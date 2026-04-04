Raus aus der Nische, rein in die Talkshows: Seit Jahren berichten Chris und Sebastian zu unterschiedlichen Formen digitaler Gewalt, jetzt ist das Thema überall. Auslöser ist eine Geschichte im Spiegel, in der Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen schwere Vorwürfe macht. Dessen Kanzlei leitet wiederum rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung ein.
In der neuen Folge Off The Record analysieren wir die davon entfachte Debatte über digitale Gewalt und sprechen darüber, warum der Fokus allein auf sexualisierte Deepfakes und Verschärfungen des Strafrechts dem Problem nicht gerecht wird.
In dieser Folge: Chris Köver, Ingo Dachwitz und Sebastian Meineck.
Produktion: Serafin Dinges.
Titelmusik: Trummerschlunk.
Hier ist die MP3 zum Download. Wie gewohnt gibt es den Podcast auch im offenen ogg-Format. Ein maschinell erstelltes Transkript gibt es im txt-Format.
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Links und Infos
Blattkritik
- Der von Chris und Sebastian veröffentlichte Teil des Gesetzentwurfs zu digitaler Gewalt: Diese Deepfakes sollen künftig strafbar sein
- Lauras Text zum Recht auf Reparatur: Der lange Weg zu einer nachhaltigen Konsumkultur
- Podcast-Auftritte von Sebastian zur Diskussion um ein Social-Media-Verbot – mit angezogener Handbremse und ohne
- Ingos Text zur Bundestagsanhörung zu politischer Werbung: Bundestag soll Schutz der Pressefreiheit sicherstellen
Thema des Monats
- Spiegel-Artikel zum Fall Ulmen-Fernandes: „Du hast mich virtuell vergewaltigt“
- Presseerklärung der Kanzlei Schertz Bergmann: Presserechtliche Information für Christian Ulmen
- Caren-Miosga-Sendung zu digitaler Gewalt: Wie können Frauen besser geschützt werden?
- Kommentar von Chris zur Verengung der Lösungsdebatte auf das Strafrecht: Ein Gesetz stürzt noch kein Patriarchat
- Kommentar von Sebastian zum Potenzial der aktuellen Debatte: Ein mächtiges politisches Momentum
- Kommentar von Chris zu patriarchalem Anspruchsdenken: Das lass‘ ich mir nicht nehmen
- Grundlagenartikel: Was ist digitale Gewalt?
- Artikel zur Frage Wo war die Empörung, bevor es Deepfakes gab?
- Artikel zur Dunkelfeldstudie zu geschlechtsbezogener und häuslicher Gewalt: Wie verbreitet digitale Gewalt wirklich ist
- Artikel zur Verabschiedung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 2024: EU will Frauen einheitlich vor Gewalt schützen – außer vor Vergewaltigung
- Artikel zu sexualisierten Deepfakes durch Elon Musks Chatbot Grok: Musks Chatbot Grok verbreitet weiter sexualisierte Deepfakes
- Kommentar von Vladimir Balzer beim Deutschlandfunk zur ausländerfeindlichen Vereinnahmung der Debatte: Merz als Repräsentant eines patriarchalen Systems
Kapitel
(00:00:00) Begrüßung
(00:01:20) Blattkritik
(00:05:42) Thema des Monats
(00:57:43) Hausmitteilungen
(00:59:09) Credits
0 Ergänzungen