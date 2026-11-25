Digitale Gewalt ist viel verbreiteter, als bisher angenommen. Das ergab eine Befragung von 175 Gewaltschutz-Fachkräften zu Übergriffen im sozialen Nahraum. Die Expert*innen aus Frauenhäusern und Beratungsstellen verrieten dabei, in wie vielen ihrer Beratungsgespräche auch digitale Gewalt zur Sprache kam. 51 Prozent der Gespräche mit Schutzsuchenden drehten sich auch um übergriffigen Technologie-Einsatz.

Das ist ein deutlicher Kontrast zu bisherigen Annahmen. Die Polizei beispielsweise geht davon aus, dass in rund 13 Prozent der Fälle von Partnerschaftsgewalt das „Tatmittel Internet“ eine Rolle spielt.

Der häufigste Übergriff im Bereich der digitalen Gewalt ist laut der Gewaltschutz-Fachkräfte der direkte Zugriff auf Geräte oder Online-Konten der Betroffenen. In 90 Prozent der Fälle geht es auch um derartige Fremdzugriffe. Mehr als jede fünfte Beratung drehte sich zudem um die Überwachung des Standortes, meist mit Hilfe von Tracking-Gegenständen wie beispielsweise Apple AirTags. Damit könnten auch geheime Frauenhäuser lokalisiert werden. „Die digitale Kontrolle und Überwachung betroffener Personen verschärfen und entgrenzen die Gewalterfahrung bis in Schutzräume hinein“, schreiben die Autor*innen der Untersuchung. Sie beraten als Teil der Initiative „Ein Team gegen digitale Gewalt“ Frauenhäuser und Beratungsstellen.

Nur fünf Prozent der Taten werden angezeigt

Laut BKA waren 2025 179.940 Menschen von Partnerschaftsgewalt betroffen. Rund 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen, 77 Prozent der Tatverdächtigen Männer. 130 Männer haben in diesem Jahr ihre (Ex-)Partnerinnen getötet.

Die Zahl der tatsächlichen Fälle von Partnerschaftsgewalt ist vermutlich noch deutlich höher, als die Polizei annimmt. Die Dunkelfeldstudie LeSuBiA legt nahe, dass nur fünf Prozent der Taten angezeigt werden.

Auch die Autor*innen der nun vorliegenden Pilotstudie gehen davon aus, dass ihnen Fälle entgingen. „Digitale Gewalt kann nur dokumentiert werden, wenn Fachkräfte sich damit auskennen, also Formen in Beratungen wahrnehmen oder auch gezielt danach fragen“, schreiben sie. Zum anderen sei zu vermuten, dass digitale Gewalt in weiteren Fällen nicht zur Sprache kam oder im Gedächtnis blieb. Auch Scham- und Schuldgefühle könnten dazu beitragen, dass diese Gewalt ausgeklammert wird.

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Zahlreiche Tools zur Standort-Überwachung

Neben den Tracking-Gegenständen identifizierten die Autor*innen weitere Technologien, mit denen Täter den Standort ihrer Opfer überwachen. Dazu gehören Stalking-Apps, KfZ-Ortung, Handy-Kindersicherungen.

Auch beim unbefugten Zugriff auf die Geräte Betroffener fand die Studie eine Vielzahl von Angriffsvektoren. In rund 25 Prozent der Fälle digitaler Gewalt synchronisieren die Täter den Whatsapp‑, Signal‑, oder Telegram-Account ihres Opfers mit dem eigenen Computer. Social-Media-Konten attackierten sie in über 15 Prozent der Fälle, fast genauso häufig waren der Zugriff auf den Google- oder Apple-Account oder das E‑Mail-Konto. Noch relativ selten – in 3,2 Prozent der Fälle – wurden Smart-Home-Geräte zum Stalking genutzt. „Formen digitaler Gewalt, die in der öffentlichen Wahrnehmung bislang kaum vorkommen, sind in der Beratungspraxis also allgegenwärtig“, schreiben die Autor*innen.

In fast der Hälfte der Beratungsgespräche wurden zudem weitere Formen digitaler Gewalt genannt: Beleidigungen im Netz, Erpressung mit intimen Inhalten oder das Anfertigen und Verbreiten ebensolcher, unerwünschte Dick Pics, sowie Profile oder Bestellungen, die der Täter im Namen des Opfers anlegt.

Ein Problem: Um digitaler Gewalt angemessen zu begegnen, braucht es detailliertes technisches Fachwissen, konstatieren die Autor*innen der Erhebung. Fachkräfte im Gewaltschutz könnten dieses Wissen „unmöglich aktuell und vollständig vorhalten“. Hilfreich seien deshalb an den Gewaltschutz angedockte technische Anlaufstellen. In Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es die bereits. In Berlin wird diese Anlaufstelle seit Jahresbeginn von „Ein Team gegen digitale Gewalt“ selbst betrieben.