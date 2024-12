Bildet Netze!Die Aufzeichnungen zu unserer Konferenz sind da!

Am 13. September haben wir in der Alten Münze Berlin mit einer eintägigen Konferenz unseren 20. Geburstag gefeiert und uns gemeinsam gefragt: Wie verteidigen wir digitale Freiheitsrechte? Wie stellen wir technologischen Wandel in den Dienst der Gesellschaft? Welche Netze müssen wir spannen, um das Netz gemeinsam voranzubringen?

Nun sind die Aufzeichnungen zu unserer Konferenz auch außerhalb von YouTube auf unserer Konferenz-Video-Seite abrufbar. Ihr könnt euch dort viele der Vorträge aus dem Programm ansehen und die Videos herunterladen. Es geht um EU-Digitalgesetze, Notfalldigitalisierung, Tech-Monopole, Policy-Banden und vieles mehr.

Wir danken allen Speaker:innen und Mitwirkenden, die unsere Konferenz zu einem einmaligen, wunderschönen Tag mit vielen spannenden Gesprächen und Eindrücken gemacht haben. Vor Ort waren rund 500 Menschen, viele haben das Programm auch im Livestream verfolgt. Und neben dem Vortragsprogramm gab es noch zahlreiche Workshops, Vernetzungsformate und Raum für spontane Begegnungen.

Außerdem danken wir Wikimedia Deutschland, dem Chaos Computer Club und dem Kongressfond für nachhaltiges Tagen des Landes Berlin. Mit ihrer finanziellen Unterstützung und Förderung haben sie möglich gemacht, dass wir die Teilnahmegebühren erschwinglich halten und auch ermäßigte Preise je nach Selbsteinschätzung anbieten konnten.

Direkt zu den Aufzeichnungen.