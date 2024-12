Liebe Leser:innen,

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und wir schauen mehrfach zurück – und nach vorn.

Rückblick #1: Unser thematischer Jahresrückblick ist da. Es war gewiss nicht das erbaulichste Jahr. Aber immerhin hielt es sehr viele netzpolitische Themen bereit: von AI Act und Chatkontrolle über Open Source, Pornografie und Sicherheitspaket bis zu Wahlkämpfe und X-odus. Und die Zahlen des Jahres haben wir euch auch aufbereitet.

Rückblick #2: Viele dieser Themen prägten Mitte September auch unsere netzpolitische Konferenz „Bildet Netze!“ in Berlin. Es war ein unvergesslicher Tag mit vielen spannenden Gesprächen und schönen Eindrücken. Einen großen Dank an alle, die das ermöglicht haben und die vor Ort waren! Die Aufzeichnungen vieler Vorträge gibts nun auf netzpolitik.org.

Ausblick #1: Auch das kommende Jahr wird gewiss nicht langweilig. In Deutschland wird gewählt, und in der EU hat die neue Kommission einen vollen Aufgabenzettel. Schon jetzt lässt sich erahnen, welche Themen besonders wichtig werden. Darunter sind einige Klassiker, aber sicher auch einige neue Trendsetter. Wir wagen einen ersten Ausblick.

Ausblick #2: In Georgien wird dieser Tage Geschichte geschrieben, zum Jahresende entscheidet sich dort nicht weniger als die Zukunft der Demokratie in dem Land. Mein Kollege Markus ist kurzerhand in den Südkaukasus gefahren und berichtet hautnah über die kreativen Proteste in Tiflis. Es sind Geschichten, die Mut machen.

Apropos Mut machen: Vielen, vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung in den vergangenen Tagen! Das bedeutet uns sehr viel! Noch aber fehlen uns knapp 150.000 Euro bis zu unserem Spendenziel. Wenn ihr also etwas Geld zum Jahresende übrig habt, dann spendet für ein netzpolitik.org, das stark und unabhängig ist und auch im nächsten Jahr für digitale Grund- und Freiheitsrechte kämpft!

Kommt gut rüber!

Daniel