Morgen erscheint GTA VI, eines der größten Spiele aller Zeiten. Doch die Menschen, die es gebaut haben, kämpfen vor Gericht und im Unternehmen für ihre Rechte. Der Forscher Jonas Ferdinand erklärt, warum das mehr ist als ein Unternehmensstreit.

Vier freie Tage zum Zocken, wenn sie sich für zwei Jahre bei der US-Armee weiterverpflichten: Mit diesem Angebot hat eine US-Infanteriedivision in Fort Stewart um Soldat:innen geworben. Es ist nur eines von vielen Zeichen für den gigantischen Hype um ein Computerspiel, auf das Fans seit Jahren sehnsüchtig warten.

Morgen, mehr als 13 Jahre nach GTA V, erscheint Grand Theft Auto VI. Doch während sich Millionen Menschen aufs Zocken freuen, kämpfen diejenigen, die das Spiel entwickelt haben, immer noch um ihre Rechte.

Im Herbst 2025 hat der GTA-Entwickler Rockstar Games 31 Beschäftigte in Großbritannien entlassen, die sich gewerkschaftlich organisiert hatten. Als den „skrupellosesten Fall von Union Busting in der Geschichte der Games-Branche“, hat das die britische Gewerkschaft Independent Workers of Great Britain (IWGB) bezeichnet.

Rockstar weist den Vorwurf zurück. Die Betroffenen hätten vertrauliche Informationen in einem Discord-Kanal geteilt, so das Unternehmen gegenüber Bloomberg. Auf eine Presseanfrage von netzpolitik.org zum Thema hat Rockstar nicht geantwortet.

Viele der Entlassenen haben gegen ihre Kündigungen geklagt. Zeitgleich zum Release von GTA stimmen die Beschäftigten jetzt an den britischen Rockstar-Standorten darüber ab, ob Rockstar die Gewerkschaft IWGB formell anerkennen soll.

Für Jonas Ferdinand, der beim Weizenbaum-Institut unter anderem zu Arbeit forscht, ist der Konflikt weit mehr als eine Firmenangelegenheit. Gemeinsam mit Daniel Jordan von der University of Glasgow hat er eine Untersuchung zur Mitbestimmung in der Games-Branche veröffentlicht.

„Man muss sich den Mut anschauen, den diese Mitarbeiter:innen gezeigt haben, sich dort zu organisieren, den Kampf weiterzuführen und in den Gerichtsprozess zu gehen“, sagt Ferdinand gegenüber netzpolitik.org. Rockstar gehöre zu den bekanntesten und erfolgreichsten Studios der Welt. Die gewerkschaftliche Organisierung bei Rockstar könne einen „Leuchtturmeffekt“ für die ganze Branche haben, so der Games-Experte weiter.

Crunch, Druck & Unsicherheit

Die Probleme bei Rockstar seien „sehr typisch für die Industrie“, so Ferdinand. Besonders bekannt ist der sogenannte Crunch: Beschäftigte arbeiten in der Schlussphase einer Produktion häufig über Wochen hinweg deutlich länger, um den Veröffentlichungstermin für ein Spiel zu halten. Die Überstunden werden laut Ferdinand häufig weder ausreichend begrenzt noch finanziell kompensiert. Die Folgen reichten bis zu Burnouts und langfristigen gesundheitlichen Schäden. Crunch sei „leider noch gängige Praxis“.

Hinzu kommen intransparente Gehälter, unklare Karrierewege und eine teils toxische Arbeitskultur. Besonders Frauen und Beschäftigte, die nicht dem lange vorherrschenden Bild des jungen, weißen, heterosexuellen Mannes entsprechen, sind davon betroffen, so Ferdinand.

Zugleich verschärfen Entlassungswellen und Studioschließungen die Unsicherheit. Gewerkschaften und Betriebsräte könnten die Beschäftigten im Kampf dagegen unterstützen. Der Organisierungsgrad sei in der Branche jedoch laut Ferdinand noch gering. Viele Angestellte wüssten gar nicht um ihre Rechte.

„Ein Unternehmen ist keine Familie“

Warum organisieren sich trotz dieser Probleme so wenige Beschäftigte? Ein Grund ist die Angst vor beruflichen Nachteilen. Selbst in Deutschland, wo Beschäftigte vergleichsweise starke Mitbestimmungsrechte haben, ist es nicht selbstverständlich, diese einzufordern, so Ferdinand.

Wer in Deutschland einen Betriebsrat gründe oder sich gewerkschaftlich organisiere, riskiere, bei der nächsten Jobsuche Schwierigkeiten zu bekommen. Und weil immer mehr Menschen auf einen Job in der Branche warteten, stehe der Ersatz schon bereit. „Das macht das Risiko natürlich größer“, betont Ferdinand.

Besonders hart treffe es internationale Beschäftigte, deren Visum am Job hängt und damit auch ihr gesamtes Leben und ihre Familie. „Wenn der Arbeitsplatz so schon unter Druck ist, kann man sich ja vorstellen, wie schwierig es ist, sich unter diesen Bedingungen einzusetzen“, sagt Ferdinand.

Viele seien zudem von der Leidenschaft für Spiele und der kreativen Arbeit angetrieben. Diese persönliche Begeisterung lasse die Entwickler:innen schlechte Arbeitsbedingungen eher hinnehmen, vor allem in Studios mit Start-up-Mentalität und einer familiären Betriebskultur. Ferdinand hält diese Vorstellung für problematisch: „Ein Unternehmen ist keine Familie.“ Überstunden müssten kompensiert werden und Transparenz müsse gewährleistet sein.

Vom Bier in der Kneipe zum Betriebsrat

In den vergangenen Jahren habe sich jedoch etwas verändert. Gewerkschaften hätten die Bedeutung der Games-Branche erkannt und unterstützten dabei, Kontakte zu knüpfen. „Das gab es lange nicht“, sagt Ferdinand. Früher hätten viele gedacht: „Es gibt ja gar keine Gewerkschaft für mich. Ich kann meine Arbeitsbedingungen ja gar nicht mehr verändern.“

In Deutschland hat ver.di den Game Dev Roundtable als Anlaufstelle für Beschäftigte und Betriebsratsgründungen ins Leben gerufen. Mit Erfolg: Aus dem Netzwerk sind laut Ferdinand in den letzten Jahren fast 20 Betriebsräte entstanden.

Oft beginnt Organisierung ganz unspektakulär, erzählt Ferdinand: „Die Leute miteinander zu vernetzen, sich in der Kneipe auf ein Bier zu treffen“ seien wichtige erste Schritte. Es gehe darum, Vertrauen aufzubauen, bevor Konflikte eskalieren. Auch international tauschen Gewerkschaften Erfahrungen und Materialien.

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Mehr Mitbestimmung gegen Überstunden und Überwachung

Betriebsräte können in Deutschland bei Arbeitszeiten und Überstunden mitreden, Regelungen zum Ausgleich von Crunch verhandeln und bei Entlassungen auf Interessenausgleich und Sozialpläne hinwirken.

Oft geht es darum, bestehende Rechte überhaupt durchzusetzen. „Ich glaube, häufig ist ja ein Problem, dass Arbeitnehmer:innen gar nicht wissen, dass sie für Überstunden auch bezahlt werden sollten“, sagt Ferdinand. Ein Betriebsrat könne außerdem bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz oder Überwachungssoftware mitreden.

Für Ferdinand geht es auch um mehr als Verbesserungen in einzelnen Studios. „Vielleicht sind es die Betriebsräte, die es schaffen, toxische Arbeitsbedingungen in der gesamten Branche zu verändern.“

Dazu gehöre auch, die verbreitete Vorstellung infrage zu stellen, dass gute Spiele nur unter hohem Druck entstehen können. „Wir sollten den Mythos dekonstruieren, dass jedes Produkt in dieser Industrie unter Schmerzen oder unter Belastung entstehen muss“, sagt er.

„Da gibt es keinen Schritt mehr zurück“

Der Fall Rockstar zeigt, „dass man auch mit dem größten Unternehmen der Branche in so einen Arbeitskampf gehen kann“, sagt Ferdinand. Die Entlassungen hätten intern zwar Angst verbreitet, die Organisierungsversuche seien aber deswegen nicht abgerissen.

Noch bis zum 26. November läuft bei Rockstar die Abstimmung über eine Anerkennung der Gewerkschaft. Shanti Easton-Steel, Produktionskoordinatorin bei Rockstar North und Vorstandsmitglied der Rockstar Game Workers Union, spricht von einer historischen Situation:

Diesen November haben wir die Chance, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Gaming-Geschichte zu schreiben. So wie all unsere harte Arbeit, unser Können und unsere Kreativität zum ersten Mal von den GTA 6‑Spieler:innen erlebt werden, werden nun auch unsere Stimmen zum ersten Mal gehört.

Die entlassenen Rockstar-Mitarbeiter:innen rufen dazu auf, GTA VI nicht zu boykottieren, sondern stattdessen für die juristische Auseinandersetzung mit Rockstar und die Kampagne der IWGB zu spenden.

Selbst wenn bei diesem Arbeitskampf nicht alle Ziele erreicht werden sollten, sei laut Ferdinand etwas in Bewegung geraten. Die Aufmerksamkeit für die Arbeitsbedingungen in der Games-Branche sei gewachsen. „Das Bewusstsein ist jetzt da. Da gibt es keinen Schritt mehr zurück“.