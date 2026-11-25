IT-forensische Analysen haben auf dem Handy der Sea-Watch-Sprecherin Giorgia Linardi eine hochentwickelte Spionage-Software entdeckt. Es handelt sich offenbar um eine andere Software als bei bislang bekannten Staatstrojaner-Einsätzen gegen Seenotrettungsaktivist:innen. Sea-Watch reicht nun Strafanzeige ein und hofft auf Aufklärung.

1.550 Menschen starben laut dem Missing Migrants Project im Jahr 2021 bei dem Versuch, über das zentrale Mittelmeer nach Europa zu flüchten. Sie ertrinken, weil die überfüllten Boote in Seenot geraten. Die einfachen Schlauchboote oder Holzkähne sind nicht geeignet für die gefährliche Überfahrt. Jeder Wetterumschwung verschärft die Situation, oftmals fehlt es an der nötigsten Ausrüstung – zum Beispiel Treibstoff.

Damit nicht noch mehr Menschen auf ihrer Flucht sterben, sind mehrere zivilgesellschaftliche Seenotrettungsinitiativen auf dem Mittelmeer unterwegs. Unter ihnen ist auch Sea-Watch. Die Organisation sagt von sich selbst, sie sei „aus politischem Protest gegen eine Grenzpolitik entstanden, die Menschen sterben lässt“. Dabei geraten die Seenotretter:innen immer wieder selbst unter Druck. „Wir standen 2021 unter einer ziemlich intensiven Beobachtung. Es gab damals mehrere Ermittlungen in Italien gegen Seenotrettungsorganisationen“, erzählt Giorgia Linardi. Sie ist Sprecherin der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch in Italien und engagiert sich seit mehr als zehn Jahren dafür, Flüchtende vor dem Ertrinken zu retten.

Immer wieder wird die Arbeit von Sea-Watch und anderen Organisationen kriminalisiert. Vor gut fünf Jahren ist diese Kriminalisierung besonders deutlich zu spüren: Im März 2021 gibt die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Ragusa bekannt, gegen Seenotretter:innen von Mediterranea zu ermitteln. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, „Beihilfe zu illegaler Einwanderung“ geleistet zu haben. Im August 2020 hatte ein Schiff von Mediterranea 27 Menschen an Bord genommen, die auf einem Öltanker ausharrten, nachdem sie in Seenot geraten waren. Der Tanker durfte nicht in Malta einfahren und wartete mehr als einen Monat auf dem Meer. Mediterranea übernahm die Geflüchteten und brachte sie schließlich nach Sizilien.

Ebenfalls im März 2021 erhebt die Staatsanwaltschaft von Trapani, ebenfalls auf Sizilien, Anklage gegen die Crews gleich mehrerer Schiffe. Auch hier ging es bei den Vorwürfen gegen Jugend rettet, Save the Children und Ärzte ohne Grenzen um angebliche Beihilfe zu illegaler Einwanderung.

Seenotrettungsorganisationen, die häufig zusammenarbeiten, stehen unter Druck, das ist Linardi damals klar. Was sie nicht weiß: Im Sommer 2021 wird nicht nur ihre Arbeit von außen kritisch beobachtet. Sondern auf ihrem Smartphone befindet sich auch eine Spionage-Software. Unbekannte können ihr digitales Leben und ihre Kommunikation mitverfolgen.

Seenotrettung unter Beobachtung

Das fanden 2026, also rund fünf Jahre später, zwei IT-forensische Untersuchungen heraus. Sie ergeben: Linardis iPhone wurde zwischen Ende Mai und August 2021 mehrmals mit Spionage-Software infiziert, so der Befund. Sea-Watch hatte die Untersuchung nach bekanntgewordenen Fällen bei anderen Seenotrettungsorganisationen in Auftrag gegeben.

Eine der Analysen, die die Infektion bestätigen, stammt von Citizen Lab, einer interdisziplinären Forschungsstelle an der Universität Toronto. Das Citizen Lab konnte schon viele Fälle aufdecken, bei denen Aktivistinnen und Menschenrechtsverteidiger im Visier von Überwachung standen – sei es in Serbien, Russland oder Saudi-Arabien.

Die Sicherheitsforschenden des Instituts entdeckten auf Linardis iPhone Spuren einer unbekannten Spähsoftware. Das Gerät sei mittels eines Zero-Click-Exploit infiziert worden. Das ist eine Angriffsmethode, die ohne Zutun der Zielperson funktioniert. Linardi musste dafür nicht erst auf einen betrügerischen Link klicken und eine Datei öffnen. Solche Infektionen erfolgen normalerweise, ohne dass die Betroffenen es mitbekommen. Derartige bislang öffentlich nicht bekannte Sicherheitslücken nutzen in der Regel Akteure wie staatliche Stellen.

„Solche Fälle durch forensische Analysen zu bestätigen, ist wie die Suche nach Ameisen in der Küche: Wenn man eine sieht, weiß man, dass es noch viele mehr geben muss“, sagte John Scott Railton zu der Untersuchung gegenüber dem italienischen Medium Fanpage, das ebenfalls über den Fund auf Linardis iPhone berichtet.

Eine zweite Untersuchung, die das italienische Forensik-Unternehmen Forenser durchführte, fand ebenfalls mehrere Hinweise auf einen hochentwickelten Angriff. In der Analyse beschreiben die Forensik-Fachleute Parallelen zu anderen bekannten Angriffsmechanismen. So wurden offenbar bei der Infektion von Linardis iPhone System-Prozesse nachgeahmt, sodass die Infektion nicht auffiel. Imitiert wurden unter anderem Prozesse von „Find My“, einem Ortungsdienst für Apple-Geräte. Dieser und andere schädliche Nachahmer-Prozesse tauchen bei der Untersuchung des Shutdown-Logs auf. In dieser Datei speichert Apples Betriebssystem iOS, welche Ereignisse beim Ausschalten eines Geräts aufgetreten sind. Beispielsweise wenn ein System-Prozess beim Neustart nicht ordnungsgemäß beendet werden konnte.

Voller Zugriff auf das Smartphone wahrscheinlich

Die auf Linardis Smartphone gefundenen Spuren deuten darauf hin, dass die Software tief in ihr iPhone eingreifen konnte: Die Infektion habe „wahrscheinlich vollen Zugriff“ auf das Gerät ermöglicht, so Citizen Lab. „Dieser Zugriff würde den Durchführenden erlauben, beliebige Aktionen durchzuführen, etwa auf Dateien und Nachrichten zuzugreifen oder das Mikrofon zu aktivieren“, heißt es in der Analyse. Forenser fand sogar konkrete Hinweise darauf, dass die auffälligen Prozesse ab Juni 2021 auf die Geolokalisierungsfunktionen des Geräts zugegriffen haben. Das zeige unter anderem, „dass die verdächtigen Programme sich nicht nur auf dem Gerät befunden haben, sondern dass sie außerdem ausgeführt wurden“.

Für Linardi war das ein Schock. „Als ich erfahren habe, dass mein Smartphone überwacht wurde, habe ich mich buchstäblich nackt gefühlt“, sagt sie. Dazu kam ein starkes Gefühl von Ungerechtigkeit. Ihr sei klar, dass sie als Sprecherin von Sea-Watch und langjährige Seenotrettungs-Aktivistin besonders exponiert ist. „Sea-Watch stand bereits mehrfach wegen der Rettungsaktivitäten im Zentrum öffentlicher und politischer Debatten“, erzählt Linardi. Aber dass jemand Spionage-Software gegen sie einsetzt? Davon war sie nicht ausgegangen.

Linardis Fall ist nicht der erste, bei dem bekannt wurde, dass Seenotrettungsaktivist:innen ins Visier von Spionage-Software geraten waren. 2025 wurde öffentlich, dass mindestens sieben Telefone mit einer italienischen Ländervorwahl mit Spionage-Software angegriffen wurden. Von einer möglichen Infektion erfahren hatten die Betroffenen im Januar des Jahres über eine Benachrichtigung durch den Messenger WhatsApp. Unter den Benachrichtigten waren Aktivist:innen der Seenotrettungsorganisation Mediterranea, aber auch der italienische Journalist Francesco Cancellato. Er ist Chefredakteur von Fanpage.

Später entdeckte Citizen Lab auf den Geräten zweier weiterer Medienschaffender ebenfalls Hinweise auf eine Kompromittierung. Bei einigen der Betroffenen ließ sich nachweisen, dass der Staatstrojaner Graphite des Herstellers Paragon eingesetzt wurde.

Seenotretter:innen im Visier mehrerer italienischer Regierungen

Bei einer Untersuchung des Sicherheitsausschusses im italienischen Parlament, die auf die Enthüllungen folgte, bestätigte sich, dass der italienische Geheimdienst zwei Mediterranea-Aktivisten ausspioniert hatte: Giuseppe Caccia und Luca Casarini. Casarinis Überwachung wurde bereits im Dezember 2019 angestoßen, ermächtigt von Giuseppe Conte. Damals handelte es sich jedoch um eine klassische Telefonüberwachung – ohne den Einsatz eines Staatstrojaners.

Der zu dieser Zeit parteilose Conte war bis zum Jahr 2021 Ministerpräsident Italiens. Heute ist er Präsident der Partei Fünf-Sterne-Bewegung und könnte bei den nächsten Parlamentswahlen im kommenden Jahr als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Sein Ziel: eine Mitte-Links-Koalition, um die derzeit amtierende, rechtsradikale Regierungschefin Giorgia Meloni abzulösen.

Dass Casarini auch mit einem Staatstrojaner infiziert werden soll, autorisierte im Jahr 2024 der Staatssekretär Alfredo Mantovano, den wiederum Meloni in ihr Kabinett geholt hatte. Damit sollte „Bedrohungen der nationalen Sicherheit“ durch die betroffenen Personen vorgebeugt werden. Es ging um den Verdacht, diese würden „die Einreise von Ausländern in das Staatsgebiet ermöglichen“.

Die Überwachung von Seenotretter:innen bestand also über mehrere Regierungen und unterschiedliche politische Lager hinweg. Wer hingegen die Überwachung der betroffenen Journalisten um Francesco Cancellato veranlasst hat und aus welchem Grund sie im Visier standen, ist bis heute ungeklärt. Die Ermittlungen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft dazu laufen bis heute.

Beendete Verträge mit Staatstrojaner-Hersteller

Beendet ist hingegen Italiens früherer Vertrag mit dem israelischen Staatstrojaner-Produzenten Paragon. Das Unternehmen kündigte nach Bekanntwerden der Betroffenen aus Zivilgesellschaft und Medien an, seine Verträge mit Italien zu beenden. Laut seinen Verträgen war es verboten, den Staatstrojaner Graphite gegen Journalist:innen und Menschenrechtsaktivist:innen einzusetzen. Italien dementierte eine Vertragskündigung seitens Paragon und beendete die Geschäftsbeziehung zwischen dem Spionage-Software-Hersteller und dem italienischen Inlands- als auch Auslandsgeheimdienst kurz darauf selbst.

Die bekanntgewordenen Staatstrojaner-Infektionen lösten einen Skandal aus, es bildete sich eine informelle Arbeitsgruppe im EU-Parlament, viele verurteilten die Überwachung. Zu den Kritikern gehörte damals wenig überraschend auch Sea-Watch. Deren Deutschland-Sprecherin Giulia Messmer sagte im Februar 2025, die Betroffenen hätten „ihr Leben dem Schutz grundlegender Menschenrechte gewidmet“. Sie als Bedrohung zu behandeln, bezeichnete sie als „skandalös“ und fügte hinzu: „Wir fragen uns, ob wir die nächsten sind – ob wir überwacht werden, wenn wir unsere Meinung äußern und Menschen aus Seenot retten.“

Fern lag dieser Verdacht nicht: Mediterranea und Sea-Watch hatten in der Vergangenheit bei Einsätzen immer wieder zusammengearbeitet, etwa bei der Versorgung von Schiffen. Dass neben Mediterranea auch Sea-Watch Ziel von Überwachungskampagnen sein könnte, hat sich nun bestätigt.

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Wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang unbekannt

Doch vom wem die Software in Sea-Watchs Fall stammt, kann aber keine der beiden Analysen klären, die die Seenotrettungsorganisation in Auftrag gab.

Citizen Lab schließt „mit hoher Gewissheit“ aus, dass es sich um Graphite von Paragon oder Pegasus von NSO Group handelt. Das passt auch dazu, dass die Zusammenarbeit von Paragon mit den italienischen Geheimdiensten erst im Jahr 2023 unter der Regierung Giorgia Melonis begann. Also deutlich nach 2021, dem Zeitraum, in dem Linardis iPhone betroffen war. Beide Analysen gehen aber davon aus, dass die Software von einem hochentwickelten Akteur stammt. Dass die italienische Regierung etwas damit zu tun hat, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht belegen.

Diese Ungewissheit, wer hinter dem Angriff steht, lässt Linardi nicht los. „Es ist extrem frustrierend, dass wir die Täter nicht kennen und sie nicht zur Rechenschaft ziehen können“, so die Sea-Watch-Sprecherin. „Wir wissen, dass es eine sehr hochentwickelte Späh-Software ist und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein privater Akteur dahintersteckt.“ Aber dennoch, Beweise für eine staatliche Operation gibt es bislang nicht.

Sea-Watch reicht wegen der Infektionen am heutigen Mittwoch eine Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Rom ein. Denn viele Fragen sind ungeklärt. Mit der Strafanzeige erhofft sich Sea-Watch auch Antworten: Wer steht hinter der Ausspähung von Linardi? Hat die italienische Regierung etwas damit zu tun? Vor allem aber sei die Anzeige auch eine Frage der Verantwortung, sagt Linardi. „Es ist unsere Verantwortung, die Ermittlungsbehörden, die im Paragon-Fall noch aktiv sind, über möglicherweise verwandte Spionage-Fälle zu informieren.“

Und nicht zuletzt gehe es auch darum, sich gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung zu wehren: „Italien steht kurz vor einer Parlamentswahl. Wir wissen bereits, dass die Zivilgesellschaft in Italien unter Beobachtung steht. Und wir machen klar, dass wir das beobachten. Und wir verurteilen es, dass Menschen, die aus Solidarität handeln, ausgespäht werden.“

Kriminalisierung geht weiter

Das ist ein Thema, das Linardi Sorgen bereitet, nicht nur mit Blick auf die politische Situation in Italien. „Regierungen bauen Befugnisse für Geheimdienste aus, nutzen Künstliche Intelligenz und neue Technologien – dabei gibt es jetzt schon so viele Fälle, in den solche Technologien und Befugnisse missbraucht wurden.“ Das greife die Demokratie an, statt sie zu verteidigen.

Sie fordert daher mehr unabhängige Aufsicht über die Nutzung von Spionage-Software wie Staatstrojaner. „Es muss aufhören, dass die Zivilgesellschaft mit solchen Werkzeugen ausspioniert, abgeschreckt und kriminalisiert wird“, sagt Linardi.

Zu der zunehmenden Repression zählt dabei nicht nur das Vorgehen gegen die Seenotretter:innen selbst, sondern auch der Umgang mit Geflüchteten. Dabei hat die EU in den vergangenen Jahren einen immer restriktiveren Kurs eingeschlagen: Das Gemeinsame Europäische Asylsystem gilt seit Juni in den EU-Mitgliedstaaten und bringt Grenzverfahren an den Außengrenzen, während derer Geflüchtete als nicht in die EU eingereist gelten. Eine neue „Rückführungsverordnung“ der EU macht den Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei. Frontex soll nach dem Willen der EU-Kommission künftig eine zentralere Rolle bei Abschiebungen spielen und zusätzlich Soziale Medien monitoren, während die Grenzagentur mit Drohnen das Meer überwacht. Derweil sterben weiter Menschen auf ihrer Flucht über das Meer. In diesem Jahr wurden bis September 996 Todesfälle und Vermisste allein auf der zentralen Mittelmeerroute gezählt.

„All das ist Teil eines größeren Zusammenhangs: Das Mittelmeer ist wie eine Art Labor, um Technologie und Überwachung zu erproben – an Migrant:innen und an zivilgesellschaftlichen Gruppen, die mit ihnen solidarisch sind.“ Aber dabei bleibe es nicht unbedingt. Die Technologien, die dort eingesetzt werden, könnten nach und nach auf mehr Personen und Gruppen ausgeweitet werden. Deshalb gilt für Linardi: „Der Angriff auf uns ist Teil eines breiteren Angriffs auf die Demokratie.“