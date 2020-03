NPP 198 Off The Record

In der neuen Ausgabe unseres Hintergrund-Podcasts geht es schwerpunktmäßig um Rechtsextremismus und rechten Terror. Nach dem rassistischen Anschlag von Hanau sprechen wir über das Ringen um Deutungshoheit, Verschwörungsmythen und Konsequenzen. Außerdem verrät unsere aktuellen Praktikantin Lucia, wie sie von Fridays for Future zu netzpolitik.org gekommen ist.



Diese Ausgabe unseres Hintergrund-Podcasts steht im Zeichen des Terroranschlags von Hanau. Am 19. Februar hat ein Mann dort neun Menschen aus rassistischen Motiven umgebracht: Fatih Saraçoğlu, Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Kalojan Welkow, Mercedes Kierpacz, Said Nessar El Hashemi, Sedat Gürbüz, Vili Viorel Păun. Auch die Mutter des Attentäters, Gabriele R., gehört zu den Opfern. Es ist der jüngste in einer langen Reihe von rechtsextremen Anschlägen, Überfällen und Morden in Deutschland. Wir reflektieren in dieser Ausgabe über das Ringen um die Deutungshoheit nach dem rassistischen Anschlag, sprechen über unsere Recherche zur Entstehung von Verschwörungsmythen nach einem solchen Ereignis und diskutieren die Suche nach politischen Lösungen.

Außerdem sprechen wir mit unserer aktuellen Praktikantin Lucia. Sie erklärt, warum sie als Studentin der Agrarwissenschaften zu netzpolitik.org gekommen ist, bei welcher Recherche sie bisher am meisten gelernt hat und was die nervigste Aufgabe war, die sie in ihrem Praktikum bei uns übernehmen musste.

Zum Abschluss gucken wir wie immer auf die Spendenentwicklung und in unseren monatlichen Transparenzbericht.

Mit in dieser Folge: Daniel Laufer, Ingo Dachwitz, Lucia Parbel.

