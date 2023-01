Die Polizei Freiburg hat heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Räume des Freiburger Radiosenders „Radio Dreyeckland“ und zwei Privatwohnungen durchsucht. Laut Polizei gebe es den Verdacht auf einen Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot (§ 85 StGB). Anlass sei, dass der Sender in einem Artikel einen Link auf das Archiv von linksunten.indymedia.org gesetzt hat. Bei den Durchsuchungen wurden auch Datenträger wie Laptops und Smartphones beschlagnahmt.

Das Verfahren wird bei der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt. In der Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei heißt es:

Den Beschuldigten liegt zur Last, auf der Homepage des genannten Rundfunksenders einen Artikel veröffentlicht zu haben, der eine Verlinkung eines Archivs der verbotenen Vereinigung „linksunten.indymedia“ enthält. Die Vereinigung „linksunten.indymedia“ wurde mit Verfügung des Bundesministers des Innern vom 14.08.2017 verboten und aufgelöst, da Zweck und Tätigkeiten der Vereinigung den Strafgesetzen zuwiderliefen und sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richteten.

Das Bundesinnenministerium unter Thomas de Maizière hatte linksunten.indymedia.org im Wahlkampf 2017 verboten. Dabei bediente sich das Innenministerium eines juristischen Kniffs, indem es die Plattform nicht als Medium, sondern als „Verein“ deklarierte. Sämtliche Ermittlungsverfahren gegen angeblich beteiligte Personen, unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wurden eingestellt oder verliefen im Sande. Am Vorgehen gegen linksunten.indymedia.org gab es damals Kritik von unterschiedlichen Seiten.

Radio Dreyeckland ist ein langjähriges freies Radioprojekt, das im Jahr 1977 als Piratensender bei den Protesten gegen Atomkraft im Dreiländereck Frankreich-Schweiz-Deutschland seinen Dienst aufnahm. Seit 1988 sendet Radio Dreyeckland mit offizieller Sendelizenz auf 102,3 MHz aus seinem Freiburger Studio. Bekannte Journalist:innen wie Georg Restle, seit 2012 Leiter und Moderator des ARD-Politmagazins Monitor, begannen ihre Karriere bei dem Sender.

Der Sender kritisiert in einem Radiobeitrag, dass die Staatsanwaltschaft mit „putinschen Methoden“ wetteifere, wenn sie Medien einschüchtere und kriminalisiere. Die Durchsuchungen nennt er einen „verfassungswidrigen Eingriff in die Rundfunk- und Pressefreiheit“.

Kritik kommt auch von Bürgerrechts- und Journalistenverbänden. Joschka Selinger von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) kritisiert gegenüber netzpolitik.org, dass die Durchsuchung der Redaktionsräume einen tiefgreifenden Eingriff in die grundrechtlich geschützte Presse- und Rundfunkfreiheit darstelle:

Die Staatsanwaltschaft verkennt die Bedeutung der Pressefreiheit, wenn Sie den Anfangsverdacht auf das Setzen eines Links in einem redaktionellen Beitrag stützt, der erkennbar der Berichterstattung über ein zeitgeschichtliches Ereignis dient. Das Setzen von Links in redaktioneller Berichterstattung ist sozial erwünscht und durch die Pressefreiheit privilegiert. Eine Strafbarkeit ist nur in eng begrenzten Ausnahmefällen denkbar, andernfalls drohen der Presse unkalkulierbare Strafbarkeitsrisiken.