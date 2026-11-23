Einmal mehr warnt der Signal Messenger vor dem Zugriff von KI-Assistenten auf eigentlich private und verschlüsselte Kommunikation. Der Messenger führt deswegen neue Sicherheitsmaßnahmen ein. Das Problem ist aber grundsätzlicher.

Es ist ein Verdienst von Messenger-Apps wie Signal, Threema und sogar WhatsApp, dass heute so viel private Kommunikation wie noch nie verschlüsselt ist. Durch den Einbau sicherer Verschlüsselung für alle haben sie maßgeblich zum Schutz der Privatsphäre von Milliarden Menschen beigetragen. Doch dieser Erfolg ist gerade massiv in Gefahr. Durch den galoppierenden Einzug von praktischen KI-Assistenten droht die technisch aufwendig verschlüsselte Kommunikation aus den Apps herauszufließen, um an Googles Gemini oder Apples Siri AI verfüttert zu werden.

Die schön verschlüsselte Familienchatgruppe ist nämlich nicht mehr privat, wenn Onkel Dieter seinen KI-Assistenten darüber laufen lässt, damit dieser ihm die Inhalte zusammenfasst. Das gilt auch für politische Chatgruppen oder die von Unternehmen und Behörden. Immer dann, wenn jemand die KI mit den Chat-Inhalten füttert, führt er letztlich die mühsam errungene IT-Sicherheit ad absurdum und liefert alle anderen Chatmitglieder dem Zugriff von Dritten auf die Kommunikation aus. Da hilft auch die beste Verschlüsselung nicht mehr.

Signal führt Sicherheitsvorkehrungen ein

Schon beim vergangenen Chaos Communication Congress hatten Vertreter:innen von Signal in einem Vortrag (Video) vor dieser Bedrohung der Kommunikation gewarnt, nun ergreift der Messenger Maßnahmen. Laut einer Mitteilung im Blog führt Signal in der kommenden Version neue Sicherheitsvorkehrungen ein, die verhindern sollen, dass KI-Assistenten, die in die mobilen Betriebssysteme Android und iOS integriert sind, auf vertrauliche Nachrichten der Nutzer:innen zugreifen oder diese erfassen.

Schon im letzten Jahr hatte Signal bei der Desktop-Version auf Windows-Rechnern der KI-Funktion „Recall“ von Microsofts KI Copilot verboten, standardmäßig Screenshots von Signal-Nachrichten aufzunehmen und zu speichern.

Hintergrund der neuen Maßnahmen ist nun, dass Apple und Google KI-Assistenten in ihre Betriebssysteme integrieren und die Programme, die auf den Bildschirmen angezeigten Informationen erfassen können. Dabei können vertrauliche Informationen an KI-Dienste weitergegeben werden, die außerhalb der Kontrolle der jeweiligen App liegen.

Um das Risiko für die Privatsphäre zu mindern, schränkt Signal dafür die Erstellung von Screenshots seiner App unter iOS 27 und Android ein – und zwar immer dann, wenn erkannt wird, dass ein KI-Assistent versucht, auf den Bildschirminhalt zuzugreifen, heißt es in der deutschen Pressemitteilung. Dabei sei der Schutz standardmäßig aktiviert. Nutzer:innen können allerdings diesen Schutz in den Einstellungen von Signal deaktivieren – sie machen dadurch aber die Kommunikation für sich und ihre Gesprächspartner:innen unsicherer.

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Kritik an Google und Apple

Signal warnt davor, dass Entwickler:innen von Apps derzeit Werkzeuge fehlen, um einen Zugriff von KI-Assistenten zuverlässig zu unterbinden. Der Messenger fordert daher Apple, Google und Microsoft dazu auf, einfache „Opt-out“-Mechanismen bereitzustellen, die KI-Assistenten den Zugriff auf sensible Anwendungsdaten verwehren. Anbieter von Betriebssystemen müssten Entwicklern die technischen Mittel an die Hand geben, um sensible Informationen zu schützen und sicherzustellen, dass Privatsphäre und Datenschutz grundlegender Bestandteil des KI-Ökosystems bleiben, heißt es weiter. Zudem fordert Signal eine klare technische Dokumentation darüber, wie die KI-Systeme Informationen erfassen und verarbeiten.

Signal sagt, dass es jetzt alle „derzeit verfügbaren Schutzmaßnahmen“ umsetze, doch diese Maßnahmen würden nicht ausreichen. So blieben andere Zugriffswege, zum Beispiel über Funktionen, die eigentlich zur Barrierefreiheit gedacht sind, potenzielle Schwachstellen. Aufgrund dieser Einschränkung sei es Signal derzeit beispielsweise nicht möglich, einen vergleichbaren Schutz gegen Screenshots auf macOS, dem Betriebssystem von Apple-Computern, einzuführen.

Grundsätzliches Problem bei der Nutzung von KI

Das IT-Sicherheitsproblem ist bei der Nutzung von KI-Agenten nicht auf Messenger wie Signal beschränkt. In einer Recherche konnten Sicherheitsforscher gerade zum Beispiel nachweisen, dass einmal in einige KI-Dienste eingegebene Passwörter oder Links später an anderer Stelle wieder auftauchen und preisgegeben werden können.

Wer KI-Dienste nutze, insbesondere über Vermittlungsplattformen oder autonome Agenten, sollte laut den Forschern keine Passwörter, API-Schlüssel oder andere Geheimnisse in Prompts eingeben.