Das Familienministerium streicht die Förderung für die Zentrale Anlaufstelle bei organisierter Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus. Im Interview spricht Ans Hartmann vom Verein Lola für Demokratie über antifeministische Angriffe, die Unterstützung von Betroffenen und die Folgen des drohenden Endes.

Rechtsaußen-Kampagnen und Angriffe auf Menschen und Strukturen, die sich für eine offene und demokratische Gesellschaft einsetzen, nehmen zu. Eines der liebsten Steckenpferde der Neuen Rechten sind dabei alle Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung und Feminismus. Ausgerechnet jetzt baut das Bundesfamilienministerium sein wichtigstes Programm „Demokratie leben“ um und streicht vielen etablierten Projekten die Förderung,

Die Kürzungen treffen zahlreiche Organisationen, von HateAid bis zum Nahost-Dialogprojekt gegen Antisemitismus. Dabei hatte Bundesfamilienministerin Karin Prien eigentlich angekündigt, der Fokus verschiebe sich auf Projekte gegen Islamismus, Antisemitismus und „Hass im Internet“.

Vor wenigen Tagen hat auch der Verein Lola für Demokratie erfahren, dass es nicht mehr weitergeht. Der Verein bietet seit 2025 eine Anlaufstelle, die in Deutschland so einzigartig ist: die Zentrale Anlaufstelle bei organisierter Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus (ZAFFA). Menschen, die ins Visier von antifeministischen Kampagnen geraten, können sich dorthin wenden und Hilfe bekommen. Parallel sammelt und dokumentiert der Verein solche Kampagnen.

Im November hat Lola für Demokratie erfahren, dass es ab Januar kein Geld mehr gibt. „Das betrifft unsere Existenz“, sagt Ans Hartmann, eine von drei Mitarbeitenden bei ZAFFA.

„Wir wissen, wie solche Angriffe laufen“

netzpolitik.org: Was macht eure Anlaufstelle, und wer wendet sich an euch?

Ans Hartmann: Wir sind ein kleiner Verein aus Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2025 beraten wir Menschen und Organisationen, die von organisierter Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus betroffen sind. Dazu gehören politisch aktive Frauen, Gleichstellungsbeauftragte, Frauenverbände, queere Organisationen oder Menschen aus der politischen Bildungsarbeit. Wir unterstützen bei Angriffen, entwickeln Sicherheits- und Schutzkonzepte und dokumentieren antifeministisch motivierte Vorfälle über die Meldestelle Antifeminismus. Wir arbeiten bundesweit auch mit Fachverbänden und Beratungsstellen zusammen. Unser Ansatz ist, auch Multiplikator*innen zu stärken, damit das Wissen in ihre Strukturen weitergetragen wird.

netzpolitik.org: Wie sieht diese Unterstützung konkret aus?

Ans Hartmann: Eine politische Bildnerin bietet etwa in einer Kommune Veranstaltungen zu sexualisierter Gewalt oder vielfältigen Lebensweisen an Schulen an. Ihr Name steht auf den Einladungen, daraufhin wird online gegen sie mobilisiert: Sie wird bedroht, ihre privaten Daten werden veröffentlicht. Und diese Mobilisierung passiert eben anhand bestimmter antifeministischer Narrative und Feindbilder.

Manchmal ist es auch eine Wissenschaftlerin oder eine Gleichstellungsbeauftragte, die wegen ihrer Arbeit zum Ziel einer Kampagne wird und dann bei uns landet. Besonders häufig sehen wir Mobilisierung gegen Menschen, die sich intersektional positionieren, etwa für rassismusbetroffene oder behinderte Frauen.

netzpolitik.org: Was tut ihr in so einer Situation?

Manchmal geht es erst mal um einen kollegialen Austausch. Wir wissen, wie solche Angriffe laufen und wie es sich anfühlt, in so einer Situation zu sein. Manchmal wird das mehr gebraucht als eine konkrete Beratung, wie man etwa juristisch gegen die Angriffe vorgehen kann, denn diese Expertise haben die Menschen selbst.

Wir können die antifeministischen Feindbilder und die Dynamiken hinter solchen Angriffen einordnen. Manchmal reicht es, gemeinsam die Lage einzuschätzen und Betroffene zu entlasten. Manchmal geht es auch um digitale Sicherheit, die Dokumentation von Angriffen oder ein zeitweises Monitoring rechtsextremer Telegram-Kanäle, damit Betroffene nicht selbst ständig nach neuen Drohungen suchen müssen. In längeren Prozessen entwickeln wir mit Organisationen auch Schutzkonzepte und klären, wer im Ernstfall informiert sein muss und verantwortlich ist. Dafür fehlen vielen Einrichtungen Zeit und Ressourcen.

„Wir sehen einen Andrew-Tate-Effekt“

netzpolitik.org: Wie viele Anfragen bekommt ihr, wie groß ist der Bedarf?

Ans Hartmann: Wir haben allein im ersten Projektjahr mehr als 60 Fachakteur*innen beraten und mit Fortbildungen ungefähr 1.000 Menschen erreicht, überwiegend Multiplikator*innen. Etwa jede zweite bis dritte Anfrage können wir derzeit nicht bedienen. Wir arbeiten auch viel mit Opferberatungsstellen, mit den Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt zusammen.

Besonders Anfragen aus Schulen und der außerschulischen Bildung haben zugenommen. Wir sehen da einen Andrew Tate-Effekt. Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen erleben antifeministische Mobilisierung und Gewalt, sie finden dafür aber nur wenige spezialisierte Anlaufstellen. Der wachsende Bedarf liegt sicher auch an einer größeren Aufmerksamkeit für das Thema Antifeminismus – aber ebenso daran, dass die Menschen und ihre Arbeitsfelder tatsächlich angegriffen werden und ihre Arbeit zunehmend rechtfertigen müssen.

netzpolitik.org: Antifeminismus ist ein wichtiger Teil der Ideologie der Neuen Rechten. Warum ist Antifeminismus als politische Strategie so attraktiv?

Ans Hartmann: Antifeminismus ist gesellschaftlich breit anschlussfähig. Rechtsextreme und religiös-fundamentalistische Akteur*innen können damit an bestehende sexistische Vorstellungen anknüpfen, sie können gesellschaftliche Sorgen aufgreifen und Gruppen über Fragen der sozialen Gerechtigkeit gut gegeneinander ausspielen. Selbst Frauenrechte oder Gewaltschutz lassen sich für eine Mobilisierung gegen andere Gruppen instrumentalisieren. Antifeministische Erzählungen verbinden sich dann leicht mit weiteren menschenfeindlichen Positionen. Von Anfang an haben wir etwa auch sehr viele Meldungen zu Queerfeindlichkeit bekommen.

Besonders wichtig ist der digitale Raum, wo ein großer Teil der bei uns gemeldeten Vorfälle stattfindet. Dort spielen Desinformation, Plattform-Algorithmen und die Ansprache junger Menschen, vor allem junger Männer, eine große Rolle. Antifeministische Inhalte können eine Radikalisierungspipeline sein: Wer damit angesprochen wird, gelangt auch zu anderen autoritären und demokratiefeindlichen Weltbildern. Dass das funktioniert, hat auch mit strukturellem Sexismus zu tun, der gesellschaftlich weit verbreitet ist.

„Der demokratische Debattenraum wird enger“

netzpolitik.org: Eure Förderung kam über das Programm „Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums. Was hat Antifeminismus mit Demokratie zu tun?

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Ans Hartmann: Eine demokratische Gesellschaft braucht Gleichberechtigung und den Schutz vor Diskriminierung und Gewalt. Antifeministische Angriffe richten sich zunehmend gegen genau die Strukturen, die diese Rechte durchsetzen sollen. Das betrifft Gleichstellungsarbeit in Kommunen, Gewaltschutz, Beratungsangebote und rechtliche Schutzmechanismen. Angegriffen werden aber ja nicht nur politische Strukturen, sondern auch die Menschen, die diese Arbeit tragen, die sich in ihrer Kommune für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einsetzen oder für migrantische Mütter. Sie werden diffamiert, ihre Expertise wird delegitimiert, sie werden bedroht.

Das hat auch Auswirkungen auf die öffentliche Debatte: Wenn Menschen wegen ihrer Positionierung mit Hass und Drohungen rechnen müssen, ziehen sie sich womöglich zurück oder äußern sich nicht mehr. Dadurch wird der demokratische Debattenraum enger. Die Angriffe treffen oft mehrfach marginalisierte Frauen und queere Menschen besonders hart.

netzpolitik.org: Wie viele andere Projekte habt ihr vor kurzem erfahren, dass eure Förderung zum Jahresende ausläuft. Was bedeutet das für die Arbeit?

Ans Hartmann: Damit fällt unsere spezialisierte Anlaufstelle weg. Wir hatten bereits weitere Kooperationen geplant, gerade im ländlichen Raum und in ostdeutschen Bundesländern, wo Angebote oft besonders fehlen. Diese Planungen brechen wir ab. Betroffene können sich dann nicht mehr auf unsere Unterstützung verlassen.

Zugleich droht der Verlust der bundesweiten Meldestelle. Wir können die Website zwar weiterlaufen lassen, aber eine Website allein hilft wenig, wenn niemand Meldungen liest, Beratungsbedarf erkennt, Fälle dokumentiert und Daten auswertet. Unsere Analysen haben zudem Muster und Entwicklungen antifeministischer Angriffe sichtbar gemacht. Wir sind bundesweit die einzige spezialisierte Dokumentationsstelle für diesen Phänomenbereich.

netzpolitik.org: Die Nachfrage steigt, trotzdem wird das Projekt nicht weitergefördert. Wie geht es für euch weiter?

Ans Hartmann: Wir sind ein kleiner Verein, das betrifft unsere Existenz. Hinter dem Projekt stehen im Wesentlichen drei Teilzeitstellen. Wir führen viele Gespräche, schreiben Förderer und Stiftungen an und suchen nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Seit wir die Absage öffentlich gemacht haben, erreichen uns viel Solidarität und Empörung. Ob sich damit die Arbeit in ihrer bisherigen Form retten lässt, ist noch offen. Wir wollen die über Jahre aufgebauten Netzwerke und das Wissen nicht verlieren und setzen uns dafür ein, die Arbeit 2027 fortzuführen.