Die Länder halten den Gesetzentwurf für die Bekämpfung von digitaler Gewalt an mehreren Stellen für zu milde. Sie fordern höhere Strafen, weniger Einschränkungen und eine umfassende Regulierung von Smart Glasses mit Kamerafunktion.

Der Bundesrat will Smart Glasses, die mit einer Kamera ausgestattet sind, künftig strenger regulieren. Auch das geplante Strafmaß für den Besitz von Vergewaltigungsvideos und andere Formen von bildbasierter Gewalt ist ihm zu niedrig. Das steht in der Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Stärkung des zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutzes vor digitaler Gewalt, die er am Freitag beschloss. Der Bundesrat unterstützt darin grundsätzlich die Pläne, Phänomene wie heimliche Voyeuraufnahmen, sexualisierte Deepfakes oder digitales Stalking ins Strafrecht aufzunehmen. Er sieht den Entwurf jedoch an mehreren Stellen als nicht weitreichend genug.

Besonders auffällig ist das in der Debatte um die Regulierung von Smart Glasses mit Kamerafunktion. Träger*innen können mit den Brillen unauffällig und ohne die Zustimmung der Gezeigten ihre Umgebung filmen.

Der Bundesrat bittet darum, im weiteren Gesetzgebungsverfahren sicherzustellen, dass der Anwendungsbereich des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetzes (TDDDG) so ausgeweitet wird, dass auch aufnahmefähige Geräte darunter fallen, „die technisch geeignet sind, unbemerkt aufzunehmen“. Damit solle die Rechtslage dem Missbrauchspotenzial von Smart Glasses gerecht werden. Das würde vermutlich zu einem Verbot vieler derzeit populärer Modelle in Deutschland führen.

Voraussetzungen für ein Verbot nicht erfüllt

Bisher verbietet das Gesetz nicht generell solche Geräte. Entscheidend ist, ob ein Gerät durch seine Gestaltung besonders für unbemerkte Aufnahmen geeignet ist. Die Bundesnetzagentur, die in Deutschland für die Marktaufsicht zuständig ist, sieht die Voraussetzungen für ein Verbot bisher nicht erfüllt, weil Brillen wie etwa die Ray-Ban Meta mit einer Leuchte auf die Aufnahme hinweisen. Die Hamburger Datenschutzaufsicht, die für Meta und Google zuständig ist, kommt hingegen nach einer Prüfung zu einer anderen Einschätzung: Die Leuchte sei nicht gut erkennbar.

Die Bundesregierung soll sich außerdem auch auf EU-Ebene für eine strengere Regulierung einsetzen, fordern die Länder. „Hierzu sollen insbesondere technische Mindestanforderungen für entsprechende Geräte und technische Vorkehrungen getroffen werden, die eine Deaktivierung, Verdeckung oder sonstige Manipulation dieser Schutzmechanismen verhindern.“

Ausnahmen im TDDDDG sollen geschaffen werden, damit Menschen mit einer Sehbehinderung weiterhin die Brillen nutzen können. Der Bundesrat will, dass die „berechtigte Nutzung“ als Assistenztechnologie weiter erlaubt bleibt.

Hürde für die Strafverfolgung von Überwachung

Auch in weiteren Punkten bittet die Länderkammer um Nachschärfungen. So ist vorgesehen, dass ein neuer Paragraph die „Unbefugte Überwachung mittels Informations- oder Kommunikationstechnik“ unter Strafe stellt. Er zielt auf die Überwachung etwa mit Bluetooth-Trackern, Spionage-Apps oder GPS-Geräten.

Strafbar soll sich laut Entwurf machen, wer den Aufenthaltsort oder die Tätigkeit einer anderen Person mit diesen Techniken “wiederholt” oder “ständig” überwacht. Der Bundesrat will diese Einschränkung gerne streichen lassen, so dass schon der einmalige Nachweis einer solchen Überwachung ausreicht.

Der Nachweis einer „wiederholten“ oder „ständigen“ Überwachung werde bei der Strafverfolgung absehbar erhebliche Probleme bereiten, weil häufig lediglich nachgewiesen werden könnte, dass ein Tracker installiert wurde, nicht jedoch, wie häufig er zum Einsatz kam, begründet der Bundesrat.

Höhere Strafen für bildbasierte Gewalt

Auch das vorgesehene Strafmaß hält der Bundesrat an mehreren Stellen für zu niedrig. So wollen die Länder etwa, dass das Herstellen und Verbreiten von intimen Aufnahmen ohne Zustimmung künftig nicht mit bis zu zwei, sondern mit bis zu fünf Jahren bestraft wird. Das soll für echte Bildaufnahmen ebenso gelten wie für sexualisierte Deepfakes.

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Die „Breitenwirkung“ solcher Taten und das Ausmaß der Persönlichkeitsrechtsverletzung würde sich in dem vorgesehenen Strafrahmen, der lediglich Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vorsieht, nicht angemessen widerspiegeln.

Auch die Herstellung und Verbreitung von Vergewaltigungsvideos will der Bundesrat härter bestraft wissen. Die Tat solle ebenfalls mit einer Strafe von mindestens fünf Jahren verbunden sein und zudem einheitlich im Rahmen der Vorschriften zu “Gewaltpornografie” geregelt werden. Laut Entwurf ist bislang vorgesehen, dass der Besitz und das Abrufen solcher Videos mit bis zu zwei Jahren, das Herstellen und Verbreiten mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden.

Klare Formulierung für Deepfakes gefordert

Bei den im Gesetz neu erfassten Fällen von Fake-Accounts und Identitätsdiebstahl mit Deepfakes („Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch täuschende Inhalte“) will die Länderkammer an zwei Stellen nachschärfen. Zum einen soll eine erhebliche Schädigung des Ansehens nicht mehr Voraussetzung für eine Strafbarkeit sein. So seien etwa Bilder in Badekleidung oder Unterwäsche schon eine erhebliche Verletzung der Persönlichkeitsrechte, argumentieren die Länder, aber zugleich „nicht zur Ansehensschädigung geeignet“. Auch Politiker*innen oder Prominente, denen bestimmte Aussagen in den Mund gelegt würden, seien dadurch nicht ausreichend geschützt.

Im Fall von sexualisierten Deepfakes soll zudem die Formulierung aus dem entsprechenden Abschnitt gestrichen werden, die Darstellung müsse den „Anschein erwecken“, dass sexuelle Handlungen oder bestimmte unbekleidete Körperteile einer anderen Person abgebildet seien. Der Bundesrat fürchtet, dass sonst womöglich die Kennzeichnung eines sexualisierten Deepfakes als KI-generiert schon ausreichen könnte, um der Strafbarkeit zu entgehen und schlägt eine präzisere Formulierung vor: „wirklichkeitsnah wiedergibt“.

Diesen Punkt hatten bereits zahlreiche weitere Fachleute in ihren Stellungnahme zum Gesetzentwurf kritisiert, etwa der Deutsche Juristinnenbund Sie argumentieren, für die betroffenen Personen ändere eine solche Kennzeichnung nur wenig am verletzenden Charakter solcher Deepfakes und plädieren ebenfalls für eine offenere Formulierung.