Im Skandal um die Rückkehr des Nvidia-Chefs Jensen Huang an die Spitze des Konzerns offenbart sich eine Kultur der Straflosigkeit. Diese Kultur spiegelt sich auch in den Produkten der Tech-Branche wider. Sie darf nicht auf Europa überschwappen.

Es ist ein Knall, der lange nachhallen wird. Unter tosendem Beifall der Nvidia-Belegschaft, Präsident Donald Trump und der US-Tech-Oligarchen kehrte Jensen Huang am Montag an die Spitze eines der wichtigsten Chip-Konzerne der Welt zurück. Die Börse dankte es ihm: Die zuletzt eingebrochenen Kurse schossen in die Höhe, allein Nvidia gewann am selben Tag rund eine Billion US-Dollar an Wert hinzu.

Vor rund zwei Wochen war Huangs Position unhaltbar geworden. Stückchenweise kam ans Licht, dass er mehrere Affären hatte, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Diese Person soll ihre Hand dabei im Spiel gehabt haben, über ein Schlupfloch in Singapur Millionen von KI-Chips nach China zu verfrachten und damit US-Exportverbote zu unterlaufen. Es kam auch heraus, dass mindestens ein Teil der US-Regierung, Trump eingeschlossen, seit einem Jahr davon wusste, aber nichts unternahm. Laufende US-Ermittlungen wurden auf Zuruf eingestellt, weil US-Handelsminister Howard Lutnick, und wohl andere auch, ihre schützenden Hände über Huang hielten.

China, so hieß es bislang aus der US-Regierung, sei der strategische Hauptgegner. Keinesfalls dürften die auf KI-Anwendungen spezialisierten Nvidia-Chips nach China gelangen, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Rufe nach Regulierung von KI wies Trump stets mit dem Argument zurück, dass sonst China das Wettrennen gewinnen würde. Es ist derselbe Trump, der angeblich wegen der nationalen Sicherheit den chinesischen Videodienst TikTok erst verbieten wollte und später sicherstellte, dass das US-Geschäft des sozialen Netzes an befreundete Investoren und den langjährigen Freund Larry Ellison verkauft wurde.

Es scheinen nur vorgeschobene Gründe gewesen zu sein. Schließlich ist Donald Trump, der höchstpersönlich Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat ausgeübt hatte, um Huang zurückzuholen, Nvidia-Aktionär und profitierte finanziell von der Kehrtwende. Auch Lutnicks Familienunternehmen, Cantor Fitzgerald, machte offenkundig gute, wenngleich undurchsichtige Geschäfte mit Aktien des Chip-Herstellers. Geld floss auch in die andere Richtung: Ganz unverblümt spendete Huang im Vorjahr 25 Millionen für Trumps irrwitziges Ballsaal-Projekt, um sich, wie andere Tech-Konzerne, mit dem US-Präsidenten gutzustellen.

Big Tech an der Seite Donald Trumps

Mit dieser Spende reihte sich der Multi-Milliardär Huang ein ins Glied der Tech-Oligarchie, die seit Trumps zweiter Amtszeit unverhohlen an seiner Seite steht. Zu seiner Amtseinführung erschienen sie fast geschlossen, die Chefs der großen Tech-Unternehmen, von Mark Zuckerberg über Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai bis hin zu Elon Musk. Seitdem lässt Meta wieder mehr Hassrede und Impfskepsis auf seinen Online-Diensten zu, Amazon produzierte einen außergewöhnlich teuren, aber kaum gesehenen Film und nun auch noch eine TV-Serie über die Präsidentengattin Melania, Apple diente sich mit Goldgeschenken an und auf Google Maps heißt der Golf von Mexiko inzwischen wie von Trump angeordnet.

Sie alle profitierten von den Steuergeschenken des „Big Beautiful Bill“-Gesetzes, das die Republikaner im Vorjahr durch den Kongress peitschten; von abgebauter Regulierung und lahmgelegten Behörden, von Regierungsaufträgen und exklusiven Zollerleichterungen. Am meisten konnte wohl Elon Musk abschöpfen, dessen Unternehmen wie SpaceX und Tesla ohne staatliche Subventionen kaum überlebensfähig wären. Mit dem von ihm ins Leben gerufenen DOGE-Gremium, das Steuergeld und Staat einsparen sollte, letztlich aber weit mehr Schaden als Nutzen verursacht hat, konnte Musk sich selbst und seinem rechtsradikalen Umfeld Vorteile verschaffen, von denen andere nur träumen können.

Einen guten Teil der vergangenen Tage verbrachte Donald Trump damit, bei TV-Sendungen anzurufen und Interviews zu geben. Dort rühmte sich der Präsident unter anderem damit, auf das Privatunternehmen Nvidia eingewirkt zu haben, um den geschassten Huang wieder einzustellen.

Im Vorbeigehen ließ er auch fallen, in seiner ersten Amtszeit Elon Musk bei einem „bestimmten Zwischenfall“ aus der Bredouille geholfen zu haben. „Elon war geschützt“, sagte Trump im Mafia-Tonfall. Was er mit dieser ominösen Bemerkung meinte, ist nicht restlos klar. Gut möglich, dass er damit auf die Tesla-Kursmanipulation von Musk anspielte, die schließlich mit einem gütlichen Vergleich mit der Börsenaufsichtsbehörde SEC endete. Aber wer weiß das schon. So offen Trump seine Korruption auch auslebt, hat die breitere Öffentlichkeit vermutlich nur die Spitze des Eisbergs gesehen.

Die neuen Tech-Barone

Eine Kultur der Straflosigkeit habe sich in der US-Gesellschaft breitgemacht, nicht erst seit Trump, warnen seit Jahren merklich lauter werdende Stimmen, über alle politische Lager hinweg. Die Gewissheit, unbeschadet davonzukommen, wenn man nur genug Geld und Beziehungen hat, spiegelt sich auch in der US-Tech-Branche wider. Nicht von ungefähr war „Move fast and break things“ das Motto des jungen Facebook-Konzerns: erst machen, etwaige Bedenken später. Falls Behörden es überhaupt schaffen, mit dem hohen Tempo mitzuhalten, das die Tech-Branche vorgibt, zahlt man Strafen einfach aus der Portokasse. Eine Strategie, mit der diese Tech-Unternehmen gut fahren, wenn man sie denn gewähren lässt.

Dafür ist der noch junge KI-Bereich, in dem der Chip-Hersteller Nvidia ein wichtiges Puzzlestück ist und der obendrein im Zentrum des zirkulären Finanzierungsmodells der Branche steht, nur das letzte, aber womöglich drastischste Beispiel. Ohne Rücksicht auf Verluste, (Urheberverwertungs-)Recht oder all die Menschen, die oft ungefragt plötzlich neben KI-Rechenzentren leben sollen, haben sich diese Unternehmen das digitalisierte Wissen der Menschheit einverleibt und verkaufen dieses Wissen, verpackt in kommerzielle Geschäftsmodelle, einfach wieder an die Menschheit zurück. Verantwortungslos setzen sie mitunter gefährliche KI-Werkzeuge in der freien Wildbahn aus, weil sie keine spürbaren Folgen fürchten müssen, wenn etwas schiefgeht.

Dabei offenbaren sie regelmäßig, wie wenig sie von der Welt, von Gesellschaft, ja Menschen überhaupt verstehen. So behauptete etwa Suno-Chef Mikey Shulman, Hersteller eines KI-Musikgenerators, dass Menschen angeblich keinen Spaß daran hätten, Musik zu machen. Aus Musik, oder Kunst allgemein, wird dann eine atomisierte Wunscherfüllung, anstatt die Funktion des permanenten gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses zu erfüllen, der schon mal Schmerzen bereitet und bereiten muss. Kulturelle Praktiken und menschliche Grundbedürfnisse werden zu technischen Problemen, die zu lösen sind; zu statistischen Modellen, die auf den ersten Blick plausibel scheinen. Ob es am Ende überhaupt noch Menschen braucht, können diese Tech-Bros, Peter Thiel etwa, nicht so recht beantworten.

Was andere von dieser Sicht auf die Welt halten, muss sie nicht jucken. Dafür sind sie zu abgehoben: zu reich, zu isoliert, zu mächtig. Vor allem aber schaffen sie Tatsachen – und die Welt neu, in der wir alle leben. Es sind genau diese Menschen, die die digitalen Infrastrukturen und Abhängigkeiten der Gegenwart und der Zukunft schaffen, ob es sich um Bürosoftware, Netzwerke oder KI-Anwendungen handelt.

Wenn sie nicht ohnehin offen rassistisch sind, greifen sie oft genug auf ideologische Strömungen wie jene des Transhumanismus zurück, die ihre Wurzeln in der Rassentheorie und Eugenik haben. Erst vor wenigen Tagen erklärte etwa der schwedische Philosoph Nick Bostrom, auf den sich unter anderem Elon Musk und Sam Altman gern berufen, Menschen würden künftig über 1.000 Jahre lang leben, KI sei Dank. Dass ihm Gehör geschenkt wird, anstatt in Gelächter auszubrechen, ist wirklich ein Phänomen.

Alles netzpolitisch Relevante Drei Mal pro Woche als Newsletter in deiner Inbox. Jetzt abonnieren

So restlos überzeugt sind manche von den Heilsversprechen der Technik, die sie mitentwickeln, dass sie gar mit dem Rauchen anfangen, weil sie tatsächlich daran glauben, dass KI Krebs heilen werde. Konsequenzen? Nicht für sie.

Demokratien sind nicht machtlos

Auf die USA beschränkt sich der Nvidia-Skandal nicht, dazu ist die Welt zu sehr ineinander verschränkt, zu groß der globale Einfluss der US-Tech-Branche, der in Wellen auch nach Europa überschwappt. Einem Naturereignis, dem unsere Gesellschaft hilflos ausgeliefert ist, gleicht das Phänomen indes nicht: Der Fahrtendienst Uber etwa konnte sein monopolistisches Geschäftsmodell nicht ungestört nach Europa verpflanzen, weil ihm EU-Gerichte einen Riegel vorschoben.

Machtlos ist auch die Politik nicht. Zwar konnten ambitionierte EU-Digitalgesetze, die in den vergangenen Jahren beschlossen wurden, noch nicht ganz die Versprechen einlösen, mit denen sie einst angetreten waren. Doch sie stehen für wichtige erste Schritte, um die in den vergangenenen Jahrzehnten entstandene Asymmetrie demokratisch auszugleichen – selbst wenn die konservative EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Rad wieder ein Stück weit zurückdrehen möchte, um ausgerechnet zu den USA und China konkurrenzfähig zu bleiben.

In eine reine Oligarchie haben sich die USA noch nicht verwandelt, das haben die wehrhafte US-Zivilgesellschaft und nicht zuletzt die jüngsten Zwischenwahlen eindrucksvoll demonstriert, trotz von Republikanern aggressiv neu gezogener Wahlkreise und anderer schmutziger Tricks. Das Wahlergebnis hat Menschen wie Elon Musk gezeigt, dass sich Demokratie nicht einfach so kaufen lässt, so reich sie auch sein mögen.

Nun könnte sich die schamlose Rückkehr von Huang an die Nvidia-Spitze durchaus als weiterer Schuss ins eigene Knie der Tech-Branche und verbündeter Republikaner entpuppen. Manche sprechen schon von einem politischen Geschenk an die Demokraten, die ab Januar für die kommenden zwei Jahre in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit haben werden. Ihr Eifer, die demonstrativ zur Schau gestellte Korruption im und rund um das Weiße Haus gründlich zu untersuchen, dürfte sich nur gesteigert haben. Politisch wie wirtschaftlich klug wäre es allemal.