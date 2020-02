NPP 195 Off The Record

Im neuen Hintergrund-Podcast berichten wir dieses Mal von zwei nicht ganz so alltäglichen Facetten unserer Arbeit: Anna war als Beoabchterin und Live-Bloggerin beim Verfassungsgericht, Ingo war als Sachverständiger im Kanzleramt. Und wir sprechen über die Reaktionen auf einen Artikel, in dem wir erklären, warum viele von uns auf geschlechtergerechte Sprache setzen.



In dieser Ausgabe sprechen wir mal nicht über langfristige Recherchen, sondern über zwei Sonderaufgaben, die wir in den vergangenen Wochen übernommen haben.

Anna Biselli war nämlich für unsere Redaktion zwei Tage in Karlsruhe und hat einen Live-Blog zur Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts über das BND-Gesetz verfasst. Und Ingo Dachwitz war für uns als Sachverständiger im Kanzleramt, um eine zivilgesellschaftliche Perspektive auf die Datenstrategie der Bundesregierung einzubringen.

Außerdem sprechen wir über einen Text, der uns in diesem Monat besonders am Herzen lag – und über die Reaktionen auf dessen Veröffentlichung. Wir haben nämlich mit ein paar Leuten aus der Redaktion aufgeschrieben, warum viele von uns geschlechtergerechte Sprache verwenden.

Wie immer gucken wir zum Abschluss der OTR-Folge auf unsere Spendenentwicklung. Dieses Mal vor allem auf den Dezember 2019, für den wir jüngst den Transparenzbericht veröffentlicht haben. Auch an dieser Stelle nochmal DANKE! DANKE! DANKE! an alle, die uns unterstützen.

Mit in dieser Folge: Anna Biselli, Chris Köver, Ingo Dachwitz.

Der Podcast „Off The Record" erscheint immer am ersten Samstag des Monats und gibt Einblicke in den Maschinenraum unserer Redaktion. Welche aktuellen Themen haben wir begleitet, wie lief die Recherche ab und warum schauen wir auf eben diese Geschichten?