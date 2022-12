Liebe Leser:innen,

vor den Feiertagen ist in der Redaktion etwas Ruhe eingekehrt. In den zurückliegenden Wochen hatten wir alle Hände voll zu tun und meist ging es zu wie in einem Bienenstock. Allein in der vergangenen Woche haben wir fünf Dokumente geleakt.

Die Ruhe wird aber nicht lange anhalten. Denn unsere Spendenkampagne wird uns bis zur letzten Minute dieses Jahres in Atem halten. Von unserem Spendenziel sind wir derzeit noch weit entfernt. Am Freitagabend fehlen uns 278.116 Euro. Wofür wir das Geld benötigen, haben wir hier für euch aufgeschrieben. Nur so viel an dieser Stelle: Die Lage ist ernst und wir brauchen dringend Eure Unterstützung!

Zugleich haben wir von Euch gerade in den vergangenen Wochen viel Zustimmung, Anerkennung und begeistertes Lob erhalten! Vielen Dank dafür. Eure Worte tun gut, machen Mut und motivieren uns mit Blick auf das nächste Jahr.

Bevor das aber anbricht, werden wir in der nächsten Woche auf netzpolitik.org und in unserem „Off the Record“-Podcast auch auf das ausklingende Jahr zurückblicken: Wie war 2022 aus netzpolitischer Sicht? Was haben wir erreicht? Was nehmen wir mit?

Ein paar Zahlen leaken wir schon mal vorab: Mehr als 980 Artikel haben wir 2022 veröffentlicht. Das sind über 9 Millionen Tastenanschläge, was rund 1,3 Millionen Wörter entspricht. Das kann sich doch bereits sehen lassen.

Nun aber ruhen unsere Tastaturen erst einmal. Wir sind dankbar um die Feiertage, die uns eine kleine Atempause bescheren. Danach geht’s mit voller Kraft ins neue Jahr: Denn ob Chatkontrolle, Vorratsdatenspeicherung oder Staatstrojaner – der Kampf für eure digitalen Rechten geht auch 2023 weiter!

In diesem Sinne wünschen wir euch schöne und erholsame Feiertage.

Daniel