Berichte über zahlreiche Fälle von Cybergrooming auf der Gaming-Plattform Roblox werfen Fragen über ihre Sicherheit auf. Ich erkunde Roblox, um mehr über die Probleme herauszufinden, und begegne sinnloser Gewalt und knappen Outfits für Fünfjährige.

Wir stehen umschlungen in der Ecke eines verlassenen Klassenzimmers. Meine Arme liegen um den Hals meines unbekannten Gegenübers, während er mich so an der Hüfte hält, dass meine Füße über dem Boden schweben. Ich trage eine winzige Shorts und ein bauchfreies Oberteil, das ist hier für Frauen der Standard. Er trägt lange Hose und T-Shirt. Ich wollte diese Umarmung nicht. Er hat mich einfach gepackt. Ich versuche mehrfach, mich aus seinem Griff zu befreien, er fragt nach meinem Namen.

Der Übergriff geschieht in einem Computerspiel namens „Boys and Girls Highschool experience roleplay“. Auf der populären Gaming-Plattform Roblox werden Millionen Spiele angeboten, Nutzer*innen können dort auch selbst Spiele erstellen. Roblox ist eines der populärsten Videospielangebote der Welt. Über zwei Stunden verbringen Kinder dort im Schnitt am Tag, so eine Studie. Doch Roblox ist in Verruf geraten.

Im vergangenen Jahr reichten mehrere Bundesstaaten der USA Klagen gegen den Gaming-Giganten ein. Sie werfen der Roblox Corporation vor, minderjährige Nutzer*innen nicht ausreichend vor Sexualstraftäter*innen zu schützen. Liz Murrill, Generalstaatsanwältin von Louisiana, schrieb: „Roblox wird von schädlichen Inhalten und Sexualstraftätern überrannt, da die Plattform Nutzerwachstum, Umsatz und Profit über die Sicherheit von Kindern stellt.“

Altersempfehlung: ab 16. Freigabe: ab 5.

Roblox dürfen Nutzer*innen ab fünf Jahren spielen. Die Altersempfehlung der deutschen Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) allerdings wurde im vergangenen Jahr von 12 auf 16 Jahre erhöht, unter anderem weil Kinder auf der Plattform vielen Kaufanreizen ausgesetzt seien. Mit der Währung „Robux“, die man auf der Plattform oder Tauschbörsen für echtes Geld erwerben kann, können sich Spieler*innen Waffen und andere Spielvorteile kaufen sowie ihren Avatar individualisieren.

Einige Monate nachdem die USK ihre Altersempfehlung für Roblox heraufgesetzt hatte, gab die Spieleplattform eine Kooperation mit der International Age Rating Coalition bekannt, deren Mitglied die USK ist. Die einzelnen Spiele sollen künftig regional unterschiedlich altersklassifiziert werden, auf Basis eines Fragebogens, den die Spiel-Entwickler*innen ausfüllen. Diese Einstufungen werden von der International Age Rating Coalition und ihren Mitgliedsorganisationen überwacht.

Roblox unterteilt Spiele in vier Kategorien: minimal, mild, moderat und beschränkt. Erlebnisse der Kategorien minimal und mild sind allen Spieler*innen zugänglich. Erst wenn Spiele „moderate Gewalt, leichtes realistisches Blut, milderen derben Humor und milde wiederholte Angst“ enthalten, stuft Roblox diese als moderat ein und verbirgt sie vor Kindern unter neun Jahren. Alle Inhalte mit dem Label „beschränkt“ sind erst ab 18 Jahren einsehbar.

Ich will wissen, was Roblox den Kindern zumutet, die dort Spiele spielen, und erstelle deshalb einen Account. Dabei gebe ich an, acht Jahre alt zu sein. Dennoch empfiehlt mir Roblox auf der Startseite Spiele aus dem „Horror“-Genre. In „Käse-Flucht (Horror)“ werde ich von einer monströsen Ratte durch ein Labyrinth aus Käse verfolgt. In „SCP-Monster“ begegnet mir zu Gruselsounds ein oberkörperfreier Machetenträger. Beide Spiele dürfen auch Fünfjährige schon spielen.

Sturmgewehr, Messer oder Handgranate?

„Kampfarena“ ist ein weiterer Vorschlag auf meiner Startseite. Auch dieses Spiel ist laut der Kennzeichnung für Fünfjährige geeignet. Hier muss man andere Spieler*innen mit einem Sturmgewehr erschießen oder mit Messern und Handgranaten töten. „nice, headshot“ schreibt eine*r der Mitspieler*innen im Chat.

Im Spiel „Dress To Impress“ geht es darum, sich zu einem vorgegebenen Thema möglichst attraktiv zu kleiden, um gute Bewertungen der Mitspieler*innen zu bekommen. Weibliche Avatare haben dabei eine Figur, die Barbie im Vergleich dick aussehen lassen würde.

Bei „[FREE] Hug Fights“ haben weibliche Charaktere, wie auch bei „Highschool experience“ fast nur extrem knappe Outfits zur Auswahl. Die meisten bestehen aus einer winzigen Shorts mit bauchfreiem Oberteil.

Als ich das Spiel starte, werde ich von einem Fremden in ein leeres Haus getragen. Dann kommt ein anderer Avatar und nimmt mich dem ersten ab. Er lässt mich fallen und wirft eine Bombe auf mich – Game Over. Während ich abtrete, sehe ich noch, wie meine ehemaligen Träger sich mit anderen Spielenden schlagen.

Grooming über die Chatfunktion

Auch in „Brookhaven RP“ stirbt mein Avatar schnell. „Brookhaven RP“ ist eine Art sozialistisches Paradies, in dem Häuser, Transport- und Lebensmittel für alle frei verfügbar sind. Um meine Nachbarn kennenzulernen, mache ich einen Ausflug zu einem Haus in meiner Nähe. Ich klingele, zwei Avatare kommen heraus und springen um mich herum. Mein Avatar zerfällt. Meine Nachbarn haben mich umgebracht.

Ich erlebe viel Gewalt in Roblox-Spielen und auch eine unangemessene Sexualisierung weiblicher Körper. Grooming-Versuche habe ich allerdings nicht erlebt. Die geschehen angeblich vor allem über die Chatfunktion.

Da mein Account vorgibt, acht Jahre alt zu sein, sind für mich nur die Chats der einzelnen Spiele zugänglich. Am Chat von „Brookhaven RP“ kann ich teilnehmen, auch ohne die Zustimmung eines Eltern-Accounts. Einen solchen kann man aus Sicherheitsgründen mit den Accounts Minderjähriger verknüpfen.

Im Chat wird jemand als „Hässlichkeit“ beleidigt, ein Mensch schreibt „DIGGA KÜSS MICH ND“, ein anderer verkündet: „Ich steche Männer ab“.

Aufgemalte Bartstoppeln sollen die Altersschätzung täuschen

Wer mit anderen Nutzer*innen auch außerhalb einzelner Spiele – und womöglich auch unter vier Augen – chatten möchte, muss sich seit Anfang Januar einem Gesichtsscan unterziehen, mit dem das Alter bestimmt werden soll. Spieler*innen sollen so in Altersklassen, wie 13-16 und 18+, einsortiert werden und nur mit Menschen aus eigenen oder angrenzenden Altersstufen chatten können.

Berichten zufolge funktioniert der Gesichtsscan nicht einwandfrei. Es gebe Nutzer*innen, deren Alter als zu gering eingeschätzt wird. Andererseits behaupten Kinder, die Software mit aufgemalten Bartstoppeln und Falten zu einer höheren Alterseinschätzung gebracht zu haben.

Zum Teil bahnten Täter*innen Gespräche mit Minderjährigen auf Roblox an, um sie dann auf anderen Plattformen weiterzuführen, zum Beispiel auf Discord. Die US-amerikanische Kanzlei Anapol Weiss vertritt Opfer, die über Roblox sexuell ausgebeutet wurden, und hat in zehn Fällen Klage gegen Roblox eingereicht, in sechs dieser Fälle haben die Täter*innen ihre Kommunikation mit den Opfern von Roblox zu Discord verlegt. Die Kanzlei gibt außerdem an, hunderte ähnliche Fälle zu bearbeiten.