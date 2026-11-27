Geschätzt Hunderttausende Menschen in Deutschland können nicht einfach so zum Arzt gehen. Kostenfreie und anonyme Hilfe organisiert das Netzwerk Medinetz. Klara arbeitet in Magdeburg bei dem Verein. Im Interview erzählt sie, wo das Gesundheitssystem versagt und was sich ändern muss.

Schätzungen zufolge leben in Deutschland 500.000 bis eine Million Menschen ohne Krankenversicherung. Klara will es nicht mittragen, dass Menschen keine medizinische Versorgung bekommen. Beruflich ist sie Ärztin im Krankenhaus, in ihrer Freizeit engagiert sie sich bei Medinetz Magdeburg. Dort hilft sie jenen, die durch die Maschen des Gesundheitssystems fallen, und vermittelt sie kostenlos und vertraulich an Ärzt:innen, Krankenhäuser und Psychotherapeut:innen.

Eigentlich heißt Klara anders. Hier möchte sie anonym bleiben, um ihre Rollen als Krankenhaus-Ärztin und ehrenamtliche Helferin getrennt zu halten. Ein Interview über klaffende Lücken im Gesundheitssystem und über die Freiwilligen, die sie stopfen.

„Ein enorm anstrengender und bürokratischer Weg“

netzpolitik.org: Klara, wie kann es sein, dass Menschen in Deutschland keine Hilfe bekommen, wenn sie krank oder verletzt sind?

Klara: Gut ein Drittel der Menschen, die zu uns kommen, haben keine Papiere. Sie halten sich ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland auf und haben deshalb keinen gesicherten Zugang zu Gesundheitsversorgung. Ein weiteres Drittel sind Menschen im Asylverfahren, denen das Sozialamt Leistungen vorenthält. Dort entscheiden Menschen, die überhaupt keinen medizinischen Hintergrund haben, darüber, ob jemand einen Behandlungsschein bekommt, um sich bei Ärzt:innen vorzustellen oder Therapieangebote wahrzunehmen. Der Rest sind Menschen in Obdachlosigkeit ohne Meldeadresse oder EU-Bürgerinnen mit ungeklärtem Versicherungsverhältnis.

netzpolitik.org: Lass uns zuerst über Menschen in Aslyverfahren sprechen. Welche Ansprüche auf gesundheitliche Versorgung haben sie?

Klara: Eigentlich sollte ihnen mehr oder weniger der Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung zustehen. Das Problem ist, dass Asylsuchende in Sachsen-Anhalt komplett vom Sozialamt abhängig sind und dort das Asylbewerberleistungsgesetz sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Unserer Erfahrung nach reicht es manchmal schon, dass jemand kein Deutsch spricht, damit ein Antrag auf einen Behandlungsschein abgelehnt wird. Das ist ein enorm anstrengender und bürokratischer Weg, den die Betroffenen gehen müssen.

„Gefahr, dass die Person abgeschoben wird“

netzpolitik.org: Wie läuft es ab, wenn ein Mensch im Asylverfahren einen Facharzttermin braucht?

Klara: Sagen wir, eine Person im Asylverfahren bekommt starke Rückenschmerzen. Als erstes muss sie zum Sozialamt. Wenn sie Glück hat, erhält sie dort einen Überweisungsschein für den Hausarzt. Der Hausarzt sagt: Da müssen Sie mal zum Orthopäden. Mit dem Überweisungsschein muss die Person dann wieder zum Sozialamt gehen und hoffen, dass sie auch einen Behandlungsschein für den Orthopäden bekommt. Mit Überweisungs- und Behandlungsschein kann sie sich dann beim Orthopäden vorstellen. Da hat die Person aber noch nicht mal einen Orthopäden-Termin.

Manche Scheine sind zudem zeitlich begrenzt oder nur in bestimmten Landkreisen gültig. Das ist ein massiver Verwaltungsaufwand und eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen, die mit heftigen Schmerzen immer wieder hin- und herlaufen müssen. Man muss sich vor Augen führen, wie absurd das ist. All das könnte man sich sparen.

netzpolitik.org: Und Menschen ohne sicheren Aufenthaltstitel – welche Hilfe bekommen sie?

Klara: Menschen, die von Abschiebungen bedroht sind, haben theoretisch trotzdem Anspruch auf Notfallversorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Wenn jemand von einem Auto angefahren wird und blutend auf der Straße liegt, muss die Person notfallmäßig versorgt und gegebenenfalls operiert werden. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung. Im Krankenhaus stellt sich dann aber die Frage, wer die Kosten übernimmt, das wäre eigentlich das Sozialamt.

Es besteht die Gefahr, dass das Sozialamt die Ausländerbehörde über den Krankenhausaufenthalt informiert und die Person abgeschoben wird. Manchmal glaubt auch das Krankenhauspersonal, es müsse trotz ärztlicher Schweigepflicht die Behörde informieren. So entsteht die unmenschliche Situation, dass es für Betroffene gefährlich sein kann, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese Menschen kommen dann häufig zu uns.

Im fünften Monat schwanger, noch kein Vorsorgetermin

netzpolitik.org: Wie läuft das ab, wenn jemand in eure Sprechstunde kommt?

Klara: Die Person kommt allein oder mit Übersetzung zu uns und schildert ihr Anliegen. Gemeinsam suchen wir nach einer Lösung, möglichst über das bestehende Gesundheitssystem. Manchmal haben Menschen eigentlich Anspruch auf medizinische Versorgung, und wir unterstützen sie dabei, diesen durchzusetzen. Wenn das nicht möglich ist, vermitteln wir sie an solidarische Ärzt:innen aus unserem Netzwerk. Wir organisieren Termine, begleiten Patient:innen, kümmern uns um Übersetzungen und klären die Kosten. Zum Teil übernehmen wir diese auch selbst.

netzpolitik.org: Mit welchen Problemen kommen die Menschen zu euch?

Klara: Häufig kommen schwangere Frauen zu uns. Aber es gibt natürlich die ganze Bandbreite: akute Beschwerden wie Zahnschmerzen, kompliziertere Fälle wie Wirbelsäuleninfektionen oder Augenerkrankungen, aber auch psychische Krankheiten. Eltern kommen zu uns, um Vorsorgeuntersuchungen oder Impfungen für ihre Kinder zu organisieren. Gerade bei Schwangeren und Neugeborenen wollen wir sicherstellen, dass sie alle Leistungen bekommen, die auch eine Krankenversicherung abdecken würde, von Vorsorgeuntersuchungen bis zur U2 für Neugeborene und Nachsorge. Manche melden sich allerdings erst im fünften Monat und hatten noch keinen Vorsorgetermin.

Fehlende Versorgung „teilweise politisch gewollt“

netzpolitik.org: Du arbeitest in Magdeburg, der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt. Was bedeutet der Wahlsieg der AfD für deine Arbeit?

Klara: Rassismus gab es schon vor der Wahl im September. Das ist nichts Neues für die Menschen, die wir betreuen. Aber die politischen Entwicklungen hier in Sachsen-Anhalt beschäftigen uns, vor allem in Hinblick auf die Frage, wie wir unsere Patient:innen schützen können. Der voranschreitende Sozialabbau, ein marodes Gesundheitssystem und fehlende Therapieplätze machen unsere Arbeit nicht leichter. Wir sind überzeugt, dass alle Menschen in Deutschland adäquat versorgt werden könnten. Wenn das nicht passiert, ist das zumindest teilweise politisch gewollt. Vielleicht besteht die Hoffnung, dass Menschen Deutschland eher wieder verlassen, wenn sie hier nicht gut versorgt werden.

netzpolitik.org: Was müsste sich politisch ändern, damit wirklich alle Menschen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben?

Klara: Im jetzigen Gesundheitssystem wäre ich für eine Gesundheitskarte für alle. Alle Menschen, egal ob deutsche Staatsbürger:innen oder im Asylverfahren, bekommen eine Chipkarte. Damit hätte das Behandlungsschein-Desaster ein Ende. Eine solche Gesundheitskarte gibt es zum Beispiel in Bremen schon seit 2005. Sie spart Verwaltungsaufwand und ist deutlich menschenwürdiger. Die Befürchtung, dass die Menschen dann ständig zum Arzt gehen und die Kosten steigen würden, hat sich nicht bestätigt.

netzpolitik.org: Wie würdest du ein von Grund auf anderes Gesundheitssystem gestalten?

Klara: Wenn ich utopisch denken darf, würde ich mir wünschen, dass wir Gesundheit und Krankheit gesellschaftlich anders denken. Statt die Verantwortung den Individuen zuzuschieben, müssen wir stärker berücksichtigen, dass Armut krank macht und Menschen früher sterben lässt.

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Auch die Klimakrise bedroht die Gesundheit, wie wir an den 16.000 Hitzetoten im letzten Sommer gesehen haben. Gleichzeitig gibt es im Gesundheitswesen Über‑, Unter- und Fehlversorgung. Wir müssen hinterfragen, warum operative Eingriffe besser vergütet werden als sprechende Medizin, wie wir Prävention stärken und ob die Trennung zwischen privaten und gesetzlichen Krankenkassen noch sinnvoll ist. Letztlich wünsche ich mir, dass wir Gesundheit solidarischer denken.

„Manche können nur mit Angst ins Krankenhaus gehen“

netzpolitik.org: Woher kommt das Geld für eure Arbeit?

Klara: Wir sind komplett spendenfinanziert. Das ist einerseits prekär und unsicher. Andererseits sind wir es gewohnt, mit wenig Geld auszukommen und kreativ zu sein.

netzpolitik.org: Ihr macht die Arbeit ehrenamtlich neben eurem Beruf oder Studium. Wie organisiert ihr euch?

Klara: Bei uns ist alles maximal flexibel. Wichtig ist, dass sich die Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen zu uns kommen, auf uns verlassen können. Jeder weiß, wie herausfordernd und verletzlich man ist, wenn man krank ist. Wenn wir sagen, wir helfen, dann helfen wir auch. Da hängt vielleicht das Leben einer schwangeren Frau dran. Und natürlich ist die Lohnarbeit im Krankenhaus enorm anstrengend: Schichtdienst, Nächte, Wochenenden und Feiertage durcharbeiten, immer fünf Dinge gleichzeitig tun. Trotzdem überwiegt für mich das Gefühl der Ungerechtigkeit, dass manche Menschen aufgrund ihres Geburtsortes problemlos ins Krankenhaus gehen können, während andere das nur mit Angst tun.

„Freuen uns über Menschen, die Lust haben, zu helfen“

netzpolitik.org: Abgesehen von Spenden, wie kann man eure Arbeit unterstützen?

Klara: Wir freuen uns immer über neue Menschen, die Lust haben, in der Beratung zu helfen. In vielen Städten gibt es einen Medinetz-Verein, manchmal auch unter dem Namen Medibüro. Das sind offene Gruppen, man kann einfach eine E‑Mail schreiben und wird meist zu einem offenen Treffen eingeladen.

netzpolitik.org: Braucht man für die Arbeit bei Medinetz einen medizinischen Hintergrund?

Klara: Das ist nicht nötig, denn wir besprechen die Fälle mindestens einmal gemeinsam in der Gruppe, um möglichst viel Expertise einzubringen. Wichtig ist, dass Menschen zuverlässig sind und einschätzen können, welche Aufgaben sie übernehmen können. Man kann Menschen auch zu Arztterminen begleiten, mit ihnen zum Sozialamt gehen, übersetzen oder uns in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Neben dem Alltagsgeschäft wollen wir uns auch politisch für Veränderungen einsetzen. Wir haben zum Beispiel mal eine Veranstaltungsreihe zum Thema Sexismus in der Medizin organisiert und Redebeiträge auf Demonstrationen gehalten. Das wollen wir eigentlich viel öfter machen.

netzpolitik.org: Was gibt dir dein Engagement zurück?

Klara: Es tut enorm gut, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die den Status quo nicht hinnehmen wollen. Die sich dafür einsetzen, dass Dinge besser werden. Ich denke an die Menschen, denen wir helfen, und frage mich: Was würde ich mir wünschen, wenn ich in der Position wäre?