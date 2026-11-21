Im Orbit wird die Zukunft digitaler Infrastruktur entschieden. Wer die Kontrolle über mobile Kommunikation erlangt, bestimmt mit, unter welchen Bedingungen sich Gesellschaften künftig im digitalen Raum austauschen.

Seit einigen Jahren schon kreisen tausende Satelliten von SpaceX, Amazon und anderer Anbieter um die Erde. Ihre niedrigen Umlaufbahnen machen Produkte im Massenmarkt verfügbar, die noch vor kurzer Zeit undenkbar schienen: erschwingliche Internetverbindungen mit konkurrenzfähigen VDSL-Geschwindigkeiten und geringen Latenzen, fast überall auf der Welt.

Die meisten dieser sogenannten Satelliten-Konstellationen sind derzeit im Aufbau, dürften jedoch bald einen weiteren Paradigmenwechsel einläuten. Was heute erdseitig meist noch klobige Schüsseln braucht, werden künftig handelsübliche Handys abwickeln. Neben Internetverbindungen wird darüber auch Sprachtelefonie möglich sein. Funklöcher, die nicht nur in Deutschland für viele ein tägliches Ärgernis sind, könnten sich in ähnliche angestaubte Erinnerungen verwandeln wie jene an Telefone mit Wählscheiben.

Dies wird unweigerlich die Art verändern, wie Menschen miteinander kommunizieren. Zudem zeichnet sich ab, dass die Technik weltweit den Markt für Telekommunikation auf den Kopf stellen könnte. Schätzungen zufolge soll allein das Marktsegment, in dem es um direkte Verbindungen zu Satelliten geht, bis zum Jahr 2034 Umsätze von rund 100 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Wie dieser Markt strukturiert ist, wird maßgeblich bestimmen, unter welchen Bedingungen sich Menschen, Unternehmen und ganze Staaten im digitalen Raum bewegen.

Schon heute im Einsatz

Um keine falschen Erwartungen zu wecken: Mobilfunkmasten oder gar Glasfaserkabel auf und in der Erde wird die Satellitentechnik auf absehbare Zeit nicht ersetzen. Auch wenn die Kosten dafür, Satelliten ins All zu schießen, in den vergangenen Jahren stark gesunken sind, bleibt es weiterhin eine teure Angelegenheit. Darüber hergestellte Verbindungen sind wackliger als jene zu terrestrischen Funkmasten – und Hauswände durchdringen sie schlecht bis gar nicht. Mit den Kapazitäten engmaschiger Mobilfunknetze können sie ebenfalls nicht mithalten.

Doch schon heute dienen sie, ein kompatibles Handy vorausgesetzt, beispielsweise als Notfall-Lösung, um bei fehlender Mobilfunkversorgung Notrufe abzusetzen. Weiter sind schon Industrieanwendungen, die mitunter seit Jahrzehnten satellitengestützt arbeiten. Auch dieser Markt erweitert sich erheblich: Zunehmend werben Betreiber mit konvergenten Lösungen, die Mobilfunk und Satelliten in unterschiedlichen Umlaufbahnen kombinieren, um weltweit nahtlose und möglichst ausfallsichere Verbindungen zu liefern. Damit lassen sich etwa Gütertransporte oder Tierbestände überwachen.

Vorreiter Starlink

Der Wettlauf um diesen Markt ist voll im Gange. Derzeit hat das vom US-Unternehmer Elon Musk gegründete SpaceX mit dem Starlink-Produkt die Nase vorn. Der Vorreiter hatte bereits im Jahr 2019 erste Satelliten ins All geschossen, inzwischen versorgt das Unternehmen laut eigenen Angaben über 12 Millionen Nutzer:innen in mehr als 160 Ländern. Und SpaceX will diesen Vorsprung ausnutzen, um sich im Mobilfunkmarkt breit zu machen.

Dafür hat das US-Unternehmen eine solide Grundlage gelegt, Stück für Stück. Als Raumfahrtfirma Anfang des Jahrtausends gestartet, ließen die teils wiederverwendbaren Raketensysteme mit der Zeit die Kosten sinken. Mittlerweile erfüllt SpaceX private wie staatliche Aufträge, etwa jene der US-Raumfahrtbehörde NASA, die aus Spargründen zunehmend auf privatwirtschaftliche Anbieter setzt. Dennoch geht es um viel Geld. Allein aus staatlichen US-Kassen flossen, direkt oder indirekt, über die Jahre hohe Milliardenbeträge in das lukrative Geschäft.

Satelliten ins All zu bringen, wird günstiger. (Archivbild Starlink)

Neben Raketen stellt SpaceX auch massenhaft jene Satelliten her, mit denen der Starlink-Geschäftsbereich des Unternehmens operiert. Damit die Satelliten mit der Erde kommunizieren können, hat SpaceX eine Reihe an Lizenzen für bestimmte Frequenzbereiche erworben. Über diese sogenannten Ku- und Ka-Bänder transportiert Starlink aktuell die Datenströme von Internetverbindungen. Für direkte Verbindungen zu normalen Handys (D2D, Direct to Device) eignet sich hingegen das S‑Band. Dieses deckt Frequenzen zwischen 2 und 4 Gigahertz ab.

Mit dem Kauf der Frequenznutzungsrechte des US-Konzerns Echostar für rund 20 Milliarden US-Dollar hat SpaceX diese Lücke im Portfolio Ende 2025 geschlossen. Jüngst sind in den USA Rechte im 800-MHz-Bereich für 8 Milliarden US-Dollar hinzugekommen. Über diese niedrigen Frequenzen lassen sich besonders gut weite Flächen und Wohnungen versorgen, verteilt werden sie über herkömmliche Mobilfunkmasten. Sie sollen auf dem US-Markt die Satellitenverbindungen ergänzen, sobald die US-Regulierungsbehörde FCC die Übernahme durchgewunken hat.

Kampfansage an Mobilfunkbetreiber

Es ist eine ausdrückliche Kampfansage an alteingesessene Mobilfunkbetreiber. Bislang kooperiert Starlink mit diversen Betreibern in aller Welt, um deren mühsam und teuer aufgebaute terrestrische Infrastruktur zu erweitern. Über die Satelliten lassen sich dann etwa SMS-Nachrichten in abgelegenen Gegenden in Australien oder Brasilien versenden. Ein eigenes, vertikal integriertes Mobilfunkangebot, das unter dem Markennamen „Starlink Mobile“ auftreten soll, ist eine ganz andere Geschichte.

Was auf sie zukommt, hat die Branche verstanden. Nach der Ankündigung von Musk, in den Mobilfunkmarkt einsteigen zu wollen, stürzten die Aktien mehrerer Telekommunikationsunternehmen ab. Doch die Platzhirschen haben selbst einige Trümpfe in der Hand, die sie, zumindest vorerst, nicht aufgeben wollen. Denn Nutzungsrechte für terrestrische Frequenzen sind für Starlink zwar ein wichtiger strategischer Zwischenschritt. Ohne eigene Infrastruktur am Boden bleiben sie jedoch ein Papiertiger. Um zu einem konkurrenzfähigen Mobilfunkbetreiber allein in den USA aufzusteigen, wird SpaceX noch viel Geld in die Hand nehmen müssen.

Denkbar ist für Starlink Mobile etwa der Auftritt als virtueller Betreiber, der sich in die Netze der Konkurrenz einmietet. Daraus dürfte allerdings auf absehbare Zeit nichts werden. SpaceX soll mit diesem Vorschlag in den vergangenen Monaten auf die großen US-Betreiber Verizon, T‑Mobile und AT&T zugegangen sein, hat sich jedoch eine Abfuhr eingeholt. Offenkundig schätzen die Betreiber die Gefahr zu groß ein, sich damit ihr eigenes Grab zu schaufeln.

Alternativ würde der Aufbau zehntausender Mobilfunkmasten im Land und der Erwerb von weiterem Spektrum einen dreistelligen Milliardenbetrag kosten und zudem Jahre dauern, heißt es aus der Branche, mutmaßlich nicht ganz uneigennützig. Durchaus billiger könnte deshalb die Übernahme eines bestehenden Netzbetreibers sein, komplett mit weiteren Frequenzen und eigener Infrastruktur.

Übernahmen aus der Portokasse

In der Vergangenheit hatte der Multi-Milliardär Musk schon gescherzt, etwa einfach Verizon aufzukaufen. Selbst T‑Mobile US, das mehrheitlich der Deutschen Telekom gehört und weiterhin profitable Cashcow des Unternehmens ist, scheint nicht sicher, ließ Telekom-Chef Timotheus Höttges jüngst durchblicken.

Tatsächlich sollen derzeit Verhandlungen zwischen SpaceX und dem US-Anbieter Boost Mobile laufen, der zu Echostar gehört. Zugleich soll SpaceX Gespräche mit einem Infrastrukturunternehmen führen, um sich bei 80.000 US-Mobilfunkstandorten einzumieten.

Kapital, um einen Teil dieser atemberaubend teuren Investitionen zu tätigen, sollte Elon Musk zur Genüge haben. Im Sommer brachte er SpaceX an die Börse, was den ohnehin reichsten Menschen der Welt kurzzeitig zum ersten Billionär machte. Seitdem ist der Kurs des Unternehmens zwar wieder gesunken, der damals größte Börsengang der Geschichte spülte dennoch knapp 86 Milliarden Dollar in die Kassen des Raumfahrtunternehmens.

Ein Teil des Erlöses wird sicherlich in den Zukunftsmarkt im All fließen. SpaceX bringt gerade eine neue Generation seiner Satelliten in Stellung, die deutlich leistungsfähiger als die Vorgänger-Modelle sein sollen. Vor allem aber bringen sie die Fähigkeit mit, sich direkt mit Handys verbinden zu können (D2D-MSS, Direct to Device-Mobile Satellite Services). Für das Unternehmen werden sie künftig das technische Rückgrat der mobilen Infrastruktur über der Erde bilden. Die Genehmigung, 15.000 dieser Satelliten in die Erdumlaufbahn zu hieven, hat die FCC im Oktober erteilt. Mit dem Start will SpaceX im Jahr 2027 beginnen.

Kooperation in Deutschland

In der einen oder anderen Form wird dies auch in Deutschland ankommen. So hat die Deutsche Telekom eine Partnerschaft mit Starlink geschlossen, ab 2028 soll es hierzulande eine Ausweichmöglichkeit zu Satelliten geben, wenn in einem Gebiet der Handy-Empfang schwächelt.

Der Telko-Riese aus Bonn, eines der größten Telekommunikationsunternehmen der Welt, versucht sich an einer schwierigen Gratwanderung: Zum einen will man den Anschluss nicht verpassen, zum anderen fürchtet man ums eigene Geschäft. „If you can’t fight the dragon, ride the dragon“, sagte Telekom-Chef Höttges dazu im Frühjahr. Dabei schwingt wohl die Hoffnung mit, dass Starlink nicht auch hier direkt in den Mobilfunkmarkt einsteigt.

Welche Richtung der erratische Milliardär Musk letztlich einschlagen wird, lässt sich nicht vorhersagen. Auch ist er, trotz des Vorsprungs seiner Unternehmen, bei weitem nicht der Einzige im Rennen. Im Frühjahr übernahm etwa Amazon den Satellitenbetreiber Globalstar für knapp 12 Milliarden US-Dollar. Dabei ging es weniger um die wenige Dutzend Satelliten, die der Anbieter heute im All hält.

Globalstar besitzt, wie Echostar, kostbare Lizenzen in den passenden Frequenzbändern mit Genehmigungen in vielen Ländern. Ab 2028 will Amazon ebenfalls eine eigens entwickelte Satellitenkonstellation mit D2D-MSS-Fähigkeiten in die Erdumlaufbahn bringen. Von Null beginnt Amazon beileibe nicht: Das zuvor als „Project Kuiper“ bekannte Vorhaben, inzwischen zu „Amazon Leo“ umbenannt, startete bereits im Jahr 2019. Mit Jeff Bezos hat das Projekt ebenfalls einen Multi-Milliardär im Rücken, der eine Faszination für Raketen, das All und vor allem Macht hat.

Europäische Alternativen

Und nicht zuletzt sind da noch die Europäer. Derzeit setzen sie auf Kooperationen: Die Deutsche Telekom mit Starlink, die spanische Telefónica mit dem luxemburgischen Satellitenbetreiber OQ Technology, das französische Orange mit dem kanadischen Telesat, die britische Vodafone mit dem US-Betreiber AST SpaceMobile, um nur einige Beispiele zu nennen. Künftig wollen sie stärker als bisher an einem Strang ziehen.

Im Oktober erklärten die vier großen europäischen Netzbetreiber ihre Absicht, sich gemeinsam um Frequenzlizenzen für mobile Satellitendienste bemühen zu wollen. Eigene Raketen oder Satellitenkonstellationen wollen sie, anders als die Tech-Oligarchen aus den USA, vorerst nicht bauen. Auch betonen sie, damit keine bestehenden Satellitenpartnerschaften ersetzen zu wollen. Aber es wäre ein erster Schritt, den scheinbar übermächtigen US-Anbietern Paroli zu bieten.

Bei der EU-Kommission und vielen EU-Ländern rennen sie damit offene Türen ein. Es wäre ein für Europa wichtiges Industrieprojekt in einem Schlüsselbereich, würde die so sehr herbeigewünschte digitale Souveränität stärken und zugleich mehr Wettbewerb in diesen Bereich bringen.

Mangels Alternativen schließt Starlink derzeit etwa Breitbandlücken in Deutschland, während deutsche Behörden jährlich Millionenbeträge an den rechtsextremen Musk überweisen und die EU manche seiner Geschäftsbereiche subventioniert. Für Verstimmung sorgt außerdem regelmäßig die Abhängigkeit von der Satelliten-Technik von Musk, mit der Trump-Verbündete der ukrainischen Armee immer wieder Steine im Abwehrkampf gegen Russland in den Weg legen.

Ein Zukunftsmarkt mit Risiko: Jüngst explodierte just die Rakete, die Satelliten für Amazon ins All bringen sollte.

Aus der Umklammerung lösen

Von heute auf morgen wird es nicht gelingen, sich aus dieser Umklammerung zu lösen und vollwertige Alternativen zu schaffen. Doch es tut sich unübersehbar was: So plant die EU derzeit mit IRIS² eigene Satellitenkonstellationen in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen, errichtet von einem Konsortium europäischer Satellitenbetreiber und Telekommunikationsunternehmen.

Obwohl die EU-Kommission zuletzt das Tempo erhöht hat, soll der Start erst im Jahr 2029 erfolgen, kosten soll das Projekt rund 15 Milliarden Euro. Gedacht ist es vorrangig für staatliche Einrichtungen, darunter das Militär sowie Rettungs- und Notfalldienste. Ein Teil der Kapazitäten soll jedoch auch zivilen Zwecken offenstehen.

Zudem laufen im kommenden Jahr die Lizenzen im 2‑GHz-Frequenzband aus, über das die direkte Verbindung zu Handys möglich ist. Diese Chance will die EU-Kommission nutzen: Im Frühjahr stellte sie ein Gesetzespaket vor, das mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen soll. Das künftig harmonisierte Spektrum in dem Frequenzbereich soll mehr Effizienz bieten, die Fragmentierung des Marktes verringern und obendrein sicherstellen, dass Platz genug für europäische Anbieter ist.

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Ein Drittel dieses MSS-Bands ist dem Kommissionsvorschlag zufolge für die staatliche Nutzung bestimmt und soll insbesondere Bedürfnisse von IRIS² abdecken. Ein weiteres Drittel des Spektrums wäre für Betreiber aus der EU reserviert. Damit hätten sie Spielraum, um ihre Angebote aufzubauen. Das letzte Drittel des Frequenzbands stünde Betreibern aus Drittländern offen, Starlink etwa oder Amazon.

Feilschen um die richtige Balance

Um die Details dieses Vorschlags ringen derzeit noch die EU-Länder im Rat. Das EU-Parlament hat hingegen am vergangenen Donnerstag seine Position zum Gesetzentwurf beschlossen, zeitgleich mit seiner Position zum parallel verhandelten EU Space Act.

Die beiden Vorhaben hängen eng zusammen, denn Funklizenzen allein stellen noch keine Versorgung her. Genauso entscheidend wird es sein, wer die Kontrolle über die physische Infrastruktur ausüben wird. So mahnte kürzlich das European Space Policy Institute, eine von der Europäischen Weltraumorganisation ESA initiierte Denkfabrik, bei all den Debatten nicht zu übersehen, wie fundamental unterschiedlich die Anreize für die US-Anbieter auf der einen und für die europäischen Netzbetreiber auf der anderen Seite sind.

Unter anderem müsse die EU einen „Full-Stack“-Ansatz priorisieren, bei dem die gesamte Kette aus Europa kommt, fordert ein Policy Brief der Denkfabrik. Dies umfasse mindestens Mobilfunknetzbetreiber, Satellitenbetreiber sowie Hersteller von Raumfahrzeugen. „Nur einen Teil der Gleichung zu lösen, den Rest aber zu ignorieren, wird das Streben nach langfristiger digitaler Souveränität schwächen“, heißt es darin.

Wie groß sollen europäische Konzerne sein?

Diese und weitere Fragen werden eine Rolle bei den anstehenden EU-Verhandlungen spielen. Sollen sich etwa nur rein europäische Joint Ventures um das für EU-Betreiber gedachten Frequenzdrittel bewerben dürfen, wie es die Kommission vorgeschlagen hatte? Oder soll dies auch für Konsortien ohne eigene Satelliten gelten, wie es sich die vier großen europäischen Netzbetreiber und ihre Lobbybüros vorstellen?

Hier stehen noch einige Elefanten im Raum. Denn aus Großbritannien, das aus der EU ausgetreten ist, kommt mit Vodafone ein wichtiger Player der europäischen Telekommunikationsindustrie. Außerdem hat das europäische Land enge Verbindungen zum Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus und ist weiterhin Teil der ESA, die in dem Bereich mitmischt. Auf diese kommerziellen und technologischen Kapazitäten zu verzichten, halten manche für eine schlechte Idee.

Noch diesen Herbst wollen die EU-Institutionen in die gemeinsamen Trilog-Verhandlungen eintreten. Ein ambitioniertes Ziel in einem ambitionierten Umfeld. Die Uhr tickt: Viel Zeit können die EU und ihre „Champions“ nicht mehr verlieren.

Über all dem schwebt die grundsätzliche Frage, wie sich die EU künftig wirtschaftspolitisch aufstellen wird. Unübersehbar stehen die Zeichen auf Marktliberalisierung und Deregulierung, der Ansatz durchzieht das aktuelle Arbeitsprogramm der EU-Kommission und Gesetzesinitiativen wie die Omnibus-Pakete, den Digital Networks Act oder die derzeit laufende Reform der EU-Fusionskontrolle.

Gerade die großen europäischen Telekommunikationsunternehmen lobbyieren schon seit Jahren für eine Marktkonsolidierung, um sich besser auf den Börsen und dem Weltmarkt gegen Marktteilnehmer aus den USA und China behaupten zu können. Zu Recht sorgen sich etwa Gewerkschaften darum, wie sozialverträglich die als Reformen verkauften EU-Ansätze letztlich ausfallen werden.

Wohl nicht zufällig versuchen die Ex-Monopolisten in ihrer Absichtserklärung zum Lizenzgebot, potenziellen Kritiker:innen vor­grei­fend den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Initiative soll allen Mobilfunknetzbetreibern in Europa einen offenen und diskriminierungsfreien Zugang ermöglichen, den Wettbewerb fördern und die Marktfragmentierung verringern, versprechen sie. Und selbst wenn sie sich nicht direkt an einer Satellitenkonstellation beteiligen wollen, locken sie mit Investitionen in zentrale Infrastrukturen am Boden.

Gegenwind für Musk

Europa steht vor schwierigen, aber lösbaren Fragen. Zugleich ist alles andere als gesichert, dass sich die optimistischen Zukunftsvisionen der US-Tech-Oligarchen reibungslos umsetzen lassen. Schiefgehen kann allerhand: Erst vor wenigen Tagen explodierte etwa eine Rakete, die für Amazon Leo Satelliten ins All bringen sollte. Gut denkbar, dass sich sowohl Bezos als auch Musk bei ihren Vorhaben verzetteln, Unsummen in KI-Rechenzentren im All zu stecken.

Doch vor allem Elon Musk bläst zunehmend eisiger Wind entgegen. Seit Jahren schürt der rechtsextreme Unternehmer die Spannung in den USA und in Europa, hat in den vergangenen zwei US-Wahlkämpfen rund eine dreiviertel Milliarde US-Dollar an Republikaner gespendet und hat als Regierungsberater von Donald Trump mit seinem DOGE-Gremium weltweit unheimlichen Schaden verursacht.

Nach der jüngsten Wahlschlappe der US-Republikaner wird sich Musk politischen Untersuchungen kaum entziehen können, die Demokraten sowohl auf Bundes- als auf Landesebene in seinem Wahl-Bundesstaat Texas angekündigt haben. Auch sein kurzer Draht ins Weiße Haus und zu Regulierungsbehörden wie der FCC könnte in wenigen Jahren abreißen. Nur die wenigsten werden ihm seine jüngsten Versuche abnehmen, sich von der MAGA-Bewegung zu distanzieren.

Dieser Sand im Getriebe des Muskschen Firmenimperiums könnte genau der Rohstoff sein, der der europäischen Konkurrenz maßgeblich bei der Aufholjagd helfen könnte.