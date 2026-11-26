Auf den letzten Metern stocken die EU-Verhandlungen zur Chatkontrolle. Das Parlament besteht darauf, dass Nutzer:innen nur zielgerichtet und nach einer richterlichen Erlaubnis überwacht werden dürften. Kommission und Rat sehen dies anders. Im Gespräch ist nun offenbar, das Verhandlungsteam des Parlaments zu umgehen.

Schon bald, am 8. Dezember, könnten die zähen Verhandlungen zur sogenannten Chatkontrolle abgeschlossen sein. Das jedenfalls hofft die irische Ratspräsidentschaft, geht aus einem Schreiben der Ständigen Vertretung Deutschlands in Brüssel hervor. Wenn da nur nicht die bockigen Verhandler:innen des EU-Parlaments wären.

Zwar seien mit dem Berichterstatter, dem konservativen Javier Zarzalejos aus Spanien (EVP), Kompromisse erreicht worden, heißt es in dem Schreiben. Diese würden die Schattenberichterstatter, also die Verhandler:innen der anderen Fraktionen, jedoch nicht mittragen. Da sich die Verhandlungspositionen „deutlich verhärtet“ hatten, überlege die Präsidentschaft nun, die Vorsitzenden der Fraktionen – und damit an den eigentlichen Verhandler:innen vorbei – in die Gespräche einzubinden.

Allein die Überlegung, die Verhandler:innen des Parlaments zu übergehen, löst Irritationen unter Abgeordneten aus. „Ich bin besorgt über die Strategie des Rates, die Schattenberichterstatter bei der Chatkontrolle zu umgehen“, sagt Markéta Gregorová gegenüber netzpolitik.org. Die letzte verbliebene Piratenpolitikerin im EU-Parlament vertritt die Grünen-Fraktion bei den Gesprächen.

Laut dem französischen Online-Medium Contexte (€), das zuerst über die Entwicklung berichtet hatte, dementiert indes die irische Ratspräsidentschaft, Kontakt zu den Fraktionsspitzen aufgenommen zu haben. Contexte hatte das als Verschlusssache eingestufte Schreiben veröffentlicht, wir stellen es nun hier zur Verfügung (PDF).

Über die Köpfe der Verhandler:innen hinweg

Der Schachzug erinnert an das politische Manöver, mit dem die Parlamentspräsidentin Roberta Metsola (EVP) im Sommer die ausgelaufene Übergangsregelung zur freiwilligen Chatkontrolle durch das EU-Parlament gebracht hatte. Die aktuellen Verhandlungen sollen diese vorübergehende Ausnahme dauerhaft im Gesetz verankern, in der sogenannten CSA-Verordnung (CSA steht für „Child sexual abuse“, auf deutsch sexueller Missbrauch von Kindern).

Dieser Gesetzesvorschlag liegt seit Mai 2022 auf dem Tisch. Im ursprünglichen Entwurf der EU-Kommission enthielt dieser auch das Scannen Ende-zu-Ende verschlüsselter Inhalte mittels Client-Side-Scanning – die verschärfte Form der Chatkontrolle. Dies lehnten jedoch sowohl das EU-Parlament als auch, nach jahrelangen Verhandlungen, die EU-Länder ab.

Parlament fordert gezieltes Suchen

Bei den laufenden Gesprächen in den Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat bestehen die Abgeordneten weiterhin darauf, dass die Suche nach Missbrauchsmaterial gezielt auf einzelne Nutzer:innen gerichtet, mit einer richterlichen Genehmigung und nur innerhalb bekannten Materials stattfinden dürfe.

„Dass das EU-Parlament hier eine so unnachgiebige Haltung einnimmt, liegt schlicht daran, dass jeder Text, der eine Massenüberwachung erlaubt, rechtswidrig ist und somit vor Gericht keinen Bestand haben würde“, erklärt Gregorová. Es gehe um die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, so die tschechische Europa-Abgeordnete.

Auch die EU-Kommission unterstellt den Schattenberichterstatter:innen, sich „zuletzt als äußerst unnachgiebig erwiesen“ zu haben, so das Schreiben der Ständigen Vertretung. Es sei nur noch ein sehr kleiner Regelungsbereich offen. Um die Verhandlungen abzuschließen, habe es den Anschein, fasst das Dokument die Sicht der Kommission zusammen, dass die „vorgetragenen Maximalforderungen der Schattenberichterstatter nun ratsseitig ungewöhnlich ‚robuste’ Mittel und Positionen“ verlangten.

Streit um Verhandlungsmandat

Zugleich verweist das Schreiben darauf, dass die Ratspräsidentschaft ein Verhandlungsmandat von den EU-Ländern besitze, das Verhandlungsteam des EU-Parlaments jedoch keines, welches „über die Maximalforderungen“ hinausgehe. Was damit genau gemeint ist, erschließt sich nicht ganz, schließlich bewegt sich das Parlament durchaus im Rahmen seines Mandats. So schickte der federführende LIBE-Ausschuss, der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, die Abgeordneten mit dem Auftrag in die Trilog-Verhandlungen, dass etwaige Maßnahmen, darunter auch Aufdeckungsanordnungen gegen einzelne Nutzer:innen, stets zielgerichtet sein müssten.

„Die verbleibenden Streitpunkte betreffen allesamt die Überwachung privater Kommunikation“, betont die Grünen-Verhandlerin Gregorová. Das Parlament fordere schlicht, dass diese Überwachung so eng wie möglich gefasst werde, um im Einklang mit der Rechtsprechung zu stehen. Der Rat hingegen dränge auf eine „anlasslose und rechtswidrige Überwachung privater Kommunikation“, so die Abgeordnete.

Damit würden sich die Länder weigern, die geltende Rechtsprechung zu respektieren, die eine Überwachung privater Nachrichten nur bei Verdächtigen und nach gerichtlicher Genehmigung zulasse. Doch ohne diese Voraussetzungen wäre die gesamte Bestimmung rechtswidrig, sagt Gregorová. Der Rat müsse daher die von Gerichten aufgestellten Kriterien akzeptieren – oder aber es komme zu keiner Einigung bei der Überwachung privater Kommunikation. Erst wenn dies gelöst sei, „können wir mit dem übrigen Teil der Verordnung fortfahren – ohne Chatkontrolle“, sagt die Abgeordnete.

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Deutschland freiwillige Chatkontrolle fortführen

Offen ist hierbei etwa der Punkt, wie weit der Anwendungsbereich der freiwilligen Suche ausfallen soll. Die meisten Länder, darunter Deutschland, sprechen sich für einen „vollen Anwendungsbereich“ aus, Online-Dienste sollten demnach sowohl nach bekanntem als auch neuem Missbrauchsmaterial suchen dürfen sowie Anbahnungsversuche an Kinder, sogenanntes Grooming, entdecken können. Dabei habe Deutschland deutlich gemacht, sich nur im Falle einer Einigung über den Geltungsbereich der freiwilligen Suche bei den Anordnungsandrohungen flexibel zeigen zu können.

Frankreich habe dem Schreiben zufolge darauf verwiesen, dass die Länder bereits einige Konzessionen an das Parlament gemacht hätten, insbesondere bei der Verschlüsselung, die nun kein Thema mehr sei. Entsprechend sei das Land wenig bereit dazu, auf freiwillige Chatkontrolle zu verzichten sowie Grooming herauszulösen, wie es das Parlament fordere. Die Anbahnungsversuche haben Frankreich und Ungarn zur „roten Linie“ erklärt, die nicht überschritten werden dürfe.

Auch Spanien, welches auf eine Investigativ-Recherche verwies, bei der massenhaft Missbrauchsmaterial auf TikTok entdeckt worden war, bestehe darauf, dass unbekanntes Material und Grooming in alle Suchen aufgenommen werde. Derzeit erwägt die spanische Regierung, den gesamten Video-Dienst vorübergehend im Land zu blockieren.

Das Vorgehen ist „skandalös“

Aus der Zivilgesellschaft stellt sich Konstantin Macher vom Verein Digitale Gesellschaft hinter das Parlament. Es sei „skandalös“, den Vorschlag der Fachpolitiker:innen zu umgehen, um politisch eine massenhafte Chatkontrolle durchzudrücken, so Macher zu netzpolitik.org. „Wir appellieren an die Fraktionsvorsitzenden, die Integrität des Gesetzgebungsprozesses zu verteidigen und sich nicht auf dieses Manöver einzulassen“, sagt der Politikwissenschaftler.

Die vorgeschlagene Massenüberwachung sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in Grundrechte und obendrein ungeeignet, um das vorgegebene Ziel zu erreichen, so Macher. Schützenhilfe komme dabei ausgerechnet von der EU-Kommission: In ihrer Evaluierung der freiwilligen Chatkontrolle konnte sie die Frage nicht eindeutig beantworten, ob Massenscans überhaupt verhältnismäßig sind. „Das ändert sich auch nicht, wenn man die evidenzbasierte Gesetzgebung politisch aushebelt“, sagt Macher.