Ein Chamäleon wechselt vom Skinhead-Look zum Palästinenser-Tuch: Die Kampagne der WerteInitiative sorgt für Debatten über KI-Slop, stereotype Darstellungen sowie die Gleichsetzung von Nazis, Muslimen und Linken. Die Kampagnen-Urheber werfen den Kritiker:innen jetzt vor, vom Thema Antisemitismus ablenken zu wollen.

Eine vom Bundesinnenministerium geförderte Kampagne gegen Antisemitismus sorgt im Netz für Aufregung. Unter dem Motto „Antisemitismus ändert die Farbe. Der Hass bleibt gleich.“ hat der Verein WerteInitiative Videos und Plakate veröffentlicht. Kritik entzündet sich gleich auf mehreren Ebenen an dem Video, das nicht nur über Social-Media, sondern auch auf Werbemonitoren der Firma Ströer ausgespielt wird.

Die Kampagne zeigt als zentralen Akteur ein Chamäleon, das seine Farbe ändert und den Antisemitismus darstellen soll. Am Anfang ist das Chamäleon wie ein Skinhead gekleidet, dann trägt es ein grünes Stirnband mit arabischen Schriftzeichen das sich dann in ein Palästinenser-Tuch verwandelt. Im Hintergrund marschieren wahlweise Skinheads in Bomberjacken mit Fackeln, bärtige Muslime oder Linke mit Palästina- und Kommunistenfahnen im Gleichschritt. Entsprechend der politischen Hufeisentheorie suggeriert das Video, dass alle drei Gruppen gleichermaßen extrem und antisemitisch sind.

Gleichsetzung von Nazis, Muslimen und Linken

Roland Meyer ist Professor für Digitale Kulturen und Künste an der Universität Zürich (UZH) und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Er hat zu Slopaganda geforscht und veröffentlicht. Unter dem Begriff versteht man grob gesagt KI-generierte Inhalte von oft minderwertiger Qualität (Slop), die für politische Kampagnen (Propaganda) genutzt werden.

„Slopaganda ist dieser Clip nicht allein, weil er KI-generiert ist, sondern weil er einen eingängigen Slogan in ebenso eingängige, auf unmittelbare Lesbarkeit optimierte Bilder übersetzt“, sagt Meyer gegenüber netzpolitik.org. Die Wirklichkeit würde dabei auf wiedererkennbare Klischees reduziert: „Faschisten erscheinen mit Glatzen und Bomberjacken, obwohl wir wissen, dass sie längst auch Anzüge tragen und in Parlamenten sitzen. Bärte, grüne Fahnen und ein Stirnband mit der arabischen Aufschrift ‚grün’ genügen, um Demonstranten als Islamisten und Hamas-Unterstützer zu markieren.“

Für die linken, palästinasolidarischen Demonstrationen, denen hier pauschal Antisemitismus unterstellt würde, greife der Clip auf rechte Klischees zurück, so Meyer. Die im Clip auftauchende schreiende, blauhaarige junge Frau sei ein misogynes rechtes Meme, die stereotype Verkörperung eines „social justice warriors“.

Die fotorealistische Darstellung verleihe diesen stereotypen Feindbildern eine Scheinplausibilität: „Es sind Karikaturen, die beinahe echten Menschen gleichen“, so Meyer. „Und der Morphing-Effekt sowie die durchgehende Tonspur mit den Geräuschen marschierender Stiefel setzen Nazis, Muslime und Linke gleich.“

„Vereinfachung ist ein völlig legitimes Mittel“

Urheberin der Kampagne ist WerteInitiative e.V., ein Verein für jüdisch-deutsche Positionen. Dem Verein wurden in der Vergangenheit „Law & Order“-Positionen gegenüber Einwanderer:innen sowie eine Fokussierung auf muslimischen Antisemitismus vorgeworfen, der die AfD nicht im Auge habe. Zuletzt hatte der Verein neben der Linkspartei auch die AfD kritisiert.

Wir haben bei der WerteInitiative nachgefragt, ob die stereotype Darstellung in der Kampagne hilfreich im Kampf gegen Antisemitismus sei und wenn ja, warum? Auf unsere konkreten Fragen hat der Verein nicht geantwortet. Stattdessen verweist er auf eine Stellungnahme. In dieser heißt es: „Vereinfachung ist ein völlig legitimes Mittel, um mit der eigenen Botschaft durchzudringen. Die Zuspitzung auf typische Codes, Symbole und Feindbilder macht Rechtsextremismus, Islamismus und Linksextremismus erkennbar, ohne dass das Video den Anspruch erhebt, die Vielschichtigkeit realer Milieus abzubilden.“

Die Kampagne fordert laut der WerteInitiative dazu auf, Judenhass auch dort zu erkennen, wo er dem eigenen Weltbild widerspricht oder im eigenen Umfeld auftritt. Unterschiedliche Ideologien könnten dieselbe Feindschaft gegen Juden und jüdische Selbstbestimmung hervorbringen. „Diese Gemeinsamkeit zu benennen, bedeutet keineswegs eine Gleichsetzung ihrer Weltbilder“, so die WerteInitiative.

„Antisemitismus zeigt sich an Einstellungen, Aussagen und Handlungen“, heißt es weiter in der Stellungnahme des Vereins. Doch nichts davon sei im Clip zu sehen, merkt Professor Roland Meyer an. „Der Clip zeigt keine Einstellungen, sondern Klischeebilder von vermeintlichen Milieus, die durch stereotype Äußerlichkeiten markiert werden.“

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Die von vielen im Netz als typisch für „KI-Slop“ kritisierten Fehler im Video, wie die Beschriftung des grünen Stirnbands mit dem arabischen Wort „grün“ oder die Plakataufschrift mit der nichts aussagenden Wortkombination „Yalla the Infer“ seien Absicht gewesen, so Nelly Eliasberg, die Sprecherin des Vereins, gegenüber netzpolitik.org: „Bei der Gestaltung des Clips haben wir bewusst darauf verzichtet, Parolen, Symbole und Schriftzüge durchgehend originalgetreu wiederzugeben. Die Verfremdung war eine gestalterische Entscheidung und kein Versehen.“

Vorwürfe gegen Kritiker:innen

In seiner Stellungnahme wirft der Verein den Kritiker:innen des Videos vor, Vorwürfe zu konstruieren, statt sich mit Judenhass auseinanderzusetzen. Die Kritiker:innen wollten die notwendige Debatte über Antisemitismus verhindern, so der Verein.

Auch die Nachfrage nach der Finanzierung der Kampagne nennt die WerteInitiative in der Stellungnahme eine Skandalisierung, die „offenkundig ideologisch motiviert“ sei. Man habe die Kampagne aus „Mitgliedsbeiträgen, Spenden und einer Förderung durch das Bundesinnenministerium“ finanziert. Auf die Frage, was die Kampagne kostet, hat die Organisation nicht geantwortet.

Das Innenministerium hat auf Anfrage von netzpolitik.org gesagt, dass die Kampagne im Ministerium bekannt sei, aber keine direkte Beteiligung an dieser bestehe. Es gebe eine institutionelle Förderung der WerteInitiative, welche deren Tätigkeit als Ganzes fördert, so ein Sprecher: „Im Haushaltsjahr 2024 wurde die WerteInitiative mit 770.000 € durch das BMI gefördert, im Haushaltsjahr 2025 mit 1.000.000 €. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Förderung in Höhe von 1.070.000 €, für das Haushaltsjahr 2027 eine Förderung in Höhe von 1.151.000 € vorgesehen.“