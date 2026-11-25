Der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Tobias Keber kritisiert, dass er künftig 40 Prozent weniger Stellen bekommen soll. Das verstoße gegen EU-Regelungen und setze die Kettensäge ans Beschwerderecht.

Die Datenschutzaufsicht in Baden-Württemberg soll in den kommenden drei Jahren deutlich weniger Personal bekommen. Das sieht der Haushaltsentwurf der grün-schwarzen Landesregierung vor. Der aktuelle Landesdatenschutzbeauftragte Tobias Keber protestiert gegen die geplanten Kürzungen um 40 Prozent. Rückenwind bekommt er auch von einer Petition, die vor vielseitigen Konsequenzen warnt.

Andere Einrichtungen der zentralen Verwaltung kommen im Haushaltsentwurf mit fünf Prozent Stellenkürzungen vergleichsweise glimpflich davon. Der scharfe Einschnitt beim LfDI sticht heraus, die Landesregierung hatte sie bereits in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Bei aktuell 67,5 Vollzeitstellen würde das einen Verlust von 27 Stellen für Kebers Datenschutzaufsicht bedeuten. Dabei liegt Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich mit 6,01 Planstellen pro Million Einwohner bereits auf dem letzten Platz der Länder. Die Kürzungen begründet Grün-Schwarz damit, dass Kompetenzen in der Datenschutzaufsicht gebündelt würden.

Umstrukturierung auf Bundesebene

Das hatten im Dezember vergangenen Jahres Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz in der föderalen Modernisierungsagenda beschlossen. Als Teil dieser wolle man bis Ende 2027 mit den Ländern die Datenschutzaufsicht für den nichtöffentlichen Bereich reformieren. Kompetenzen sollen etwa beim Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit konzentriert werden und so für mehr Effizienz sorgen. Im August brachte der Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes ein.

Dieser beinhaltet eine gesetzliche Institutionalisierung der Datenschutzkonferenz, welche dann verbindliche Mehrheitsbeschlüsse treffen könnte. Darüber hinaus sollte für landesübergreifende Forschungsvorhaben und „verbundene Unternehmen“ eine Aufsichtsbehörde als zentraler Ansprechpartner etabliert werden. Schließlich sollte gemäß des Einer-für-Alle-Prinzips die Prüfung durch eine Landesbehörde für andere bindend sein.

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Diesen Entwurf begrüßte die Bundesregierung grundlegend in ihrer Stellungnahme, verwies aber auch auf verfassungsrechtliche Schwierigkeiten angesichts einer Mischverwaltung von Bund und Ländern und die unionsrechtlich vorgegebene völlige Unabhängigkeit der Datenschutzaufsichtsbehörden. Sie kündigte an, zeitnah einen eigenen Vorschlag zur Reform vorzulegen. Weiter ist bisher nichts für eine Aufgabenentlastung der Landesstellen geschehen. Dennoch will die Landesregierung in Baden-Württemberg nun schon einsparen.

Mehr Arbeit mit weniger Personal

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Prof. Dr. Tobias Keber kritisiert das Vorhaben: Seine Behörde brauche mehr Ressourcen und nicht weniger. Er verweist auf einen starken Zuwachs an Beschwerden und Datenpannenmeldungen. 2024 gingen noch 4.034 Beschwerden beim LfDI ein. Im Jahr darauf waren es schon 7.673. Außerdem seien die Aufgaben komplexer geworden und neue hinzugekommen – so etwa die Beratung von Privatwirtschaft und Landesbehörden angesichts immer komplexerer Datenverarbeitungen und beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Der geplante Stellenabbau würde die Aufgabenerfüllung und damit den Grundrechteschutz erheblich beeinträchtigen, warnt Keber:

Jetzt aber lässt man uns mit den signifikant gestiegenen Eingaben und die Bürgerinnen und Bürger, die in einer hochtechnisierten digitalen Welt einen Schutzraum suchen, im Regen stehen.

Die geplante Einsparung bedeute, „die Kettensäge am Beschwerderecht der DSGVO anzusetzen.“ Bürger:innen wären verstärkt auf sich selbst gestellt, wenn Beschwerden nicht rechtzeitig bearbeitet werden können. Datenschutzverstöße bleiben potenziell unentdeckt oder werden erst stark verzögert verfolgt.

Das Vorhaben verstößt laut Keber zudem gegen Unionsrecht. Die DSGVO verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten, den Aufsichtsbehörden die personellen, technischen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen, die jene zur effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen. Dazu sieht der LfDI sechs zusätzliche Personalstellen als zwingend erforderlich an. Dennoch hat der Finanzausschuss am 12. November dem geplanten Etat für den LfDI zugestimmt. Die finale Abstimmung des Landtags über den Gesamthaushalt ist derzeit für den 16. Dezember geplant.