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Aus für Cosmo RadioDie ARD macht schon jetzt die Medienpolitik der AfD

Die Abschaffung des mehrsprachigen Cosmo Radio ist eine demokratische Bankrotterklärung. Wir erleben hier eine öffentlich-rechtliche Medienpolitik, die schon heute vor den Rechtsradikalen kuscht und die braune politische Agenda in vorauseilendem Gehorsam umsetzt. Ein Kommentar.

  • Markus Reuter
Markus Reuter
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Logo des Senders Cosmo
Soll abgewickelt werden: Der Sender Cosmo. – Alle Rechte vorbehalten: IMAGO / Panama Pictures

Cosmo Radio ist ein einzigartiger interkulturelle Radiosender des Öffentlichen Rundfunks mit mehrsprachigen Inhalten. Er ist erfrischend anders als die austauschbaren Klangteppiche, die wir sonst zu hören bekommen. Cosmo bringt globale Sounds und unbekannte Künstler:innen. Es gibt DJ-Sets mit Reggaeton und queere Podcasts. Cosmo klingt anders. Und das Wichtigste: Cosmo gibt einer migrantischen Perspektive mehr Raum als jeder andere Sender in diesem Land.

Dieses Radioprogramm ist Ausdruck einer demokratischen Gesellschaft, die offen und selbstbewusst sagt: kurdisch, türkisch, russisch, italienisch, polnisch und arabisch gehören zu uns – genauso wie die deutsche Sprache. Cosmo zeigt, wie unsere Gesellschaft ist und nicht wie die völkischen Gleich- und Angstmacher sie haben wollen.

Ausgerechnet diesen Sender, der in NRW, Bremen und Berlin linear ausgestrahlt wird, hat der WDR im Rahmen der ARD-Sparorgie nun mit knapper Mehrheit abgeschafft. Ausgerechnet jetzt, wo die AfD in Umfragen die stärkste Partei ist. Ausgerechnet jetzt, wo die Bundesregierung schon AfD-Politik macht. Ausgerechnet jetzt, wo Demokratie und plurale Gesellschaft unter Druck stehen wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik.

Aktuell sind wir an einem Punkt, wo es gilt, Zeichen zu setzen für eine offene, vielfältige Gesellschaft.

Politisch fatal

Die ARD hat genau das Gegenteil getan und verkauft die Abschaffung des Senders obendrauf noch als seine „Weiterentwicklung“. Sie macht damit Medienpolitik, die schon heute vor den Rechtsradikalen kuscht und deren politische Agenda in vorauseilendem Gehorsam umsetzt. Eine Bankrotterklärung. Es ist politisch fatal, den Rechtsradikalen ein schlüsselfertiges Haus hinzustellen – statt ihnen Steine in den Weg zu legen, wo es nur geht. Jede Hürde, welche die Braunen nicht später nehmen müssen, erleichtert ihren Durchmarsch, wenn sie an die Regierung kommen sollten.

Seit letztem Jahr läuft eine Petition gegen die Abwicklung von Cosmo Radio. Mittlerweile haben fast 100.000 Menschen sie unterschrieben, unter ihnen zahlreiche Prominente von Herbert Grönemeyer bis Fatih Akin. Wir sollten den willfährigen Entscheidern im WDR-Rundfunkrat jetzt richtig Druck machen!

Über die Autor:innen

  • Markus Reuter
    Markus Reuter

    Markus Reuter recherchiert und schreibt zu Digitalpolitik, Desinformation, Zensur und Moderation sowie Überwachungstechnologien. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit der Polizei, Grund- und Bürgerrechten sowie Protesten und sozialen Bewegungen. Für eine Recherchereihe zur Polizei auf Twitter erhielt er 2018 den Preis des Bayerischen Journalistenverbandes, für eine TikTok-Recherche 2020 den Journalismuspreis Informatik. Bei netzpolitik.org seit März 2016 als Redakteur dabei. Er ist erreichbar unter markus.reuter | ett | netzpolitik.org, sowie auf Mastodon und Bluesky.

    Kontakt: E-Mail (OpenPGP)

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4 Kommentare zu „Die ARD macht schon jetzt die Medienpolitik der AfD“

  1. Geht's etwas genauer?

    ,

    > hat der WDR im Rahmen der ARD-Sparorgie nun mit knapper Mehrheit abgeschafft.

    „Der WDR“ kann nichts entscheiden, er existiert nur als Institution. Wer so oberflächlich formuliert verschleiert Entscheidungsprozesse in Organisationen, die von Personen getroffen werden, die wiederum Gremien angehören, in denen es Gruppierungen gibt, mit unterschiedlichen Interessen.

    Wer genau hat also wie abgestimmt, unter welcher Interessenlage?

    Antworten
    1. Markus Reuter

      ,

      Weiter unten steht, dass der WDR-Rundfunkrat das entschieden hat.

      Antworten
      1. FYI

        ,

        > Weiter unten steht, dass der WDR-Rundfunkrat das entschieden hat.

        Das hat in etwa so viel Informationswert wie „der Bundestag hat beschlossen“.
        Aber welche Gruppierungen haben aus welcher Interessenlage wie abgestimmt?

        FYI:
        Die Mitglieder des WDR-Rundfunkrats bilden drei verschiedene Fachgremien: den Programmausschuss, den Haushalts- und Finanzausschuss sowie den Ausschuss für Rundfunkentwicklung und Digitalisierung. Diese Ausschüsse bereiten vor, was später im Rundfunkrat beschlossen wird. Im Unterschied zu den öffentlichen Sitzungen des Rundfunkrats sind gemäß § 17 Abs. 6 WDR-Gesetz die Sitzungen seiner Fachausschüsse nicht-öffentlich. Im Anschluss an jede Ausschusssitzung ist allerdings eine Anwesenheitsliste im Online-
        Angebot des WDR bekannt zu machen.

        Informationen zum WDR-Rundfunkrat, seinen Ausschüssen und Arbeitsschwerpunkten, Selbstauskünfte der Mitglieder sowie Termine, Protokolle und Stellungnahmen finden sich unter wdr-rundfunkrat.de.

        Kontakt zum Rundfunkrat

        Verantwortlich für das Online-Angebot des Rundfunkrats des Westdeutschen Rundfunks ist der Vorsitzende des Rundfunkrats Rolf Zurbrüggen.

        Geschäftsstelle des Rundfunkrats
        Appellhofplatz 1
        50667 Köln
        Postanschrift: 50600 Köln
        Telefon: 0221/220‑5601

        Antworten
  2. Mehr Transparenz bitte!

    ,

    Aus dem „WDR-Gesetz“:

    § 14a Transparenz
    Der WDR ist verpflichtet, für eine größtmögliche Transparenz gegenüber der
    Öffentlichkeit Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck sind die Organisationsstruktur,
    einschließlich der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, des Rundfunkrats und
    dessen eingesetzter Ausschüsse, alle Satzungen, gesetzlich bestimmte Berichte mit Ausnahme des Berichtes gemäß § 7 Absatz 3 sowie sonstige Informationen, die von wesentlicher Bedeutung für den WDR sind, in seinem Online-Angebot, wo möglich maschinenlesbar, bekannt zu machen. Dabei ist der Schutz von personenbezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen zu gewährleisten.

    https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/profil/wdr-gesetz-102.pdf

    Die Formulierung „mit knapper Mehrheit beschlossen“ stammt aus dieser Mitteilung des WDR:

    https://www1.wdr.de/unternehmen/rundfunkrat/publikationen/newsletter-382.html

    Wie knapp war denn die Entscheidung? Was war das genaue Abstimmungsergebnis?

    Antworten

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