Meta und Ray-Ban informieren die Käufer:innen nicht ausreichend darüber, dass die Nutzung von Smart Glasses in der Öffentlichkeit schnell zu Datenschutzverstößen führt. Weil die Unternehmen nicht auf eine Unterlassung reagierten, gehen die Verbraucherschützer jetzt vor Gericht.

Ray-Ban und Meta verstoßen beim Vertrieb ihrer Smart Glasses aus Sicht der Verbraucherzentrale gegen Informationspflichten und Datenschutzvorschriften. Deswegen hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) gegen beide Unternehmen Unterlassungsklagen eingereicht.

Die Verbraucherzentrale sieht laut Pressemitteilung Datenschutzrisiken sowohl für Nutzer:innen als auch für Unbeteiligte. Nutzer:innen könnten die Brillen im öffentlichen Raum kaum rechtskonform nutzen, Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) würden drohen.

„Rechtmäßiger Einsatz kaum möglich“

Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, sagt: „Smart Glasses ermöglichen unbemerkte Bild- und Tonaufnahmen. Unbeteiligte können kaum erkennen, ob und wie ihre Daten verarbeitet werden.“ Dazu bewerbe Meta Funktionen, deren rechtmäßiger Einsatz kaum möglich ist.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssten vor ungewollten Aufnahmen geschützt werden. „Ein wenige Millimeter großes, weiß blinkendes Licht reicht nicht aus, um Menschen im öffentlichen Raum zu signalisieren, dass sie gefilmt werden.“ Produkte müssten so gestaltet werden, dass Menschen sie datenschutzkonform nutzen können und die Rechte Dritter geschützt bleiben, so Pop.

Informationen für Kund:innen fehlen

Der Hersteller der Ray-Ban Meta AI Glasses hat aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands die vorvertraglichen Informationspflichten verletzt – unter anderem fehle die Information, dass die Käufer:innen die Brille im öffentlichen Raum nicht ohne Weiteres nutzen können, ohne gegen die Vorschriften der DSGVO zu verstoßen. Darüber würden die Käufer:innen vor dem Kauf nicht ausreichend informiert. Auf die Abmahnung der Verbraucherzentrale habe der Anbieter nicht reagiert, die Verbraucherzentrale habe deswegen Klage eingereicht.

Auch die Werbeaussagen zu den Brillen auf der Website von Meta sind aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands irreführend. Auch hier geht es um den Einsatz der Brillen im Alltag. Meta erwecke in der Werbung den Eindruck, dass alle beworbenen Funktionen der Brille ohne Weiteres verwendet werden könnten. „Das ist allerdings nicht der Fall, da die Nutzung von Funktionen der Brille im öffentlichen Raum ohne Verstoß gegen die DGSVO kaum möglich ist“, so der Verband.

„Kleines weißes blinkendes Licht ist unzureichend“

Außerdem beanstandet der Verbraucherzentrale Bundesverband einen Verstoß gegen den DSGVO-Grundsatz „privacy by design“ und bezieht sich hierbei auf die Transparenzpflichten. „Ein kleines weißes blinkendes Licht ist unzureichend, um Menschen im öffentlichen Raum transparent über die Erhebung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren“, so der VZBV.

Betroffene würden zudem weder erfahren, welche Daten verarbeitet werden, noch zu welchen Zwecken dies geschehe. Insbesondere könnten sie nicht erkennen, wenn ihre Daten zum Training von KI-Systemen genutzt werden, und könnten ihre Datenschutzrechte kaum wirksam ausüben oder der Verarbeitung widersprechen. Auch Meta habe nach einer Abmahnung keine Unterlassungserklärung abgegeben. Der VZBV will daher nun Klage gegen Meta einreichen.

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Politik soll tätig werden

Zusätzlich zu den Klagen gegen Meta und Ray-Ban fordert der VZBV die Politik auf, tätig zu werden. Denn die Hersteller gestalten zwar die Produkte, verarbeiteten die damit erfassten personenbezogenen Daten aber nicht in jedem Fall selbst. Dann gelten sie nach der DSGVO nicht als Verantwortliche.

Auch in diesen Fällen sollten sie nach dem Wunsch des VZBV aber verpflichtet werden, ihre Produkte von vornherein datenschutzfreundlich zu gestalten, etwa durch datensparsame Voreinstellungen und klar erkennbare Aufnahmefunktionen.

Dies würde sowohl die Nutzer:innen als auch die Rechte unbeteiligter Personen schützen. Die Verantwortung für den Datenschutz dürfe nicht auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden, die Smart Glasses im Alltag nutzen. Die Bundesregierung sollte sich im Rahmen der aktuellen Reform der DSGVO für entsprechende Vorgaben einsetzen, so der Verband weiter.

Klagen auch in den Niederlanden

Der Protest gegen die Überwachungsbrillen wächst mittlerweile in mehreren Ländern Europas. Nachdem in den Niederlanden hunderte Frauen und Mädchen heimlich mit Smart Glasses gefilmt wurden, haben die zivilgesellschaftlichen Organisationen Offlimits und Firewall Foundation daraufhin eine Klage gegen Meta vorbereitet.

Im Nachbarland ist die Sache sogar schon soweit, dass die ersten Optikerketten den Verkauf der übergriffigen Brillen eingestellt haben. Wie der Tagesspiegel berichtete, haben sich in der Stadt Groningen 35 Clubs, Museen und Event-Organisationen darauf geeinigt, die Geräte in ihren Räumlichkeiten zu verbieten.

Auch in Norwegen wird es für die Brillen enger. Die norwegische Regierung plant laut dem ORF, die Brillen an Orten wie Parks, Stränden, Museen, Einkaufszentren, Schulen, Kindertagesstätten, Gesundheitseinrichtungen, Fitnessstudios und öffentlichen Veranstaltungen zu verbieten.