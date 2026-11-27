Mehrere Nobelpreisträger und zahlreiche angesehene Wissenschaftler:innen aus der ganzen Welt warnen, dass ein winziger Anteil der Menschheit Demokratien weltweit und das Überleben auf dem Planeten gefährdet. Sie fordern deswegen ein sofortiges Handeln gegen die Oligarchen.

Prominente Ökonomen, Juristinnen, Historiker, Politologinnen, Philosophen und Aktivistinnen – unter ihnen gleich mehrere Nobelpreisträger – warnen im „Pariser Manifest gegen die internationale Oligarchie“ vor den Auswirkungen der Vermögensverteilung. Milliardäre seien eine Gefahr für Demokratien weltweit, sie würden den gesamten Planeten auf den Abgrund zusteuern.

Im Manifest, das in einer Kurzfassung auch online steht, schlagen die Unterzeichner:innen Sofortmaßnahmen wie eine Mindeststeuer für Superreiche, die Stärkung der Presse und sowie eine strikte demokratische Regulierung von Künstlicher Intelligenz vor. Das Manifest wurde am vergangenen Wochenende im Rahmen einer Konferenz zum Thema Oligarchie veröffentlicht. Es wurde vom französischen Ökonomen Gabriel Zucman angeregt.

Oligarchen stärken ihre politische Macht

Die „explosionsartige Zunahme extremen Reichtums“ sei das wichtigste gesellschaftliche Phänomen unserer Zeit, stellen die Autor:innen dem Manifest voran. Sie untermauern dies mit beeindruckenden Zahlen: Vor etwa 40 Jahren betrug das Vermögen der reichsten 0,0001 % etwa drei Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Heute verfügt dieser winzige Teil der Bevölkerung über 17 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts.

Dieser winzige Anteil der Menschheit habe „die Macht, multinationale Konzerne zu lenken, deren Entscheidungen – wie etwa die Entwicklung künstlicher Intelligenz – die gesamte Menschheit betreffen; die Macht, die vorherrschende Ideologie durch den Aufkauf von Zeitungen, Radiosendern, Fernsehsendern und sozialen Netzwerken zu prägen; und die Macht, die Politik durch die Finanzierung von Wahlkampagnen und Kandidaten zu beeinflussen.“

Ihr Einfluss untergrabe die Demokratie, weil die Oligarchen immer mehr Geld ausgeben, um ihre Interessen zu verteidigen. Sie nutzen ihre wirtschaftliche Macht, um die politische Macht zu stärken – und umgekehrt.

Globale Oligarchie mit globalen Auswirkungen

Um die Bedingungen des Kampfes zwischen Demokratie und Oligarchie zu verstehen, müssten wir etwas grundlegend Neues anerkennen: „Zum ersten Mal in der Geschichte behaupten sich extremer Reichtum und die damit verbundene Macht auf wahrhaft globaler Ebene.“

Als Beispiel für die Globalität bringen die Autor:innen den Kauf von Twitter von Elon Musk, der die „Rahmenbedingungen der öffentlichen Debatte, das Herzstück des demokratischen Lebens der Nationen“ in vielen Ländern verändert habe. Ebenso profitierten, wenn US-Präsident Donald Trump die Körperschaftssteuer in den Vereinigten Staaten senke und Vorschriften zur finanziellen Transparenz abbaue, nicht nur die reichsten Amerikaner, sondern Oligarchen auf der ganzen Welt, die ihre Geschäfte in den Vereinigten Staaten noch profitabler gestalten können.

Die Entscheidungen der Oligarchen beträfen nicht mehr nur die lokalen oder nationalen Umwelt- und Lebensverhältnisse, sondern den gesamten Planeten, „der auf den Abgrund zusteuert.“

Wissenschaftliche Superstars fordern Sofortmaßnahmen

Die Forscher:innen, unter ihnen Superstars wie Thomas Piketty, Daron Acemoğlu, Nancy Fraser, Joseph Stiglitz oder Paul Krugman, fordern: „Gegen die internationale Oligarchie müssen wir heute eine demokratische, transnationale Koalition aufbauen.“

Hierzu schlagen die Unterzeichner:innen, zu denen auch bekannte Aktivistinnen wie Naomi Klein oder der ehemalige chilenische Präsident Gabriel Boric gehören, drei sich ergänzende Säulen vor:

Steuergerechtigkeit: eine Mindeststeuer für die Superreichen, damit auch sie wie wir alle ihren gerechten Anteil beitragen, verbunden mit der Begleichung früherer Steuerrückstände; Stärkung der Unabhängigkeit der Medien und Schutz von Journalist:innen vor den Risiken von Einmischung und Zensur, um die demokratische Öffentlichkeit zu festigen; Demokratisierung der KI-Governance durch ein neues – internationales und entprivatisiertes – Eigentumsmodell für KI-Unternehmen, zusammen mit der Demokratisierung der internen Unternehmensführung in der gesamten Wirtschaft.

Durch diese drei Säulen könnten nach Ansicht der Unterzeichnenden die demokratischen Kräfte der Welt wieder die Oberhand gewinnen. Die Prominenten sehen durch die Oligarchie eine große Gefahr: „Das Überleben der Demokratien und die Lebensfähigkeit unseres Planeten stehen auf dem Spiel.“

Sie fordern alle auf, sich ihnen in dieser Auseinandersetzung anzuschließen. Auf der Webseite gibt es die Möglichkeit zu unterzeichnen.

Dokument

Paris, 21. November 2026

Original der Kurzfassung: englisch / französisch

Veröffentlichungsdatum: 21.11.2026

Übersetzung: aus dem Englischen automatisiert mit deepl.com

Gegen die internationale Oligarchie

Die explosionsartige Zunahme extremen Reichtums ist das wichtigste gesellschaftliche Phänomen unserer Zeit.

Gemeinsam mit mehr als 100 Forscher:innen aus aller Welt (Ökonomen, Politikwissenschaftlern, Rechtswissenschaftlern, Soziologen, Philosophen, Historikern und anderen) schlagen wir Alarm: Milliardäre sind eine Bedrohung für unsere Demokratien.

Als das Magazin „Forbes“ 1987 damit begann, die größten Vermögen der Welt zu erfassen, belief sich das Vermögen der reichsten 0,0001 % – damals etwa 1.500 Haushalte – auf umgerechnet 3 % des globalen Bruttoinlandsprodukts.

Im Jahr 2026 verfügt derselbe winzige Teil der Bevölkerung, der aufgrund des globalen Bevölkerungswachstums mittlerweile fast 3.000 Haushalte umfasst, über ein Vermögen in Höhe von 17 % des globalen BIP.

Diese Verschiebung hat das Kräfteverhältnis auf den Kopf gestellt: die Macht, multinationale Konzerne zu lenken, deren Entscheidungen – wie etwa die Entwicklung künstlicher Intelligenz – die gesamte Menschheit betreffen; die Macht, die vorherrschende Ideologie durch den Aufkauf von Zeitungen, Radiosendern, Fernsehsendern und sozialen Netzwerken zu prägen; und die Macht, die Politik durch die Finanzierung von Wahlkampagnen und Kandidaten zu beeinflussen.

Diese Macht verstärkt sich selbst in einer Dynamik, die die heutigen Demokratien untergräbt. Mit dem Wachstum ihrer wirtschaftlichen Macht haben die Oligarchen immer mehr ausgegeben, um ihre Interessen zu verteidigen. Die wirtschaftliche Macht der Reichsten wird somit genutzt, um ihre politische Macht zu stärken, und umgekehrt.

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In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Ungleichheit auf einen historischen Tiefstand gesunken war, geriet sie aus dem Blickfeld; nun ist die Spannung zwischen Demokratie und Oligarchie wieder voll und ganz zurückgekehrt und behauptet sich erneut als das bestimmende Thema unserer Zeit.

Doch wir können weder die Bedingungen dieses Kampfes heute verstehen noch die Voraussetzungen für einen Sieg der demokratischen Kräfte durchdenken, ohne etwas grundlegend Neues anzuerkennen. Zum ersten Mal in der Geschichte behaupten sich extremer Reichtum und die damit verbundene Macht auf wahrhaft globaler Ebene.

Wenn Elon Musk das soziale Netzwerk Twitter kauft und es in den Dienst seiner bevorzugten ideologischen Anliegen stellt, gerät nicht nur die amerikanische Republik ins Wanken; die Rahmenbedingungen der öffentlichen Debatte, das Herzstück des demokratischen Lebens der Nationen, werden in vielen Ländern verändert.

Wenn Donald Trump die Körperschaftssteuer in den Vereinigten Staaten senkt und Vorschriften zur finanziellen Transparenz abbaut, profitieren davon nicht nur die reichsten Amerikaner, sondern Oligarchen auf der ganzen Welt, die ihre Geschäfte in den Vereinigten Staaten noch profitabler gestalten können.

Wenn eine Handvoll Tech-Barone beschließt, die Erde mit Rechenzentren zu überziehen, die Energie und Wasser verschlingen, werden nicht nur die Ressourcen von Tennessee oder der Inneren Mongolei in Beschlag genommen; es ist der gesamte Planet, der auf den Abgrund zusteuert.

Extremer Reichtum bedeutet immer extreme Macht, und Milliardäre weisen zu Recht darauf hin, dass ihr Vermögen nicht hauptsächlich aus Goldbarren oder Bargeld besteht. Es umfasst weit mehr als das: vor allem die Kontrolle über die Geschicke der weltweit größten Konzerne durch die von ihnen gehaltenen Aktienportfolios, die den Großteil ihres Vermögens ausmachen.

Gegen die internationale Oligarchie müssen wir heute eine demokratische, transnationale Koalition aufbauen.

Wir schlagen drei sich ergänzende Säulen vor, um dringend voranzukommen:

Steuergerechtigkeit: eine Mindeststeuer für die Superreichen, damit auch sie wie wir alle ihren gerechten Anteil beitragen, verbunden mit der Begleichung früherer Steuerrückstände; Stärkung der Unabhängigkeit der Medien und Schutz von Journalist:innen vor den Risiken von Einmischung und Zensur, um die demokratische Öffentlichkeit zu festigen; Demokratisierung der KI-Governance durch ein neues – internationales und entprivatisiertes – Eigentumsmodell für KI-Unternehmen, zusammen mit der Demokratisierung der internen Unternehmensführung in der gesamten Wirtschaft.

Durch diese drei Säulen können die demokratischen Kräfte der Welt wieder die Oberhand gewinnen. Das Überleben der Demokratien und die Lebensfähigkeit unseres Planeten stehen auf dem Spiel. Schließt euch uns an!