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Wir schauen genau hin, wenn Freiheit unter Druck gerät. Wir lesen Gesetzentwürfe im Original, befreien Dokumente, graben uns in Recherchen und warnen als Sachverständige vor neuer Überwachung.

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Die Demokratie wankt. Rechtsradikale greifen nach der Macht und wollen Grundrechte brennen sehen. Die Bundesregierung gießt Öl ins Feuer: Sie rüstet den Überwachungsstaat auf, schränkt die Transparenz ein und schneidet der Zivilgesellschaft die Luft ab.

Wir treten diesem autoritären Rollback entgegen. Wir schauen genau hin, wenn Freiheit unter Druck gerät. Mit investigativen Recherchen, Analysen, Leaks und einem langen Atem kämpfen wir für die Grund- und Freiheitsrechte aller und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wir schlagen Alarm. Wir berichten früh über gefährliche Entwicklungen. Wir analysieren, was vielen zu komplex ist. So erfahren selbst Fachleute aus Politik und Medien zuerst bei uns, was morgen relevant ist.

Wir schlagen Alarm. Wir berichten früh über gefährliche Entwicklungen. So erfahren selbst Fachleute aus Politik und Medien zuerst bei uns, was morgen relevant ist.

Wir durchleuchten Gesetzesvorhaben. Wir verlassen uns nicht auf Zusammenfassungen, sondern lesen selbst Hunderte Seiten starke Gesetze im Original. So decken wir auf, was andere übersehen.

Wir durchleuchten Gesetzesvorhaben. Wir verlassen uns nicht auf Zusammenfassungen, sondern lesen selbst Hunderte Seiten starke Gesetze im Original. So decken wir auf, was andere übersehen.

Wir befreien Dokumente. Uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch. Damit mündige Leser:innen sich ihr eigenes Bild machen können.

Wir befreien Dokumente. Uns liegen Dokumente nicht nur vor, wir veröffentlichen sie auch. So können sich Lesende ihr eigenes Bild machen.

Wir machen Menschen sichtbar. Wir zeigen, wessen Grundrechte in Gefahr sind und wer sich für diese Menschen starkmacht. So bilden wir Netze für eine offene, solidarische Gesellschaft.

Wir machen Menschen sichtbar. Wir zeigen, wessen Grundrechte in Gefahr sind und wer sich für diese Menschen stark macht. So bilden wir Netze für eine offene, solidarische Gesellschaft.

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