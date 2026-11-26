Deutschland soll in Zukunft mit KI Asylbescheide, Visumsanträge und Aufenthaltsgenehmigungen bearbeiten. Fachleute kritisieren, dass die Software auch mit besonders sensiblen Informationen gefüttert werden soll und warnen vor einem Freifahrtschein für Behörden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

KI in der Migrationsverwaltung gibt es in Deutschland schon einige Jahre. Die Dialekterkennung, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ab 2017 eingeführt hat, ist ein solches System. Sprachprobe rein, mutmaßliche Herkunft raus. Und künftig soll es an noch viel mehr Stellen im Migrationsbereich solche automatisierten Systeme geben – bei der Prüfung von Asylanträgen, beim Dokumentencheck in Visumsverfahren oder wenn es um Aufenthaltsgenehmigungen geht.

Dafür steht das KI-Migrationsverwaltungsgesetz, das derzeit der Bundestag diskutiert. Wir haben für euch zusammengefasst, worum es dabei geht und weshalb Fachleute sehr große Bedenken haben.

Was ist das KI-Migrationsverwaltungsgesetz?

Ende Juli 2026 einigte sich die Bundesregierung auf den Entwurf für ein Gesetz zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Migrationsverwaltung, kurz: KI-Migrationsverwaltungsgesetz. Der Vorschlag soll Verfahren „effizienter, einheitlicher, qualitativ hochwertiger und sicherer“ machen. Der Gesetzentwurf des Innenministeriums bezieht sich dabei nicht nur auf Asylverfahren, sondern wirkt sich genauso auf die Vergabe von Visa oder auf aufenthaltsrechtliche Verfahren aus, etwa Duldungen. Um in diesen Prozessen KI und andere automatisierte Verfahren einsetzen zu können, sollen das Asylgesetz und das Aufenthaltsgesetz geändert werden.

Das KI-Migrationsverwaltungsgesetz bringt drei große Neuerungen: Eine erlaubt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, um KI-Systeme zu entwickeln, zu trainieren und einzusetzen. Die zweite ermöglicht ein automatisiertes Verfahrensmonitoring. Und die dritte berechtigt in bestimmten Fällen die Behörden dazu, Daten von Antragstellenden automatisiert mit öffentlich zugänglichen Informationen aus dem Netz abzugleichen.

Mit welchen Daten sollen die Behörden KI-Systeme entwickeln?

Mit dem KI-Migrationsverwaltungsgesetz sollen Behörden, die mit dem Asyl- und Aufenthaltsrecht zu tun haben, personenbezogene Daten in KI-Systeme einspeisen dürfen. Zum einen, um die Systeme zu trainieren. Zum anderen, um sie zu validieren und zu testen. Mit diesen Befugnissen sollen sie eigene Anwendungen entwickeln können. Die Erlaubnis zum Trainieren und Testen gilt für alle Systeme, die automatisiert Daten verarbeiten, also nicht nur für sogenannte KI, sondern auch für einfachere, streng regelbasierte Systeme.

Entsprechend der Datenschutzgrundverordnung gibt es neben normalen personenbezogenen Daten auch besonders sensible Daten. Dazu gehören zum Beispiel Informationen zu religiösen und politischen Überzeugungen, biometrische Daten und die sexuelle Orientierung einer Person. Auch solche Daten dürfen laut dem Gesetzentwurf für die KI-Entwicklung genutzt werden, wenn Schutzvorkehrungen aus dem Bundesdatenschutzgesetz berücksichtigt werden.

Im Gesetz geht es nicht nur darum, dass die Behörden ihre eigenen Systeme von Grund auf neu entwickeln. Sie dürfen auch Systeme von externen Anbietern für ihre Bedürfnisse trainieren. Ein Beispiel aus der Gesetzesbegründung lautet: „Bei der Entwicklung soll dem KI-System u. a. beigebracht werden, unter welchen Voraussetzungen eine Entscheidung über einen Asylantrag zu treffen ist, welche Angaben die Voraussetzungen erfüllen, wie die Antragstellenden diese Angaben belegen können und wie man diese Belege überprüfen kann.“

Was ist ein automatisiertes Verfahrensmonitoring?

Beim Verfahrensmonitoring geht es laut dem entsprechenden Paragrafen darum, „verallgemeinerungsfähige Erkenntnisse“ abzuleiten, „um die Verfahren weiterzuentwickeln, zu beschleunigen und die Qualität künftiger Entscheidungen zu verbessern“. Was genau das für Asyl‑, Visums- und Aufenthaltsverfahren bedeutet, macht ein Blick in die Erläuterungen zum Gesetzentwurf klarer.

Als Beispielfragen stehen dort: „Werden Anträge von Personen mit bestimmten Eigenschaften besonders häufig abgelehnt oder positiv beschieden?“, „Kommen Menschen mit bestimmten Namen typischerweise aus einer bestimmten Region?“ oder auch „Beantragen Antragsteller mit dem vorgetäuschten Abschluss einer bestimmten Universität an einem bestimmten Ort besonders häufig den gleichen Aufenthaltstitel?“

Das wirkt wie eine Sortierung in „einfache“ Anträge und solche, bei denen genauer hingeschaut werden soll.

Was passiert beim automatisierten Abgleich mit öffentlich zugänglichen Daten aus dem Internet?

Haben Behörden Zweifel daran, dass Antragstellende die Wahrheit sagen, sollen sie „öffentlich zugängliche personenbezogene Daten aus dem Internet mit entscheidungserheblichen Angaben“ automatisiert abgleichen dürfen. Zweifel können etwa dann entstehen, wenn Dokumente auffällig sind – beispielsweise wenn ein Zeugnis ungewöhnlich aussieht. Aber auch, wenn die antragstellende Person, ihre Aussagen und Dokumente keine weitere Aufmerksamkeit generieren, können die Behörden ihre Geschichte in Frage stellen. Etwa wenn „bestimmte Dokumente oder Angaben von bestimmten Orten oder Regionen besonders häufig als falsch aufgefallen sind“, so die Gesetzesbegründung.

Vorstellbar ist, dass ein System dann nach ähnlichen Zeugnissen sucht. Oder soziale Medien und Nachrichten durchforstet, um herauszufinden, ob jemand beispielsweise tatsächlich an der im Antrag angegebenen Universität arbeitet. Die Ergebnisse sollen dann durch einen Menschen „manuell bewertet, eingeordnet und gegebenenfalls verifiziert werden“.

Für welche Behörden gilt das Gesetz?

Manche der Vorschriften gelten für mehr Behörden als lediglich BAMF und Ausländerbehörden. KI-Systeme entwickeln und ein Verfahrensmonitoring etablieren dürfen beispielsweise alle Behörden, die eine Rolle im Asyl- und Aufenthaltsgesetz spielen – gemäß ihren dementsprechenden Aufgaben. Das beträfe dann zum Beispiel auch die Bundespolizei und andere Polizeibehörden oder die Bundesagentur für Arbeit im Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit.

Kann dann eine KI über Asylverfahren entscheiden?

Im Vorspann des Gesetzentwurf heißt es: „Die individuelle Prüfung und Entscheidung bleiben dabei vollständig in der Verantwortung der zuständigen Mitarbeitenden.“ Die Ergebnisse der automatisierten Verfahren sollen die Sachbearbeitenden aber „gezielt unterstützen“. Im Gesetzestext selbst steht dann, dass diejenigen, die das Verfahrensmonitoring machen, „besonders geschult“ sein sollen. Und gleich an mehreren Stellen heißt es, dass „diskriminierende Algorithmen weder herausgebildet noch verwendet werden“ dürfen.

Diese Formulierung findet sich auch in einigen Polizeigesetzen, die KI-gestützte Datenanalyse erlauben. Wie genau ein Mensch das überprüfen soll, ist jedoch nicht geregelt. „Als Anleitung an die Praxis ist diese abstrakte Vorgabe ungenügend. Wie Diskriminierung durch KI verhindert werden kann, ist eine der entscheidenden Fragen des digitalen Zeitalters, der sich die Gesetzgebung stellen muss“, schreibt etwa Lena Rohrbach von Amnesty International dazu.

Neben den häufig undurchschaubaren Ergebnissen von KI-Systemen ist der sogenannte Automation Bias ein Problem: Menschen neigen dazu, sich zu sehr auf automatisiert generierte Ergebnisse zu verlassen, wenn sie eine Entscheidung treffen. Diese Gefahr besteht auch mit dem aktuellen Gesetzentwurf.

Was kritisieren Fachleute am Gesetz?

Expert*innen etwa vom Deutschen Institut für Menschenrechte und von Algorithmwatch kritisieren den Gesetzentwurf als Freifahrtschein für Behörden und fordern klare Grenzen. Betroffene müssten vor negativen Auswirkungen von KI-Systemen auf ihr Asyl‑, Aufenthalts- oder Visumsverfahren geschützt werden.

Welche KI-Systeme für welche Aufgaben entwickelt und eingesetzt werden dürften und welche Daten für deren Training zum Einsatz kommen dürften, sei viel zu weit gefasst. Konkrete Anwendungszwecke würden fehlen und Behörden hätten weitgehend freie Hand bei der Entscheidung, wozu sie die Systeme einsetzen.

Dass sensible Daten zu Religion, Gesundheit oder sexueller Orientierung künftig für das Training von KI-Modellen eingesetzt werden sollen, sorgt ebenfalls für Kritik. Es fehlen Vorgaben zur Anonymisierung, so die Expert*innen.

Dass Menschen in den Verfahren weiterhin die letzte Entscheidung treffen sollen, überzeugt die Fachleute nicht. Sie verweisen auf den oben genannten „Automation Bias“.

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Kritik gibt es auch am automatisierten Abgleich mit öffentlich zugänglichen Daten im Internet, etwa auf Social Media. Hier drohten kulturelle Missverständnisse oder Verwechslungen, zur Gefahr für Antragstellende zu werden.

In seiner Stellungsnahme für eine Sachverständigenanhörung im Bundestag wies Eric Töpfer vom Deutschen Institut für Menschenrechte darauf hin, dass KI-Systeme im Migrationsbereich immer Hochrisiko-KI-Systeme seien. Für die gelten laut der KI-Verordnung der EU zwar besonders strenge Regeln, aber erst ab Dezember 2027. Wenn die Systeme vorher in Betrieb gehen, sogar erst ab 2030. Da entstehe eine Schutzlücke, sagt Töpfer.

Welche Erfahrungen gibt es aus anderen Ländern?

Deutschland ist nicht das erste Land, dass seine Migrationsverwaltung mit KI effizienter machen will.

In den Niederlanden etwa setzen Behörden bereits seit 2015 ein automatisiertes System ein, um Risiken bei der Visavergabe zu bewerten. Bestimmte Anwärter*innen werden aufgrund von Alter und Nationalität automatisch als hochriskant eingestuft und bekommen schwer Visa. Öffentlich wurde der Einsatz erst durch investigative Recherchen, ebenso wie die behördeninterne Kritik, das Verfahren sei womöglich „ethnisch diskriminierend“. In mehreren Fällen hatten Gerichte in den vergangenen Jahren die erstellten Bescheide wieder aufgehoben und die Behörde gerügt. Doch das System ist weiterhin im Einsatz.

Abgleich mit Internetdaten, automatisierte Risikobewertung: All das praktizieren bekanntermaßen auch die USA bei der Visavergabe und Bewertung von Asylanträgen. Wer dort ein Visum beantragt, muss seit 2019 seine Social-Media-Accounts offenlegen. Das Knight First Amendment Institute veröffentlichte Dokumente, die zeigen, dass Behörden erheblichen Zweifel am Nutzen der Maßnahme haben.

Die US-Einwanderungsbehörde arbeitet zudem bereits mit einem System, das schriftliche Asylbegründungen auf wiederkehrende Muster untersucht und diese hervorhebt. Über das System ist außer seinem Einsatz fast nichts bekannt. Mehrere Bürgerrechtsorganisationen klagen derzeit gegen die Behörde, um mehr zu erfahren.

In Großbritannien arbeitet das Innenministerium bereits mit KI-Werkzeugen, um Asylanträge zusammenzufassen und zu bewerten. Eine Untersuchung der Open Rights Group hat ergeben, dass die Werkzeuge ohne vorherige Qualitätskontrollen eingesetzt wurden. Es gebe dafür weder eine unabhängige Aufsicht, noch würden die Antragstellenden über den Einsatz informiert.

Zusätzlich hat die britische Regierung angekündigt, künftig eine Technologie des deutschen Unternehmens Cognitec einzusetzen, um das Alter von Geflüchteten zu schätzen, die Asyl beantragen. Kinder- und Menschenrechtsorganisationen warnen, dass solche Systeme gerade bei Schwarzen Jugendlichen fehleranfällig seien und dazu führen könnten, dass sie fälschlicherweise als Erwachsene behandelt werden könnten.

Wie geht es weiter?

Am 8. Oktober hat der Bundestag zum ersten Mal über das Gesetz debattiert, am 23. November fand eine Sachverständigenanhörung dazu im federführenden Innenausschuss statt.

Der Ausschuss kann jetzt Änderungen erarbeiten, bevor der Entwurf zur Abstimmung ins Bundestagsplenum geht. Ob die Koalitionsparteien die dort geäußerte breite Kritik aufgreifen, ist jedoch unklar.