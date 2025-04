#294 Off The Record :



https://netzpolitik.org/wp-upload/2025/04/OTR-25-04-jahresplanung.mp3

Mit reichlich Verspätung aus einem sehr guten Grund haben wir nun das Jahr 2025 redaktionell geplant. Mit mehr als zehn Thementeams teilen wir Redakteur*innen das teils wüste Nachrichtengeschehen untereinander auf.

Warum setzen wir den Fokus auf manche Dinge wie etwa Aufrüstung – auf andere wiederum nicht? Wie viel unserer Arbeit ist bloße Reaktion auf Ereignisse, was können wir selbst zum Thema machen? Und wieso haben wir eigentlich kein eigenes Team für KI, das Hype-Thema schlechthin? Die Antworten hat Co-Chefredakteurin Anna im Gespräch mit Redakteur Sebastian.

In dieser Folge: Anna Biselli und Sebastian Meineck.

Produktion: Serafin Dinges.

Titelmusik: Trummerschlunk.

