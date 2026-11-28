Sich über ästhetisch fragwürdige, KI-generierte Imbissbuden-Flyer zu echauffieren, ist leicht. Doch der Spott und die Häme treffen die Falschen. Ein Kommentar.

Soziale Netzwerke sind voller Videos und Beiträge darüber, wie schrecklich unästhetisch, generisch und schlichtweg schlecht KI-generierte Grafiken doch seien. Grafiker*innen echauffieren sich lautstark. Sie werden nicht müde, den Abgesang der künstlerischen Gestaltung heraufzubeschwören und der eigenen Branche eine düstere Zukunft vorauszusagen. Die Panik erscheint grenzenlos. Eine Influencerin, die sich auf ihrem Instagram-Kanal mit Interior- und Grafikdesign auseinandersetzt, attestiert sich in ihrem Profil eine „KI & job midlife crisis“.

Neue Entwicklungen abzulehnen, ist nichts Unbekanntes in der Grafikwelt. Mit der Einführung der Computergrafik fürchteten manche Illustrator:innen, die Kreativität in der Branche werde durch die Technik und ihre klaren Vorgaben untergehen. Und so erheben sich auch jetzt zahlreiche Stimmen, die ihre Leidenschaft für Gestaltung und Design voranstellen, um mit KI-generierten Grafikprodukten hart ins Gericht zu gehen.

„Das schlimmste Zeitalter für Design“

„Point of View: Wir leben im schlimmsten Zeitalter für Design“, schreibt eine Markendesignerin auf Englisch in ihrem Instagram-Video, das 1,3 Millionen Mal gelikt wird. Videos wie das ihre gibt es auf der Plattform unzählige. Dabei verschleiern fast alle, die sich beschweren, was wohl eigentlich dahinter liegt: eine tief empfundene existenzielle Sorge um die eigene Zukunft, vermischt mit einem ausgeprägten Gefühl von verletztem Stolz.

Wozu hat man auch jahrelang eine komplexe Ausbildung durchgemacht, sich Programmkenntnisse angeeignet, historisches sowie zeitgenössisches Design studiert, einen eigenen Stil und ein Alleinstellungsmerkmal erschaffen und jahrelange Leidensgeschichten in Angestelltenverhältnissen oder der Selbstständigkeit auf sich genommen, um am Ende durch generative Technologie herausgefordert zu werden?

Kurzum: Auf die persönliche Odyssee folgen Empörung und Ernüchterung, die kaum größer sein könnten. Und ja: All diese Sorgen und Ängste sind berechtigt. Doch ausgerechnet die Häme, mit der KI-generierte Grafik-Produkte öffentlich vorgeführt werden, trifft die Falschen.

Die plakativen Beispiele, die in den Social-Media-Beiträgen kopfschüttelnd oder mit der Hand vor der Stirn vorgeführt werden, sind meist die Grafikprodukte von Imbissbuden, Kebabläden, Vereinsfeiern oder Dorffesten.

Winterlich märchenhaft: Aus vier Bremer Stadtmusikanten wurden auf einmal drei. Ob Hund oder Katze lässt sich nicht mehr rekonstruieren.

Es ist leicht, die KI-Flyer zu zerreißen

Eine grundlegende Diskussion über KI findet bei all der Kritik nicht statt. Statt um den horrenden Ressourcenverbrauch oder die De-facto-Abschaffung des Urheberrechtes dreht sich der Diskurs um viel oberflächlichere Fragen. Dabei ist es ein Leichtes, die unzähligen Flyer, Plakate, Social-Media-Posts, Logos und Schaufensterdrucke zu zerreißen, sie auf ihre Banalität zu reduzieren, auf offensichtliche Logik- und Gestaltungsfehler hinzuweisen.

Einmal ist der Deko-Rosmarinzweig genauso groß wie ein Dönerspieß. Ein andermal passen Schriftarten und ‑größen nicht zueinander, die Proportionen zwischen Schriftblöcken sind kaputt oder die Farben unterschiedlicher Flächen vermischen sich zu einem seltsamen grün-blauen Brei. Oder auf dem Halloween-Flyer taucht ein deplatziertes Feuerwehrauto auf, dessen Herkunft niemand logisch erklären kann – während eine Sechs-Finger-Hand die Vampir-Bowle hält. Die schiere Masse an gleich aussehenden KI-Produkten macht es unmöglich, einen Markenkern mit Alleinstellungsmerkmal zu finden.

Trotz alledem: Generative Werkzeuge sind längst auch in der professionellen Gestaltung angekommen. Seitdem Softwarehersteller wie Adobe sie in ihre Programme integriert haben, greift man mitunter doch zur generativen Objekterstellung, statt in stundenlanger Kleinstarbeit eine Spielkarte mit goldenen Ornamenten in Illustrator zu bauen.

Das macht nicht jede Anwendung vergleichbar und die Kritik an vollständig generierten Werbeflyern nicht obsolet, nur sollte sich die Debatte dann darum drehen, was Bedingungen und Folgen davon sind, derartige Werkzeuge zu nutzen. Und um die Frage, wer davon profitiert. Stattdessen bleibt es beim sich erschöpfenden Spott über Imbissbuden, Eisdielen und Food-Stände.

Pures Chaos: Das Schaufenster eines Kiosks in Bremen. Da fällt fast nicht auf, dass sich die Sehenswürdigkeiten aus anderen Städten geborgt wurden.

Die Diskussion geht am Problem vorbei

Die Wut vieler Menschen aus der Grafik- und Werbebranche fokussiert sich weitestgehend auf das Stadtbild, also auf all die gestalteten Elemente, denen sie auf dem Weg zum Coworking-Space oder ins Office begegnen. Und nochmals: Das mag auf den ersten Blick nachvollziehbar und ein Symptom einer unter Druck stehenden Branche sein, aber es verfehlt den Diskurs, den es stattdessen flächendeckend bräuchte.

Es sind die großen Kunden, die Automobilkonzerne, Lebensmittelhändler und Energieversorger, die mithilfe von KI-generierten Inhalten ihre Werbekosten weiter zu drücken versuchen. Und es sind die Agenturen, die diese Wünsche erfüllen und intern Stellen abbauen.

Für den Dönerladenbesitzer hingegen ist frei zugängliche KI in erster Linie eine Chance. Steigende Lebensmittelpreise und Mieten erhöhen den ökonomischen Druck auf die Ladenbesitzer einer Branche, die ohnehin schon unter harten Bedingungen arbeitet. Dass mithilfe weniger Klicks ein mehr oder weniger stimmiger Werbeflyer für den eigenen Lieferdienst umsetzbar ist, wird vielerorts als Selbstermächtigung verstanden.

Macht, was es soll: Das Menü eines asiatischen Restaurants weist auf das Angebot hin. Auf den zweiten Blick erscheinen die Sommerrollen dann doch sehr durchsichtig und detailreich bestückt.

Pragmatismus und ökonomischer Druck

Hinter dieser Abwägung, einer Agentur Tausende Euros zu bezahlen oder auf ein mittelmäßiges Erzeugnis generativer Grafik zu setzen, steckt etwas, was allzu treffend den aktuellen Zeitgeist umschreibt: Was aus Sicht der Branche wie Gleichgültigkeit gegenüber gestalterischer Qualität wirkt, ist im Alltag oft schlicht Pragmatismus. Ein Flyer muss Kundschaft bringen, nicht schön sein. Der Imbissbuden-Verkäuferin die ökologischen Folgen von KI aufzuzählen, wird wenig ausrichten, solange der ökonomische Druck des Alltags alles andere überlagert.

Es wäre also an der Zeit, die berechtigte Wut und Angst vor einer ungewissen Zukunft auf diejenigen zu lenken, die ungeniert gesetzliche KI-Regulierungsvorhaben verwässern, die große Rechenzentren in Regionen mit akuter Wasserknappheit bauen wollen, die ihre Öffentlichkeitsarbeit outsourcen und Preiskämpfe nach unten anstoßen.

Es wäre an der Zeit, über das generierte, komisch verformte Sandwich im Schaufenster zu schmunzeln und den Fokus weg von Scheindebatten über Stil und Design auf die wirklich drängenden Themen zu lenken. Denn am Ende sollte es heißen: Friede den Imbissbuden, Krieg den Rechenzentren.