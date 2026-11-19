Große Tech-Konzerne erzielen Rekordgewinne, zahlen jedoch immer weniger Steuern. Diese Lücke nähert sich 300 Milliarden Euro, zeigt eine neue Studie. Deutschland ist Europas größter Markt ohne Digitalabgabe, diskutiert aber immer noch, ob es handeln soll.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und Netflix dominieren die globale digitale Infrastruktur. Die sogenannten Silicon Six erzielen enorme Gewinne, doch der Anteil, den sie an Steuern zahlen, sinkt immer weiter.

Hinzu kommt: Die Steuerlücke wächst. Gemeint ist die Summe, die Staaten eingenommen hätten, wenn ihre Einnahmen dort versteuert worden wären, wo sie erwirtschaftet wurden. Die Fair Tax Foundation, eine britische NGO, beziffert die Lücke für das vergangene Jahrzehnt auf 278 Milliarden Euro (316,7 Milliarden US-Dollar). Ein Drittel davon entfällt allein auf Europa.

Besteuert wie in einer Steueroase

Die Gewinne der Silicon Six sind im vergangenen Jahrzehnt in die Höhe geschossen. Das spiegelt sich in ihrer Marktkapitalisierung wider. Heute ist ihr Börsenwert 1,5‑mal so hoch wie der der 150 größten börsennotierten Unternehmen Europas zusammengerechnet.

Gleichzeitig profitieren die Tech-Konzerne von erheblichen Steuererleichterungen. Die Fair Tax Foundation schlüsselt das in einem aktuellen Bericht auf.

Demnach haben die Silicon Six in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mehr als 13 Billionen US-Dollar Umsatz und 3,3 Billionen US-Dollar Gewinn erzielt. Laut dem Bericht lag ihr durchschnittlicher Steuersatz in diesem Zeitraum bei 16,5 Prozent. Das ist deutlich weniger als der weltweite Durchschnitt von 26,6 Prozent.

Ein Großteil der Steuererleichterungen geht auf die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2017 zurück. Sie begünstigte unter anderem Einkünfte aus dem Auslandsgeschäft: Deren Steuersatz sank um fast 40 Prozent.

Hinzu kommen großzügige US-Abschreibungen auf Investitionen in Rechenzentren. Sie haben die Steuerausfälle in den vergangenen Jahren weiter vergrößert. 2025 sei der Steuersatz der sechs Konzerne auf 12,3 Prozent gesunken, heißt es im Bericht. Meta und Amazon zahlten sogar weniger als 9 Prozent. Damit liege der globale Steuersatz auf dem Niveau einer Steueroase. Für 2026 erwarten die Autor:innen einen weiteren Rückgang.

Die USA sind nicht der einzige Zufluchtsort. Eine weitere Praxis der Steuervermeidung: Gewinne in sogenannten Hub-Ländern verbuchen. Auch innerhalb der EU können multinationale Konzerne einen großen Teil ihrer europäischen Steuern in einem Hub-Land mit niedrigen Unternehmenssteuern abführen – statt in den einzelnen Märkten, in denen ihre Kund:innen sitzen.

Viele Tech-Konzerne aus dem EU-Ausland siedeln sich deshalb in Irland an. Dem Bericht zufolge wiesen etwa Apple und Microsoft im Jahr 2025 rund 90 Prozent ihrer EU-Steuern in Irland aus, während die zu versteuernden Einkünfte ihrer Tochterfirmen in den einzelnen EU-Migliedsländern weit darunter lagen. In Irland lagen die Unternehmenssteuersätze historisch bei weniger als der Hälfte des in Deutschland üblichen Niveaus.

„Im Interesse eines fairen Wettbewerbs, stabiler Steuereinnahmen und wirtschaftlicher Unabhängigkeit dürfen die deutsche Regierung und die EU dieses wettbewerbsverzerrende Steuerprivileg nicht länger hinnehmen“, kommentiert Christoph Trautvetter, Geschäftsführer des Netzwerk Steuergerechtigkeit, den Bericht.

Was ist aus der Digitalabgabe in Deutschland geworden?

Für Deutschland sind die Zahlen besonders auffällig. Eine im Mai veröffentlichte Berechnung des Netzwerks Steuergerechtigkeit zeigt: Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Meta erwirtschafteten im Jahr 2025 in Deutschland schätzungsweise Gewinne von rund 20 Milliarden Euro, zahlten darauf jedoch effektiv lediglich 3,2 Prozent an Steuern. Im Schnitt zahlten Unternehmen in Deutschland, alles zusammengerechnet, rund 30 Prozent auf ihre Gewinne. Oft handelt es sich dabei um kleine und mittlere Unternehmen.

Dabei ist Deutschland weiterhin der größte europäische Markt für Tech-Konzerne ohne Digitalabgabe. Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Österreich haben alle eine Form davon eingeführt. Österreich zum Beispiel erhebt seit 2020 eine Digitalsteuer auf Online-Werbung in der Höhe von 5 Prozent.

Berlin hat versprochen zu handeln. Im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung angekündigt, eine Digitalabgabe zu prüfen. Doch öffentlich angekündigte Fristen verschieben sich immer wieder. Im vergangenen Jahr stellte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in Aussicht, noch im Herbst 2025 ein Eckpunktepapier vorzulegen, als Vorstufe zu einem Gesetzentwurf. Ein Jahr später liegt das Papier weiterhin nicht vor. Zuletzt hoffte Weimer im Sommer darauf, das „Vorhaben noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen“.

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Weimer hat einen Satz von rund zehn Prozent ins Spiel gebracht. Er nennt das „Plattform-Soli“. Erwartet werden Einnahmen in Milliardenhöhe. Doch die Koalition ist über die Ausgestaltung uneins. „Die Sozialdemokraten wollen ein klassisches Digitalsteuermodell, die CSU hätte am liebsten gar nichts“, sagte Weimer.

Auch die Sorge vor Washington bremst. Berlin will die USA nicht mit neuen Steuern auf US-Tech-Konzerne provozieren. Die Bundesregierung fürchtet, das könnte den ungelösten Handelsstreit zwischen den USA und der EU verschärfen.

Für Kritiker:innen hat die Verzögerung ihren Preis. In einer Stellungnahme zum Bericht sagt etwa Heike Raab, Vorsitzende der SPD-Medienkommission: „Die Monopolisierung der Öffentlichkeit durch Big Tech Konzerne hat die kommunikative Chancengleichheit verzerrt und die Geschäftsmodelle der europäischen Medienhäuser aktiv untergraben“. Die jahrelange Duldung der Steuervermeidung von Big Tech habe die Aushöhlung der deutschen Öffentlichkeit mitsubventioniert.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer müsse nun endlich einen Vorschlag ins Kabinett bringen, fordert Raab: „Eine Ankündigungspolitik, der keine Taten folgen, schwächt den Medienstandort. Eine Digitalsteuer stärkt die Vielfalt und den Pluralismus am Medienstandort Deutschland und damit die Demokratie.“

Was lässt sich tun?

Ähnlich sieht dies die Fair Tax Foundation. Demnach entzieht Steuervermeidung nicht nur öffentlichen Leistungen Geld. Sie verzerre auch den Wettbewerb, bremse die Produktivität und verschärfe die Ungleichheit.

Um die Lücke zu schließen, fordert die Organisation unter anderem eine EU-weite Digitalabgabe. Diese sollte etwa Online-Werbung und Cloud-Dienstleistungen umfassen. Zudem müsse die EU sicherstellen, dass Einnahmen nicht mittels komplexer Mechanismen von einem Land in ein anderes verschoben werden, um sich eigentlich fällige Steuern zu ersparen.

Außerdem sollen Regierungen bei öffentlichen Aufträgen das Steuerverhalten von Unternehmen berücksichtigen dürfen. Und die Organisation drängt auf strengere Transparenzregeln: Unternehmen sollen ihre Steuern weltweit Land für Land offenlegen müssen.