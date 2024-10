Beim Grimme Online Award 2024 hat netzpolitik.org gleich zwei Preise erhalten. Wir möchten an dieser Stelle unseren Kolleg:innen herzlich gratulieren und dafür danken, dass sie ihre Auszeichnung dem gesamten Team gewidmet haben. Der größte Dank geht an die Spender:innen von netzpolitik.org, ohne die solche investigativen Recherchen und aufwendigen Produktionen gar nicht erst möglich wären.

In der Kategorie „Information“ erhielt unser Podcast „Systemeinstellungen“ einen Award. In der Begründung der Jury heißt es, „Systemeinstellungen“ schaffe den Spagat, ein hochgradig technisches Thema mit relevanten gesellschaftlichen und politischen Fragen zu verbinden:

Deutlich würde durch den Podcast, dass der Staat „mit einer bisweilen erschreckenden Unerbittlichkeit“ etwa Klima-Aktivsten oder Pfarrerinnen, die sich für Geflüchtete einsetzen, verfolge – und das in einer Zeit, in der politische Extremisten auf dem Vormarsch seien. Es sei wichtig, dass solche Exzesse öffentlich gemacht werden.

Für Host und Produktion des Doku-Podcasts war Serafin Dinges verantwortlich, zur Redaktion gehörten Anna Biselli, Ingo Dachwitz, Chris Köver, und Sebastian Meineck. Die Titel-Musik steuerte Daniel Laufer bei, das Cover-Design Lea Binsfeld.

In der Kategorie „Spezial“ erhielt netzpolitik.org zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk einen Preis für die aufwendige Recherche „Databroker Files“. Die redaktionelle Kooperation zeigt, wie der unkontrollierte Datenhandel der Online-Werbeindustrie Millionen von Menschen gefährdet. Dabei veranschaulicht die Recherche nicht nur die Gefahren für die Privatsphäre des Einzelnen, sondern auch für die nationale Sicherheit von Ländern.

In der Begründung der Jury heißt es:

netzpolitik.org und BR zeigen in ihrer Recherche die Schattenseiten einer Technologie auf, die tief in unseren digitalen Alltag eingebettet ist und uns immer wieder positive Nutzungserlebnisse beschert. Die Recherche zu den Databroker Files macht in vielfacher Hinsicht deutlich, wie eng Licht und Schatten bei dieser Technologie zusammenliegen. Man ist überrascht zu sehen, wie leicht man an Daten gelangt, die Auskunft über individuelle Bewegungsprofile geben. Man wundert sich, wie viele Informationen schon in der Probedatei eines Informationsdienstleisters stecken, und kann nur erahnen, was die kostenpflichtige Vollversion bieten würde.