Wer seine Symptome einer digitalen Gesundheitsanwendung anvertraut, will darauf vertrauen können, dass diese sensiblen Daten sicher sind. Doch wer prüft die IT-Sicherheit der Apps auf Rezept? Und wo hakt es bei vielen Herstellern? Das verraten zwei IT-Sicherheitsfachleute im Interview.

Sie sollen helfen, Reizdarm-Beschwerden in den Griff zu bekommen, und bieten Unterstützung für Menschen mit Depressionen: digitale Gesundheitsanwendungen. Seit 2020 können Ärzt:innen nicht nur Pillen oder Bandagen verschreiben, sondern auch Apps. Mehr als 60 dieser digitalen Anwendungen sind derzeit zugelassen. Doch wer sorgt dafür, dass die Programme, denen wir unsere Stimmung und unsere Symptome anvertrauen, sicher sind? Und was muss eine App erfüllen, damit unsere Krankenkasse die Kosten übernimmt?

Darüber haben wir mit Flora Schäfer und Prof. Dr. Björn Kaidel gesprochen. Die beiden IT-Sicherheitsforschenden untersuchen digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGAs. Dafür prüfen sie als vom BSI anerkannte Evaluator:innen, ob die Anwendungen die Vorgaben einer Richtlinie des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik erfüllen. Seit 2025 ist eine solche Zertifizierung Pflicht, doch mit der Richtlinie selbst sind die beiden unzufrieden. Und noch immer haben nicht alle DiGAs eine solche Prüfung durchlaufen. Im Interview erklären sie, was sich ändern sollte und wo Nutzer:innen Informationen zu den Gesundheitsanwendungen finden können. Weitere Infos gibt es im Vortrag von Flora Schäfer auf den MetaRheinMainChaosDays.

netzpolitik.org: Für welche Beschwerden oder Erkrankungen gibt es solche DiGAs und was tun die?

Björn Kaidel: Digitale Gesundheitsanwendungen sind hauptsächlich mobile oder Web-Apps, die gesundheitliche Probleme behandeln sollen. Die Idee ist, dass man eine DiGA von seinem Arzt oder von seiner Ärztin verschrieben bekommt und dass die Kosten wie bei einem Medikament von der Krankenkasse übernommen werden.

Flora Schäfer: Die Anwendungsbereiche sind sehr vielfältig. Es gibt viele DiGAs für psychische Beschwerden wie Depressionen, bei denen die Nutzenden Tagebuch über ihre Symptome führen. Aber auch bei körperlichen Erkrankungen gibt es DiGAs, die Anleitungen für regelmäßige Übungen bieten und Leute dabei begleiten.

Björn Kaidel: Die zeigen dann zum Beispiel Trainingsvideos gegen Rückenschmerzen. Es gibt aber auch Apps, die bei Inkontinenz, Endometriose, Regelschmerzen oder Tinnitus helfen sollen. Das ist ganz breit gefächert.

Zwei Prüfungen auf dem Weg zur DiGA

netzpolitik.org: Bei klassischen Arzneimitteln gibt es strenge Zulassungsprozesse. Existiert so etwas auch für DiGAs?

Björn Kaidel: Bei DiGAs werden zwei Kategorien geprüft: Ob die App medizinisch sinnvoll ist, prüft das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM. Das bewertet, ob die Anwendung auch wirklich ein Medizinprodukt ist. Dafür müssen die Hersteller beispielsweise Studien vorlegen.

Außerdem muss die DiGA daraufhin begutachtet werden, dass sie strenge Vorgaben zur IT-Sicherheit einhält. Dazu hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in einer Technischen Richtlinie (TR-03161) die Anforderungen an die IT-Sicherheit festgelegt, die DiGAs erfüllen müssen. Das ist auch sehr sinnvoll und wichtig, da man als Benutzer:in den Apps häufig sehr sensible Daten überlässt, wie etwa bei den Depressions-Apps oder Apps zur Hilfe bei Inkontinenz.

Die Grundidee ist, dass eine DiGA nur dann zugelassen wird, wenn sie beide Prüfungen besteht. In der Praxis ist es aktuell aber leider noch so, dass nicht alle zugelassenen DiGAs die Prüfung auf IT-Sicherheit durchlaufen haben.

netzpolitik.org: Welche Voraussetzungen muss ein Anbieter für eine solche BSI-Zertifizierung erfüllen?

Flora Schäfer: Die Anbieter müssen zum Beispiel auflisten, welche Drittanbieter-Komponenten in ihrer App enthalten sind. Und sie müssen nachweisen, dass diese Komponenten aktuell und nicht mit IT-Sicherheitsschwachstellen behaftet sind.

Außerdem müssen die Anbieter ein Verzeichnis führen, welche Daten die Anwendung zu welchem Zweck verarbeitet. Und dann geht es viel um klassische IT-Sicherheitsvorgaben, etwa dass die Daten der Nutzenden nicht manipuliert oder eingesehen werden können.

netzpolitik.org: Wie läuft dann eine Prüfung der Apps ab?

Flora Schäfer: Üblicherweise wendet sich der Hersteller an einen Anbieter, der solche Prüfungen durchführt. Diese Prüfstelle testet dann alle Anforderungen, die in der Technischen Richtlinie stehen und erstellt einen Bericht. Dazu gibt es auch eine Risikoanalyse, wenn es Abweichungen von den Anforderungen gibt.

All das schaut sich das BSI dann an und entscheidet, ob das in Ordnung ist oder der Hersteller nachbessern muss.

Björn Kaidel: Der Katalog an Prüfkriterien ist sehr lang. Wenn eine Anforderung nicht erfüllt ist, heißt das nicht unbedingt, dass das ganze Produkt nicht durchkommen kann. Anhand der Risikoanalyse am Ende der Prüfung gibt die Prüfstelle eine Empfehlung ab, ob die DiGA die Prüfung bestehen und ein Zertifikat erhalten sollte oder nicht. Die finale Entscheidung obliegt aber immer dem BSI.

Widersprüchliche Anforderungen

netzpolitik.org: Was sind aus eurer Praxis übliche Probleme, die bei einer Prüfung auftauchen?

Björn Kaidel: Ein Grundproblem ist, dass Hersteller gar nicht so genau wissen, wie sie die Anforderungen aus der Richtlinie überhaupt erfüllen sollen. Denn die Richtlinie ist auf der einen Seite sehr genau und hat hohe Anforderungen – das ist auch gut so, weil die Apps ja sicher sein sollen.

Flora Schäfer: Im September gab es zum Beispiel eine Schwachstelle bei einer DiGA für Depressionen, durch die sich Angreifer Zugriff auf Daten des Unternehmens verschaffen konnten. Da ging es dann um Antworten auf Fragebögen, Nachrichtenverläufe mit dem Support, Freitexteinträge aus Tagebuchfunktionen. Das sind sehr sensible Daten.

Björn Kaidel: Aber auf der anderen Seite widersprechen sich manche Anforderungen oder sind sogar fehlerhaft. Eine Anforderung besagt beispielsweise, dass die Anwendungen keine sensiblen Daten loggen dürfen. Eine andere Anforderung verlangt hingegen, dass man bei Nachrichten zwischen einem Client und Server alle Daten mitschreiben soll – da würden dann auch teilweise sensible Daten dabei sein. Beide Anforderungen kann man nicht gleichzeitig erfüllen.

Bei einigen Anforderungen ist gar nicht genau bekannt, wie sie letztlich umgesetzt werden sollen, da sie zu ungenau formuliert sind oder da das BSI in der Abnahme die Anforderung dann anders auslegt als eigentlich in der Richtlinie definiert. Das BSI ändert die Anforderungen auch immer wieder oder fügt neue Anforderungen hinzu, ohne diese Änderungen öffentlich bekannt zu geben. Das ist gerade für Hersteller schwierig, die Start-ups sind und keine großen Konzerne.

Sie müssen viele Entscheidungen treffen, haben aber nicht alle notwendigen Informationen dafür und auch nicht die finanziellen Mittel, um die teure Prüfung mehrmals zu durchlaufen. Und dann fallen sie durch die Prüfung, obwohl sie sich richtig reingekniet haben. Nicht unbedingt, weil ihre Anwendungen unsicher sind, sondern weil die Anforderungen nicht klar genug waren.

Interessenskonflikte zwischen Nutzbarkeit und Sicherheit

netzpolitik.org: Was sind das für unklare Anforderungen?

Björn Kaidel: Es gab einmal ein Problem, das mittlerweile behoben ist: Es besteht die Anforderung, dass der Login-Prozess sicher sein soll – klar. Das BSI hat als eine Anforderung eine Zwei-Faktor-Authentisierung formuliert. Am Anfang war aber nicht genau definiert, welche Art von Zwei-Faktor-Authentisierung das BSI da möchte. Und dann fing das Rätselraten an. Mittlerweile ist das gelöst und die Anforderungen sind öffentlich konkretisiert. Leider gibt es aber viele solche Probleme. Wir sprechen bei solchen Punkten immer wieder von einer „Schatten-Richtlinie“.

Flora Schäfer: Zusätzlich gibt es beim Thema Authentisierung auch noch Uneinigkeit zwischen dem BfArM und dem BSI. Es gibt die Gesundheits-ID, mit der man sich auch für die elektronische Patientenakte authentisieren kann. Das wird eigentlich von allen Beteiligten als die bevorzugte Authentisierungsmethode angesehen.

Viele Hersteller möchten ihren Benutzer:innen aber auch eine zweite Authentisierungsmöglichkeit anbieten, wenn sie die Gesundheits-ID nicht nutzen wollen. Und insbesondere bei dieser Alternativ-Authentisierung waren sich BSI und BfArM uneinig, inwieweit das eigentlich zulässig ist und wie sich das in der Technischen Richtlinie abbilden soll.

Denn da bestand ein Interessenskonflikt: Einerseits der Anspruch auf eine niedrigschwellige Versorgung mit DiGAs. Das setzt voraus, dass es für alle gut machbar ist, sich anzumelden. Andererseits Anforderungen aus dem Datenschutz und aus der IT-Sicherheit, denn Gesundheitsdaten sind wirklich sehr, sehr sensibel. Darum gab es Streit, das habe ich mit Anfragen an die Behörden herausbekommen.

Einerseits ist die Regelung, dass eine andere Authentisierung nur in individuellen Ausnahmefällen geht. Andererseits gibt es aber tatsächlich sehr, sehr wenige Nutzer:innen der Gesundheits-ID.

netzpolitik.org: Trotz dieser Schwierigkeiten gibt es ja im offiziellen DiGA-Verzeichnis ziemlich viele Einträge mit zugelassenen Apps. Aktuell sind da 63 Anwendungen aufgeführt…

Flora Schäfer: Es gibt momentan immer noch DiGAs, die nicht nach der Technischen Richtlinie geprüft wurden. Denn die Entwicklung der Richtlinie hat relativ lange gedauert, seit 2025 ist die Zertifizierung verbindlich. Es gingen aber schon vorher DiGAs in Betrieb und es gab vorläufige Genehmigungen für Anwendungen, die noch keine Zertifizierung haben.

Viele Apps fallen durch

netzpolitik.org: Wie viele der Apps bestehen die Zertifizierung?

Björn Kaidel: Von den letzten rund zehn Anwendungen, die wir geprüft haben, haben drei ein Zertifikat bekommen – eine aber nur mit Auflagen. Das wurde auch mittlerweile vom BSI wieder zurückgezogen. Der Hersteller ist den Auflagen zwar fristgerecht nachgekommen. Zwischenzeitlich hatte das BSI aber intern die Auslegung einiger Anforderungen der Richtlinie verändert oder um neue Aspekte ergänzt, ohne dies bekannt zu geben.

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Die zweite, eigentlich verbesserte Version, konnte diese neuen Anforderungen nicht erfüllen und das BSI hat das Zertifikat zurückgezogen. Der Hersteller hatte aber gar keine Chance, diesen Anforderungen zu genügen, da die Zielvorgaben eben im laufenden Prozess geändert wurden, ohne das dies mitgeteilt wurde. Auch das ist ein Beispiel für die schon genannten Probleme.

netzpolitik.org: Was bedeutet all das jetzt für mich als Nutzerin, wenn mein Arzt mir eine DiGA verschreibt? Wo kann ich sehen, ob eine Anwendung sicher ist?

Flora Schäfer: Das ist für die Nutzer:innen gar nicht so leicht zu durchschauen. Es gibt das Verzeichnis vom BfArM, in dem alle zugelassenen und verschreibungsfähigen Anwendungen aufgelistet sind. Auf den ersten Blick sieht man nur, ob die dauerhaft oder vorläufig aufgenommen sind. Ob es schon einmal Sicherheitsvorfälle gab, sieht man da nicht. Informationen zur Zertifizerung sind nur versteckt zu finden.

Björn Kaidel: Die Liste mit den zertifizierten Anwendungen gibt es beim BSI, da stehen aktuell rund 30 Einträge drin, aber auch nicht, ob es Auflagen gab. Die Info, dass es ein Zertifikat gibt, sagt nicht, welche der Anforderungen eine App bestanden hat und welche nicht.

Dazu muss man aber sagen: Man darf sich wirklich nur eine kleine Anzahl an nicht-bestandenen Anforderungen erlauben. Manche Anforderungen, wie etwa die zur Zwei-Faktor-Authentisierung, sind sogar so wichtig, dass ein Nicht-Erfüllen dieser einen Anforderung zu einem kompletten Nicht-Bestehen der Prüfung führt. Wenn eine App diese Prüfung bestanden hat, muss man sich keine Sorgen machen, dass sie durch 30 Anforderungen durchgefallen ist.

Flora Schäfer: Stand September habe ich mal beim BSI gefragt. Da war die Antwort, dass bis zu diesem Zeitpunkt 11 Anwendungen ohne Auflagen zugelassen wurden.

Warten auf Verbesserung

netzpolitik.org: Was müsste sich aus eurer Sicht ändern, damit es gute Vorgaben für DiGAs gibt, die auch ein Vorbild für andere Bereiche sein können?

Flora Schäfer: Die Probleme, die es mit den Anforderungen und der Technischen Richtlinie gibt, finde ich sehr schade. Denn die Anforderungen zu DiGAs sind eines der ersten Regulierungsvorhaben, wo es wirklich um Anwendungen für Endanwender:innen mit strengen Anforderungen geht. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und deshalb wünsche ich mir, dass das kein Negativbeispiel ist – auch als Vorbild für andere Bereiche wie Messenger, Banking- oder Shopping-Apps.

Ich würde mir wünschen, dass man am Ende sagen kann: Guck mal, hier haben wir ein ganz gutes Rahmenwerk, wie wir Nutzer:innen ein gewisses Sicherheitsversprechen geben können.

Björn Kaidel: Wir brauchen mehr Regulierung, was IT-Sicherheit angeht. Das sieht man an den Datenschutzvorfällen, den Leaks und Schwachstellen, die ständig gefunden werden. Viel zu viel Software braucht keine solche Zertifizierung. Aber die Richtlinien müssen so gestaltet sein, dass die Hersteller sie auch umsetzen können.

Flora Schäfer: Was ich mir als konkrete Änderungen wünsche: In der Richtlinie fehlt ein Schutz gegen Fingerprinting – also dass zum Beispiel der Arbeitgeber nicht in den Internetverbindungsdaten sehen kann, dass ich eine bestimmte Gesundheitsanwendung nutze und dadurch dann Rückschlüsse auf Diagnosen ziehen kann. Außerdem sind Nutzer:innen durch die Vorgaben mehr oder weniger an Google- und Apple-Betriebssysteme auf Mobilgeräten gebunden. Darauf wurde in der jetzigen Version gar nicht eingegangen.

Ich fände es auch gut, wenn die Technische Richtlinie eine anonyme Nutzung der Anwendungen erlauben würde, wo es sinnvoll ist. Und dass personenbezogene Informationen auf den Endgeräten bleiben. Viele DiGAs spielen den Anwender:innen vor allem Informationen aus, dafür braucht es eigentlich keinen Account. Das würde das Risiko für Personen erheblich reduzieren.

netzpolitik.org: Ist eine Verbesserung in Sicht?

Björn Kaidel: Das BSI arbeitet schon länger an einer neuen Version der Technischen Richtlinie und die war fürs dritte Quartal 2026 angekündigt. An der Kommentierungsrunde konnten sich sowohl die Prüflabore als auch die Hersteller beteiligen. Auch wir haben viele Vorschläge eingereicht.

Welche davon aufgegriffen werden, wissen wir nicht. Das dritte Quartal ist vorbei und wir warten auf die neue Version.