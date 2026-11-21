Die 47. Kalenderwoche geht zu Ende. Wir haben 16 neue Texte mit insgesamt 142.299 Zeichen veröffentlicht. Willkommen zum netzpolitischen Wochenrückblick.

Liebe Leser:innen,

wer regelmäßig auf unsere Seite kommt, hat es schon bemerkt: Wir brauchen Geld und zwar noch rund 440.000 Euro bis zum Jahresende, damit wir auch im kommenden Jahr mit voller Kraft weiterarbeiten können. Falls Dir das an Informationen schon reicht: Spenden geht ganz unkompliziert unter netzpolitik.org/spenden. Und Spenden an uns sind sogar steuerlich absetzbar.

Aber vielleicht von vorne und mit etwas Ruhe: Wir bekommen oft Nachfragen, warum der Betrag so hoch ist am Jahresende. Das hängt vor allem mit dem allgemeinen Spendenverhalten zusammen, denn mehr als ein Viertel aller Spenden – zumindest in Deutschland – fallen in die Advents- und Weihnachtszeit. Und da machen die tausenden Unterstützer:innen von netzpolitik.org keine Ausnahme.

Deswegen sind wir in dieser Zeit immer etwas angespannt, wir erinnern mit knalligen Bannern, wie viel Geld fehlt und dass wir spendenfinanziert sind. Und wir erklären, warum sich die Unterstützung von netzpolitik.org lohnt und besonders wichtig ist.

Wir machen Arbeit, die andere nicht machen.

Wir schauen genau hin, wenn Freiheit unter Druck gerät. Und zwar meist früher als andere Medien. Wir lesen Gesetzentwürfe im Original, damit alle verstehen können, was passiert. Wir befreien Dokumente und veröffentlichen diese, damit sich mündige Leser:innen ein eigenes Bild machen können. Wir graben uns tief in Recherchen, werten riesige Datensätze aus, lesen Studien und warnen als Sachverständige in Parlamenten vor neuer Überwachung. Wir veröffentlichen Warnungen aus der Zivilgesellschaft, die andere nicht für wichtig halten. Wir berichten über alle netzpolitisch relevanten Dinge.

Wir machen Arbeit, die anderen zu kompliziert ist. Arbeit, die anderen zu unbequem ist. Wir berichten über kleine lokale Skandale und beleuchten die ganz großen Veränderungen der Welt. Wir setzen mit dem Ticker und in den Artikeln viele Links, weil wir an die Freiheit von Informationen und an unsere Leser:innen glauben. Und wir bearbeiten auch komplexe Themen, wo andere lieber klickstarken Boulevard raushauen.

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Gegen den autoritären Rollback

Wir sind überzeugt: Unser Journalismus ist gerade wichtiger denn je. Denn die Demokratie wankt. Rechtsradikale greifen nach der Macht und wollen Grundrechte brennen sehen. Die Bundesregierung gießt Öl ins Feuer: Sie rüstet den Überwachungsstaat auf, schränkt die Transparenz ein und schneidet der demokratischen Zivilgesellschaft die Luft ab. Viele Medien schauen weg oder zündeln mit.

Wir nicht. Wir treten dem autoritären Rollback entgegen. Wir berichten, wenn Freiheit unter Druck gerät. Mit investigativen Recherchen, Analysen, Leaks und einem langen Atem kämpfen wir für die Grund- und Freiheitsrechte aller Menschen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

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Danke und herzliche Grüße

Markus