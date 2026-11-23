Ein Student hat sich auf einer Demonstration vermummt. Er fürchtete, politische Gegner könnten ihn filmen und per Gesichtserkennung identifizieren. Nun bringt ihn der Selbstschutz ins Gefängnis. Der Fall zeigt, wie gefährlich das Vermummungsverbot in Zeiten von KI-Biometrie werden kann.

19. Juli 2025 im bayerischen Rosenheim: Eine Person trägt ein dick gepolstertes Kostüm in Form eines Kothaufens. Auf ihrem Rücken hängt ein Papp-Schild: „Es gibt keinen Frieden im Kapitalismus“, steht darauf. Anlass des Auftritts: Eine hiesige Friedensinitiative hat eine Demonstration durch die alpennahe Mittelstadt angemeldet. Die Person im Kot-Outfit will die Demo friedlich blockieren, gemeinsam mit etwa 30 anderen Menschen.

Tim, Anfang-Mitte 20, Physik-Student, ist einer der Blockier-Willigen, extra für die Aktion aus München angereist. Tim hält die Friedensinitiative für eine Mogelpackung. „Das ist im Grunde die AfD“, sagt er und verweist auf die russlandfreundlichen Positionen der mutmaßlich Friedensbewegten. Tim trägt eine Baskenmütze, eine Sonnenbrille und eine FFP2-Maske. Es ist sein normales Demo-Outfit.

Tim sagt, er wolle damit verhindern, von politischen Gegnern identifiziert zu werden und verweist auf die Bedrohung durch Gesichtersuchmaschinen. Mit diesen Tools lassen sich beispielsweise abfotografierte Gesichter digitalen Identitäten zuordnen, was wiederum Rückschlüsse auf die Menschen dahinter zulässt. Geht es nach der Bundesregierung, soll auch die Polizei die Werkzeuge bald nutzen.

Tim erzählt von anderen Antifaschist*innen, die von Rechten angegriffen wurden. „Man weiß nie, was mit den Infos passiert. Am Ende werde ich aus politischen Gründen irgendwo nicht eingestellt oder darf irgendwo nicht einreisen“, sagt er.

Dann eskaliert die Situation

In der Schmettererstraße, etwa 700 Meter Luftlinie vom Ludwigsplatz, wo die Demo beginnt, hält die Polizei die Gruppe auf. Mindestens acht Polizist*innen stoppen ihren Weg zur Friedensdemo. Die Gegendemonstrierenden werden eingekesselt, stundenlang, sagt Tim. Vor ihnen ein großes Stoff-Banner: „Niemals Frieden mit Faschos, Schwurblern und Reichsbürgern“, steht darauf.

Dann eskaliert die Situation. Im Netz findet sich ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Polizist*innen mit Schlagstöcken und Pfefferspray auf die anscheinend friedliche Versammlung losgehen.

Im Kessel wird Tim nicht auf seine Atemschutzmaske angesprochen. Anschließend baut die Polizei eine Art Kontrollstraße auf und stellt die Personalien der Anwesenden fest. Dabei zieht Tim, so glaubt er sich zu erinnern, die Maske ab. „Es war sehr heiß“, sagt er. Im November 2025 folgt dann der Schock: Tim erhält Post, einen Strafbefehl über 3.100 Euro wegen „Verstoß gegen das Versammlungsgesetz“. Damit ist wohl Tims Vermummung gemeint. Das Schreiben liegt netzpolitik.org vor.

Vermummung gegenüber politischen Gegnern legal?

In allen deutschen Bundesländern ist die Verhüllung des Gesichtes auf politischen Versammlungen verboten, es droht bis zu ein Jahr Haft. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags geht aber davon aus, dass das Verbot nur greift, wenn die Vermummung gegen eine Identifizierung durch die Polizei gerichtet ist.

Wer sich hingegen vermummt, um beispielsweise gegenüber gewaltbereiten politischen Gegnern unerkannt zu bleiben, tut dies demnach legal. Das Amtsgericht Germersheim ist dieser Argumentation im Jahr 2019 gefolgt und hat eine Person freigesprochen, die sich auf einer Antinazidemo vermummt hatte.

Tim hält das Vermummungsverbot für überholt. Es berücksichtige nicht die modernen Möglichkeiten, Menschen mittels Fotos zu identifizieren und sei eine Gefahr für das Versammlungsrecht. Weil es Menschen vom Demonstrieren abhalten könne, wenn diese jederzeit davon ausgehen müssten, identifiziert zu werden, sagt er.

Viele NGOs und Expert*innen unterstützen Tims Argumentation, nach der das Vermummungsverbot angesichts automatisierter Gesichtserkennung Demonstrierende in Gefahr bringt. Bereits 2024 konstatierte Lena Rohrbach, Expertin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter bei Amnesty International, gegenüber netzpolitik.org: „Es muss grundsätzlich möglich sein, anonym zu demonstrieren, um sich vor staatlicher Überwachung, aber auch vor Racheakten durch einzelne gesellschaftliche Gruppen wie zum Beispiel Rassistinnen und Rassisten zu schützen, insbesondere da, wo menschenrechtsfeindliche Kräfte zunehmend an die Macht kommen.“

„Relikt überkommener Gesinnungspolitik“

David Werdermann, Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), fügte hinzu: „Da ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung berührt, wenn man nicht anonym an Versammlungen teilnehmen kann. Das berührt mittelbar auch die Versammlungsfreiheit, wenn man, sei es aus Angst vor Infektionen oder Repressalien sich gehindert sieht, an einer Versammlung teilzunehmen.“

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Und Philip Dingeldey von der Humanistischen Union sagte: „Der Zwang, auf einer Demo identifizierbar zu sein, ist ein Relikt überkommener Gesinnungspolitik und war schon im 20. Jahrhundert illegitim. Eine biometrische Identifizierung verschärft diesen Aspekt.“

Tim ist zu 60 Tagessätzen verurteilt worden. Er sagt, er habe das Geld nicht. Und er habe freiwillig darauf verzichtet, dass Bekannte oder zum Beispiel die Rote Hilfe die Strafe für ihn übernehmen. „Weil die Strafe so hoch ist, will ich lieber, dass das Geld für Menschen verwendet wird, die niedrigere Strafen haben oder voll im Beruf stehen. Da möchte ich lieber, dass die priorisiert werden“, sagt er.

„Ich habe Angst, dass das zu viel wird. Zu viel Haft“

Tim war schon bei der Klimaschutzbewegung Letzte Generation aktiv. In diesem Rahmen hatte er öfter Polizeikontakt. Weitere Verurteilungen sind zu erwarten. Tim sagt: „Ich dachte nicht, dass das so krass wird. Ich habe Angst, dass das zu viel wird, zu viel Haft. Das habe ich ein bisschen unterschätzt, die staatliche Reaktion. Ich versuche, mich nicht unterkriegen zu lassen, aber bin zögerlicher geworden.“

Wann genau er die Haft antreten muss, ist noch offen. Tim sagt: „Hauptsache, ich muss nicht Weihnachten im Gefängnis verbringen.“ Am liebsten würde er einfach in Freiheit weiterleben, „was mit Freunden unternehmen, zur Uni gehen. Auf Gefängnis habe ich überhaupt keine Lust.“

Er hat sich dennoch schon darauf vorbereitet. Der Koffer ist gepackt, darin ein Haufen Bücher, Briefpapier und ‑marken, einer Garnitur Kleidung – für die Entlassung. „Und eine vorgefertigte Postkarte mit der Info, wo ich die nächste Zeit bin.“ Die will er, bevor er einrückt, noch an seine Freunde schicken.