalistischen Medien nicht per se ein Problem. Sie können aber eine Abhängigkeitssituation erzeugen.“

So könnten staatliche Werbegelder implizit oder explizit daran geknüpft werden, dass über Behörden positiver berichtet würde. Gleiches gelte für Konzerne. „Das beeinflusst die Kontrollfunktion des Journalismus, die er in einer Demokratie haben sollte. Das beeinflusst auch den fairen Wettbewerb zwischen Medien, weil möglicherweise manche Medien dadurch mehr Werbeschaltungen bekommen als andere, weil sie eben diesen Deal eingehen“, sagt Eberl, der an der Universität Wien zu Politischer Kommunikation und Demokratie forscht.

Eberl betont aber, dass sich das Phänomen auch umdrehen kann – hin zu einer „symbiotisch-korrupten Beziehung“. So hätten in der Vergangenheit einzelne Boulevard-Medien in Österreich Berichterstattung als Druckmittel verwendet, um sich Werbeeinnahmen zu sichern. „Wenn du nicht bei mir inserierst, dann schreibe ich dich runter“, fasst Eberl es zusammen.

Durch Transparenzregeln könne man solche Einflussnahmen nicht verhindern, aber potenzielle problematische Abhängigkeitsverhältnisse ließen sich eher identifizieren. Zudem könnten solche Transparenzmaßnahmen eine breitere Debatte anstoßen. „Erst wenn staatliche Geldflüsse an Medien transparenter werden, können Bürger:innen auch in diesen öffentlichen Diskurs eintreten und dann mitentscheiden, was eigentlich Journalismus in einer Demokratie leisten soll und nach welchen Regeln man Journalismus fördern möchte“, so Eberl. Schließlich handelt es sich bei staatlichen Werbeausgaben auch um Steuergeld.

Verlegerverband: „Sehr geringer Anteil“

Regierungen, Behörden und staatsnahe Unternehmen hätten auch ein Interesse, die Bevölkerung zu informieren. „Das Problem ist, wenn dieser Werbeetat so ein großes Ausmaß annimmt, dass Medien ohne diesen Werbeetat nicht mehr überleben können“, sagt der Medienwissenschaftler mit Verweis auf Österreich.

Das ist in Deutschland wohl nicht der Fall. „Staatliche Werbung macht nur einen sehr geringen Anteil an den gesamten Werbeaufwendungen in Zeitungen aus“, schreibt der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) auf Anfrage von netzpolitik.org. Als Beleg schickt der BDZV Zahlen des Marktforschungskonzerns Nielsen.

Demnach machten staatliche Werbegelder in den vergangenen Jahren nur 0,3 bis 2,1 Prozent der Werbeeinnahmen von Zeitungen aus. Wie diese Daten genau zustande kommen, ist jedoch unklar. Auf entsprechende Nachfragen von netzpolitik.org antworteten weder Nielsen noch der BDZV.

Doch selbst wenn Medien in Deutschland weniger abhängig sind von staatlichen Aufträgen als etwa in Österreich, muss das in Zukunft nicht so bleiben. Auch hierzulande stehen Medien unter finanziellem Druck, immer wieder streichen Zeitungsverlage Stellen. Gleichzeitig könnten bald AfD-Politiker:innen in Landesregierungen über Werbebudgets entscheiden.

Durch die Transparenzpflicht des EMFA müssen sie dann aber immerhin veröffentlichen, an wen sie diese Gelder geben. Auf welchem Weg sie das tun, bleibt aber hierzulande wohl zunächst ihnen überlassen.