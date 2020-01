Darf der Bundesnachrichtendienst im Ausland machen, was er will? Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit einer Beschwerde gegen das BND-Gesetz. Ein Liveblog.

Zwei Tage will sich das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe Zeit nehmen, um über das BND-Gesetz zu verhandeln, genauer die „strategische Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung“. Ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichen und Medienorganisationen hatte vor etwa zwei Jahren mit weiteren Kläger:innen Verfassungsbeschwerde gegen die Befugnisse des BND eingereicht. Für den deutschen Auslandsgeheimdienst ist die Kommunikation von Ausländern im Ausland quasi vogelfrei. Das halten die Beschwerdeführer:innen für verfassungswidrig. Insbesondere hebele das die Pressefreiheit aus, denn auch Journalist:innen sind nicht geschützt.

Wir sind am Dienstag und Mittwoch bei der Verhandlung in Karlsruhe vor Ort und werden berichten, die wichtigsten Äußerungen einordnen und Medienberichte sammeln.

20:17 Uhr: Für heute ist die Verhandlung vorbei. Schönen Feierabend!

20:01 Uhr: Bäcker fragt nach der Kontrolle von Suchbegriffen bei IPCO. Hickman erwidert, dass es dazu keine öffentlichen Informationen gibt. Zu dem Tribunal will Bäcker wissen, wie eine Kontrolle durchgeführt wird, wenn eine Betroffenheit vermutet wird, aber nicht nachweisbar ist. Laut Hickman gibt es eine Menge Beschwerden von Menschen, die annehmen, dass sie überwacht wurden, es aber nicht sind. Das Tribunal kann den Leuten aber auch nicht mitteilen, dass sie nicht überwacht werden, da das sonst eine einfache Möglichkeit wäre herauszufinden, ob man überwacht wird. Daher stellt das Gericht keine Überwachungsmaßnahmen gegenüber der Person fest, es sei denn, diese waren nicht rechtmäßig.

19:46 Uhr: Marcel Fürstenau berichtet für Deutsche Welle vom ersten Tag. Der dauert nun seit heute morgen um 10 Uhr an. Und für morgen stehen noch jede Menge weitere Themen auf der Tagesordnung.

19:39 Uhr: Ein Richter fragt Hickman, wie sich die Existenz der Gremien auf die Zusammenarbeit mit Partnerdiensten auswirkt. Nach Hickmans Wissen gibt es keine Probleme mit der Third-Party-Rule. Nach den Terroranschlägen 2011 gab es viele Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Geheimdiensten. Dabei gab es Probleme, weil ein Berufungsgericht Material der CIA veröffentlicht hat. 2013 wurde deshalb ein Gesetz erlassen, dass Gerichten ermöglichte, Material in bestimmten Fällen vertraulich zu behandeln.

19:31 Uhr: Da er nur heute da sein kann, referiert Tom Hickman nun zur generellen Geheimdienstkontrolle in Großbritannien: Die Geheimdienstaufsicht sei nach einer Gesetzesreform im Jahr 2016 viel einfacher geworden. Eines der Hauptziele des Gesetzes sei gewesen, ein einzelnes Aufsichtsgremium zu schaffen, das Investigatory Powers Commissioners Officer (IPCO). IPCO kann Überwachungsbefugnisse im Vorfeld prüfen und genehmigen, die Prüfung wird von einem erfahrenen Richter durchgeführt. Das Kontrollregime wird auch „Double Lock“ genannt, da die Dienste eine Genehmigung von dem zuständigen Minister und dem Richter braucht.

IPCO beaufsichtigt auch die Überwachungsmaßnahmen durch die Polizei und andere. IPCO ist ein vollständig unabhängiges Gremium, formal werden die Richter vom Premierminister ernannt. Finanziert wird das Gremium von der Regierung, aber sie greift nicht in die Arbeit ein. Es gibt auch Inspektoren, viele von ihnen haben einen Polizei- oder nachrichtendienstlichen Hintergrund wegen ihrer Expertise. Die Richter, die Überwachungsanordnungen genehmigen, überprüfen auch ihre Umsetzung.

Das andere Aufsichtsgremium ist ein parlamentarischer Ausschuss. Der Ausschuss führt Ad-Hoc-Ermittlungen durch. Zuletzt gibt es noch ein Gericht, an das Menschen Beschwerden richten können. Das Tribunal ist auch ein vollständig unabhängiges Gericht. All diese drei Gremien haben Zugriff auf alle vertraulichen Materialien. Alle Mitarbeiter der Gremien brauchen sehr hohe Sicherheitsüberprüfungen.

19:17 Uhr: Weitere Leseempfehlung: „Grund­rechts­ver­let­zungen aus der ganzen Welt in Karlsruhe rügen?“ bei Legal Tribune Online. Markus Sehl weist dort auch darauf hin, dass es morgen noch kein Urteil geben wird, sondern erst in ein paar Monaten. „Allerdings: Richter Masing wird das Gericht Ende April verlassen, seine Amtszeit endet dann.“

19:02 Uhr: Sabine Sosna ist Referatsleiterin beim BfDI und beim BND zuständig. Laut ihr gibt es für den BfDI verschiedene Probleme: BfDI kann unrechtmäßige Datnerhebungen feststellen, aber wenn die andere Seite findet, das ist gerechtfertigt ist, bleibt es in der Regel bei der Datenerhebung. Die personelle Ausstattung des BfDI hat sich verbessert, muss derzeit noch Stellen besetzen. Zusammenwirken mit anderen Kontrollorganen: BfDI möchte keine rechtliche Bewertung der fragmentierten Kontrolllandschaft vernehmen. Gute Zusammenarbeit mit G-10-Kommission gefunden. BfDI würde sich ähnliche Zusammenarbeit mit dem Unabhängigen Gremium wünschen, aber wegen Verschwiegenheitspflicht stößt das schnell an Grenzen. Mit dem PKGr gebe es bisher noch keine Berührungspunkte.

Durch das Datenschutzanpassungsgesetz darf sich BfDI nicht mehr direkt an andere Gremien wenden, sondern muss über das Bundeskanzleramt gehen. In der Praxis hat das BKAmt das noch nicht bemängelt. Es stellt sich laut Sosna die Frage, wo BfDI unbefangen mit anderen kommunizieren darf, wenn man die Schleife über das BKAmt drehen muss.

18:47 Uhr: Kernbereichsfilterung oder Relevanzsortierung? Eine Richterin fragt nach, was zuerst kommt. „Der vermeintliche Terrorist kann von seinem Anschluss aus über einen Anschlag reden, aber auch mit seiner Freundin über den Kernbereich reden“, sagt Cirener. Alexander Schott vom BND sagt, der Nachrichtenbearbeiter schaue in den Eingangskorb und entscheide, was wichtig ist. Dabei gehe er nicht immer in den Inhalt, sondern schaue teils nur auf die Betreffzeile oder SMS. Dabei könne auch Kernbereichs-relevantes sein.

18:19 Uhr: Maximilian Steinbeis hat auf verfassungsblog.de schonmal den ersten Tag zusammengefasst.

18:16 Uhr: Richter Masing sagt, Anordnungen sind weit gefasst und gehen über neun Monate. Er fragt, ob man sich solche Anordnungen auch spezifischer vorstellen könnte. Das Gesetz scheine derzeit nicht auf Grundrechtsschutz der Überwachten konzipiert, es scheint eher darum zu gehen, in den Anordnungen die richtigen Netze zu erfassen.

Gabriele Cirener, ehemalige Vorsitzende im Unabhängigen Gremium, anwortet, dass man zuerst erarbeiten musste, wie eine Anordnung aussieht. Man prüfe die Anordnung des BKAmtes, aber auch damit den Antrag des BND. Die Anordnungsvoraussetzungen sind sehr weit, berichtet Cirener. Den ersten Antrag, der besprochen wurde, enthielt nur Grund, eine der Nummer aus § 6 Absatz 1 des BND-Gesetzes und das betroffene Unternehmen. Der BND sei sehr konstruktiv dabei gewesen, weitere Anforderungen aufzustellen. Etwa nähere Angaben zum Grund, warum die Kommunikation in einem Netz relevant ist. Welche Themen, welche Länder aus dem Auftragsprofil erhofft man sich?

Im Laufe der Zeit hat man eine weitere Statistik gefordert: Zeitliche Entwicklung des Meldungsaufkommens über den Zeitraum von neun Monaten. Wäre es so, dass man da über die Zeit feststellt, dass ein Aufkommen immer weniger wird, hätte man dann kürzere Fristen als neun Monate setzen können. Daneben hat das Unabhängige Gremium Meldungsbeispiele haben: den Originaltext der Erfassung und die daraus resultierende Meldung. Mit den Meldungen konnte man nicht so viel anfangen, das musste man gemeinsam mit dem BND in einen Kontext setzen. „Als ich die Tätigkeit übernommen habe, dachte ich, die Prüfung der Anordnung sei nicht das Interessante, sondern die Stichproben.“

Am Ende war es Cirener zufolge eher andersrum. Das Gremium hatte nicht den Eindruck, dass geschönte Meldungen vorgelegt wurden. Es waren sicher immer Meldungen, die am ehesten nachvollziehbar waren. Aber es wurden auch Meldungen vorgelegt, an denen wir etwas auszusetzen hatten. Über diese Meldungsbeispiele hatten wir eine relativ große Anzahl an Beanstandungen. Haben die Konsequenzen der Anwendung der Funktionsträgertheorie gesehen. Uns hat das im Prüfverfahren einen guten Blick in die Arbeitsweise des BND gegeben. Das Gremium kontrolliert nicht den ganzen BND, sondern hat eng umrissene Stichprobenbefugnisse. „Was wir wollten, wurde uns immer erläutert“, sagt Cirener.

Haben keine Prüfbefugnis zu Kommunikation mit Berufsgeheimnisträgern. Haben dazu aber ein Meldungsbeispiel gesehen und das war ein Ansatzpunkt, zu gucken, ob über diesen Berufsgeheimnisträger außerhalb der EU auch Berufsgeheimnisträger in der EU beobachtet werden. Diese Meldung war auch nach einem strengen Maßstab verhältnismäßig und es war nicht zu beanstanden. „Im Nachhinein bekam ich aber doch einen bösen Brief, dass man doch die Prüfungskompetenz überschritten habe“, so Cirener.

17:55 Uhr: Nach 15 Minuten Pause geht es weiter. Es bleibt beim Punkt Datenerhebung und Auswertung, bestimmte Aspekte zu Unterpunkt 4, Individueller Rechtsschutz und Kontrolle, sollen aber bereits jetzt behandelt werden.

17:32 Uhr: Matthias Bäcker referiert nochmal zu verfassungsrechtlichen Fragen, die im Zusammenhang mit den vorausgegangenen technischen Erläuterungen entstanden sind. Er sieht vor allem die Reichweite von Artikel 10 als ungelöste Frage. Es gebe Irritation darüber, wie man mit Kommunikation umgeht, die nicht direkt zwei Menschen beinhaltet. Wenn seine belanglosen Telefongespräche abgehört würden fände Bäcker das beispielsweise nicht so schlimm, wie wenn sein Standort die ganze Zeit mitgeschnitten würde, sagt Bäcker.

Ein anderes Problem sei die Aussortierung von Berufsgeheimnisträgern. Wenn einer der Beschwerdeführerinnen mit einer Quelle über Organisierte Kriminalität rede, sei das nachrichtendienstlich sicher interessant, aber gerade auch besonders schutzbedürftig. Dazu stehe aber nichts im Gesetz, auch keine Beschränkung der Überwachung auf bestimmte Ziele und Anlässe. Zuletzt stellt er die Frage nach der Eingriffsintensität der FmA. Ein Vergleich zwischen strategischer FmA und Individualüberwachung wurde immer wieder gezogen. Bäcker zweifelt an, ob ein solcher Vergleich die richtige Perspektive ist. Das, was der BND schon heute mit FmA könne, sei ganz schön viel. Wenn man das mit der FmA von vor 35 Jahren Vergleich, sei das jede Menge. „Das sagt noch nicht alles über eine Person aus, aber alles ist auch sehr viel mehr geworden.“ In die Zukunft gedacht müsste man das berücksichtigen und auch dort einen effektiven Grundrechtsschutz berücksichtigen.

17:03 Uhr: Klaus Landefeld von eco und dem Internetknoten DE-CIX berichtet, er erhalte seit September 2017 Anordnungen nach dem neuen BND-Gesetz. Die Erfassungsbreite betreffe immer das gesamte Netz, welche Leitungswege ausgewertet werden, entscheide der Dienst selbst. Sämtliche Verkehre, die ausgeleitet werden, werden seines Wissens nach auf gezielte Anordnungen durchsucht. Die Filterung sei hochkomplex und fehleranfällig. Wenn man alles, was IP-technisch im Inland ist, löscht, müsste man auch Kommunikation von zwei Ausländern löschen, die jeweils über .de-Mail-Adressen kommunizieren, wegwerfen. Die Qualitätsfragen seien immer interessant, branchenüblich seien 99,5-99,9 Prozent Genauigkeit bei Geolokationsdiensten. Volumina an ausgeleitetn Datensätzen befänden sich bei mehreren Milliarden pro Tag. Wie die Reduzierung stattfindet und die genaue Meldungszahl am Ende zustande kommt, sei ihm unklar.

Es wird nie einen Vollzugriff geben, wenn man auf das Ausland aus einem anderen Land zugreift. Manche Länder lassen viel Kommunikation über Deutschland laufen, etwa Russland oder Länder aus dem Nahen Osten. Man kann Beziehungsnetzwerke zwischen Regionen damit sehr gut erfassen. Er findet es schwierig, dass das Gesetz die Typen von Daten nicht einschränkt. „Es ist eigentlich nur eine Frage von Finanzierbarkeit und technischer Realisierbarkeit“, was man damit tun könne, so Landefeld.

16:56 Uhr: Jetzt spricht unsere Co-Autorin und Sprecherin des Chaos Computer Club Constanze Kurz. Der CCC hat seine schriftliche Stellungnahme bereits online gestellt. Ihrer Meinung nach trifft die Bezeichnung „Bestellzettel“ auf die Suchbegriffe zu. Sie spricht über Erkenntnisse zu den technischen Fähigkeiten des BND. Aus den Snowden-Dokumenten und dem BND-NSA-Untersuchungsausschuss wisse man, dass sehr viel mehr möglich ist, als derzeit getan werde. „Das mag heute so sein, dass es bei technischen Kapazitäten Engpässe gibt, aber das muss natürlich in Zukunft nicht so sein“, sagt sie. Außerdem macht sie Anmerkungen zum Kernbereichsschutz. Es gehe in der Regel um fremdsprachige Inhalte. Die Übersetzung, die erfolgen muss, sei ein weiterer Eingriff.

„Wir haben von der G-10-Magie gehört“, sagt Constanze. Ein Kernbereichsschutz könnte mit Filtern nicht funktionieren, schon gar nicht bei Informanten von Berufsgeheimnisträgern. Die in Zukunft geplante Filterung mit dem Schlagwort Künstliche Intelligenz sei vermutlich auch nur eine Mustererkennung.

16:46 Uhr: Der BND erwidert, dass Maschine-zu-Maschine-Kommunikation keine willentliche Individualkommunikation sei und daher aus Sicht des BND nicht geschützt. „Daher kann das von uns auch mitgenutzt werden“, so Meyer-Ottens. Das führe sogar zu einer Verbesserung des G10-Schutzes, durch mögliche Pflege der G10-Positivliste. Auf Nachfrage sagt er, Daten in der Cloud seien eine „ganz andere Geschichte“, da Cloud-Dienste in der Regel verschlüsselt sind und man die Daten sowieso nicht nutzen könne. Ebenso gebe es auch eine G10-Filterung von Verkehrsdaten.

16:41 Uhr: Der Bundesdatenschuftzbeauftragte Ulrich Kelber berichtet von Erkenntnissen aus seiner Tätigkeit. Zur Filterung: Bei komplexen Daten ist offensichtlich, dass eine Filterung im besten Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit korrekt sein kann. Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn ausgeschlossen werden soll, dass Daten unnötig gefiltert werden sollen. Trade-off ist nie vermeidbar.

Bei Inhaltsdaten wird nicht nur unmittelbar nach Erhebung gefiltert, sondern auch nachträglich. Bei Verkehrsdatenerhebung unterbleibt die weitere Korrekturschleife unseres Wissens nach. Inwieweit eine weitere Filterung von Metadaten später erfolgt, etwa bei Weitergabe an ausländischen Partner, wurde bei Kontrollbesuchen bisher nicht deutlich. Dienstvorschrift dazu liegt BfDI auch nicht vor.

Es gibt unklare Grenzen bei Schutzgut Artikel 10 Absatz 1 und Auffassungsunterschiede. Kommunikationsversuch, der aus technischen gründen fehlschlägt, wird nicht als G10-relevant gewertet. Auch Freundschaftsanfragen z. B. nicht. Auch Übermittlungen, die nicht von Nutzern angestoßen werden, fallen für BND aus G10 raus – etwa Adressbuchübertragung Maschine zu Maschine. BfDI sieht das anders. Da kommt es zu einer Splittung von Schutz.

16:05 Uhr: Es geht weiterhin viel um Filter, um die Zuverlässigkeit von Filter und ihre Funktionsweise. Vieles erinnert an den NSA-Untersuchungsausschuss. DAFIS – kurz für Datenfiltersystem – sei mittlerweile sehr zuverlässig. Es würden nach der Filterung noch etwa 30 Fälle pro Monat manuell als G10-positiv erkannt. Eine G10-Positivliste werde mit jedem Erkennen eines G10-positiven Teilnehmers weitergepflegt und ergänzt.

15:50 Uhr: Alexander Schott, Abteilungsleiter Technische Aufklärung, erklärt weiteres. Der Umgang mit Journalisten- und Anwaltskommunikation ist in einer Dienstanweisung beschrieben. In der Datenbank lässt sich bei einem Suchbegriff markieren, dass es sich um jemanden handelt, der geschützt kommuniziert. Wenn über einen Suchbegriff ausschließlich vertrauliche Kommunikation zu erwarten ist, kann ein Suchbegriff aussortiert werden.

Auf der zweiten Ebene kann festgestellt werden, dass eine vertrauliche Kommunikation erfasst wurde. Bei einer Kommunikation über einen Terroranschlag würde bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung das Interesse der Bundesrepublik überwiegen, sagt der BND-Vertreter.

15:30 Uhr: Das Gericht fragt, was zur Filterung beim Kernbereichsschutz passiert. Antwort von Weidenbrücher: Automatisiert lässt sich das nicht gewährleisten. Der findet statt, wenn der Nachrichtenbearbeiter die Nachricht sieht und das erkennt. Dann muss der den Verkehr sofort löschen. Bei Journalisten und Anwälten passiert das gleiche. Es ist sehr schwierig, das mit Suchbegriffen zu verhindern, dass man solche Verkehre erfasst.

Eine Richterin fragt, warum Kernbereichsschutz und ähnliches nicht mit Suchbegriffen funktionieren wie etwa mit Telefonnummern von Journalisten? Sven Meyer-Ottens vom BND erläutert, dass die Suchbegriffe auf das Auftragsprofil zugeschnitten sei. Erst die Anwendung der Suchbegriffe bringe die Ergebnisse, die den Nachrichtenbearbeitern vorgelegt werden. Dann werde geschaut, ob es um private Daten gehe oder etwa Vertraulichkeitsbeziehungen wie Journalisten-Quellen-Kommunikation. Bei Kernbereichsdaten werde sofort gelöscht, bei Vertraulichkeitsbeziehungen werde die Verhältnismäßigkeit abgewogen. Nämlich: Ist der Informationsgehalt der Nachricht so hoch, dass sie die Vertraulichkeit überwiegen würde?

Welche Probleme es schon bei Inlands- und Auslandsfilterung gibt, hatten zwei Gutachten im Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses nahegelegt. Laut einem Prüfbericht der früheren Bundesdatenschutzbeauftragten wiesen die Filter des BND „erhebliche systemische Defizite auf“.

15.19 Uhr: Bilder aus dem Saal vor der Verhandlung von der GFF:

Erster Tag der #BVerfG Verhandlung: Am Vormittag wird deutlich, dass das Gericht die #Verfassungsbeschwerde von @freiheitsrechte und @ReporterOG sehr ernst nimmt. Viele kritische Nachfragen an die Bundesregierung, es geht darum, ob der #BND im Ausland #Grundrechte achten muss. pic.twitter.com/smmSOxITPh — Freiheitsrechte.org – GFF (@freiheitsrechte) January 14, 2020

15:16 Uhr: Wie filtert der BND Verkehre aus? Kurzmitschrift:

Wir haben ein Antragsformular entwickelt, um die Notwendigkeit und die Auftragsrelevanz der Strecke zu begründen. Mit schon vorhandenen Erkenntnissen, mit Statistiken zur Strecke, zu Gesamtmeldungen aus dem entsprechenden TK-Netz. Befindet sich das Teilnetz in der Erfassung, versuchen wir möglichst früh möglichst viele Daten zu löschen, die wir nicht brauchen. Beispiel: Stufe 1 ist ein IP-Filter, der alle deutsch-deutschen Verkehre löscht und Streamingdienste wie Netflix oder Onlinespiele. Da findet eine Reduktion von 20 bis 25 Prozent statt. Dann weitere Elemente wie .de-Domains. Im nächsten Schritt Suchbegriffe anlegen, um Treffer weiterzuleiten. Erst im letzten Schritt schaut sich ein Mensch die Daten an.

Bei den Verkehrsdaten betrachten wir Daten zu besonderen Regionen wie Krisenregionen. Wollen neue Teilnehmer und neue Suchbegriffe identifizieren, wenn sich jemand etwa neue Messenger-IDs und Mail-Adressen zulegt. Wir haben hier keine Vorratsdatenspeicherung, sondern nur einen kleinen Ausschnitt der Metadaten. Wir haben nie das komplette Bild wie bei einer Vorratsdatenspeicherung.

15:07 Uhr: Prof. Dr. Johannes Masing fragt nach weiteren Zahlen. Es würden 154.000 Verkehre pro Tag erhoben – sowohl bei Satelliten und Kabel. Im NSA-Untersuchungsausschuss sei die Rede davon gewesen, dass 220 Millionen Telekommunikationsdaten pro Tag erhoben würden. Wie passt das zusammen? Im ersten Fall gehe es um Inhaltsdaten, im zweiten um Verkehrsdaten, sagt ein BND-Vertreter. Ein Aufruf von Amazon.in erzeuge schon 110 Verbindungen, es fielen eine Menge Metadaten an.

Von den 154.000 erhobenen Inhaltsverkehren sind laut BND am Tag 260 relevant. Die Aussortierungen geschähen manuell durch die Nachrichtenbearbeiter, es sei vergleichbar mit einer Schleierfahndung. Da wisse man auch, welche Fahrzeuge man anhalte und welche nicht. Eine lange religiöse Begrüßung lasse etwa darauf schließen, dass es sich um einen Islamisten oder einen Terroristen handele.

14:59 Uhr: Es geht nun laut dem sprechenden Richter um die Frage, was die Reichweite der Überwachung ist. Wie ist die Zahl der Internetknoten weltweit, wie viel davon in sind Deutschland?

Laut BND-Präsident Kahl ist die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung (FmA) eine Aufklärungsart neben HUMINT und Aufklärung durch Satellitenaufklärung. Fast 50 Prozent der Meldungen kommen aus Technischer Aufklärung. Aus der FmA etwa 20 Prozent. Das sei nicht gleichmäßig über Themen und Länder verteilt. Laut Kahl könne der BND nicht auf FmA verzichten. „Wenn wir selber nichts zu bieten haben, würden wir auch von anderen nichts mehr bekommen“, sagt er.

Gerd Weidenbrücher vom BND erläutert, es gebe 66.000 Autonome Systeme auf der Welt. Weltweit existieren etwa 700 Internet-Austauschknoten, in Deutschland 27. 3.000 Telekommunikationsdienstleister in Deutschland bei BNetzA registriert. Es gab 17 verschiedene Anordnungen nach § 6 Abs. 1 BND-Gesetz. Drei beziehen sich auf Leitungsnetze, die meisten betreffen Satelliten. Anträge würden immer wieder aktualisiert oder verworfen.

Grund für die sehr unterschiedlichen Anträge – auch vom Umfang – sei, dass die Betreiber die Verkehre dynamisch verändern, um ihr Netz auszulasten. Um den Wechseln folgen zu können, mache es keinen Sinn, nur einen einzelnen Satelliten zu verfolgen.

14:45 Uhr: Die Tagesordnungspunkte I bis IV sind abgearbeitet. Es folgt nun „V. Verständnis der angegriffenen Vorschriften, technische Fragestellungen, Verwaltungspraxis“ mit den Unterpunkten Datenerhebung und Auswertung, Datenübermittlung, Kooperationen sowie Individueller Rechtsschutz und Kontrolle.

Karlsruhe ist beeindruckend heute: Bin froh, dass die Richter so viele kritische Nachfragen insb. an den Bevollmächtigten der BReg haben. Zum Beispiel zum Auftragsprofil des #BND. Kann man da alles reinschreiben? Wo und wie wird das qualifiziert? Who governs the Auftragprofil? — Thorsten Wetzling (@twetzling) January 14, 2020

14:33 Uhr: Solange noch Mittagspause ist, eine kleine Medienschau.

12:59 Uhr: Verhandlungspause bis 14:45 Uhr.

12:47 Uhr: „Kann die Bundesregierung in ihr Auftragsprofil reinschreiben, was sie will?“, fragt eine Richterin. Es wird nach der Schwelle gesucht, was der BND darf oder nicht. Den Stein der Weisen habe sie noch nicht gehört, sagt sei. Es sei von „außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung“ die Rede, aber da müsse noch etwas her, was der Kompetenz einen Namen gibt.

Kahl sagt, sein Kriterium sei, dass der BND der einzige sei, der im Ausland tätig ist. Was außenpolitisch relevant ist, das dürfe die Bundesregierung bestimmen. Dass dabei auch Innenthemen aufkämen, gehöre zum Sicherheitsbereich dazu. Das stützt die Vermutung, dass es sich bei der Befugnis, Erkenntnisse zu „Gefahren für die innere und äußere Sicherheit der BRD“ oder „sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung“ zu sammeln, um Gummiparagrafen handelt.

12:40 Uhr: Es geht viel um die Aufgaben des BND. Soll er hauptsächlich die Bundesregierung informieren, Gefahrenabwehr betreiben, Erkenntnisse an andere weitergeben? Kahl sagt dazu: „Der BND ist ein 3-in-1-Nachrichtendienst – er ist ein Auslandsnachrichtendienst, ein militärischer Nachrichtendienst und ein technischer Nachrichtendienst.“ Nicht nur beim BND würden aber Nachrichtendienste Informationen gewinnen, die für die Gefahrenabwehr und Partner interessant sind. Auch hier gelte: „Eine Hand wäscht die andere.“

12:23 Uhr: Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr), Armin Schuster von der CDU, meldet sich zu Wort und berichtet vom Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Eine Task Force des PKGr habe sich ausführlich mit der Aufarbeitung befasst und da habe auch der BND eine Rolle gespielt. Zwar sei der BND nicht für die Strafverfolgung zuständig, aber es sei „eine sehr wirkungsvolle Aufgabe“, Strafverfolgung etwa für das BKA zu ermöglichen. Schuster sagt, man habe sich bei dem Anschlag am Breitscheidplatz ein offensiveres Vorgehen vom BND wünschen können. Denn BND könne beispielsweise in Tunesien Informationen sammeln, die Strafverfolgern weiterhelfen.

12:19 Uhr: BND-Präsident Bruno Kahl sagt, als er nach dem Selbstverständnis des BND gefragt wird: „Wir sind keine Sicherheits- oder Strafverfolgungsbehörde, sondern ein Nachrichtendienst.“ Der BND beschränke sich auf das Sammeln und Auswerten von Informationen. Eine weitergehende Beratungsfunktion gebe es nicht.

Die Informationen, die die Bundesregierung erwartet, präzisiert sie im Auftragsprofil. Das Auftragsprofil ist geheim und stellt Prioritäten für den BND. Dabei gehe es laut Kahl um Länder, aber auch andere Themen wie Terrorismus und Proliferation. Die Ressorts, die das Auftragsprofil mitbestimmen, sind vor allem Auswärtiges Amt, Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium.

12:00 Uhr: Es geht nun ganz kurz um den nächsten Punkt der Tagesordnung, dem Zitiergebot. Das Zitiergebot bedeutet, ein Gesetzgeber muss bei Grundrechtseinschränkungen durch ein Gesetz die betroffenen Grundrechte explizit nennen. Das ist im neuen BND-Gesetz laut Prof. Bäcker nicht geschehen. Die Bundesregierung rechtfertigt das damit, dass das Zitiergebot nicht greift, weil die BND-Gesetz-Reform nur das klarstellen sollte, was vorher schon galt. Wir haben das damals so ausgedrückt: „Alles, was der BND macht, wird einfach legalisiert.“

11:53 Uhr: Tom Hickmann wird gefragt, wie in Großbritannien zwischen In- und Ausland unterschieden wird. Hickmann ist unabhängiger Anwalt und berät die dortige Geheimdienstaufsicht. Es gebe in Großbritannien die Möglichkeit, Überwachungsmaßnahmen nach dem Human Rights Act anzugreifen. Jedoch setze der Human Rights Act lediglich die Europäische Menschenrechtskonvention um, aber unter den Schutzumfang würden Menschen außerhalb Großbritanniens nicht geschützt. Es gebe aber keinen speziellen Schutz für britische Bürger sowie keine Unterschiede zwischen Europa und dem Rest der Welt. Die Europäische Menschenrechtskonvention gelte auf dem Territorium eines Staates.

11:42 Uhr: Dass der BND Journalist:innen überwacht, ist übrigens kein theoretisches Szenario. Im Jahr 2017 berichtete Der Spiegel darüber, dass der Auslandsnachrichtendienst seit 1999 mindestens 50 Telefon- und Faxnummern oder E-Mail-Adressen von Journalisten oder Redaktionen weltweit überwachte. Darunter waren auch BBC- und New-York-Times-Anschlüsse in Afghanistan.

11:27 Uhr: Ich fühle mich stark an den NSA-Untersuchungsausschuss erinnert. Da wurde viel über Geltungsbereiche diskutiert. Etwa ob Gesetze auch an Satelliten im Weltall gelten – als Weltalltheorie bekannt geworden – oder ob ein Kabel im Frankfurt nicht irgendwie doch ins „virtuelle Ausland“ argumentiert werden kann.

11:16 Uhr: Die Verhandlung ist bei Punkt IV, Nummer 1 „Grundrechtsbindung der deutschen Staatsgewalt im Ausland“ der Tagesordnung angekommen. Bäcker erläutert: „Das Grundgesetz kennt Grundrechte, die Deutschen vorbehalten sind, aber Artikel 10 gehört nicht dazu.“ Es heißt in der Präambel des Grundgesetzes, dass dieses sich auf das deutsche Volk und Deutschland beschränke, sagt Bundesregierungsbevollmächtigter Wieland dagegen.

„Ist es vorstellbar, dass die Menschenwürde für die Auslandstätigkeit des BND nicht anwendbar ist?“, fragt Richter Prof. Dr. Andreas L. Paulus. Er verweist auch auf Artikel 1, Absatz 2 Grundgesetz: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“

Wieland sagt, man bekenne sich natürlich zu den Menschenrechten. Dass man sich zu Menschenrechten bekennen, hieße nicht automatisch, dass der deutsche Gesetzgeber weltweit die Grundrechtsbindung anordnen könne.

11:03 Uhr: Daniel Lücking war kurz im Saal und hat anschließend in einem Twitter-Thread beschrieben, wie es dort so ist.

War mal eine Weile im Saal. Das Prozedere der Anhörung ist mit deutlichen Gesten der Respektsbekundung gegenüber dem @BVerfG versehen. Die Präsenzliste wird mit Namensabfrage abgearbeitet und die Anwesenden erheben sich. #BNDGesetz #BND #Karlsruhe https://t.co/eMi1sqVOS3 — Daniel Lücking (@DanielLuecking) January 14, 2020

10:59 Uhr: Schwenk in den Bundestag. Die medienpolitische Sprecherin der Linken, Doris Achelwilm, hatte anlässlich der Verhandlungen die Bundesregierung nach Überwachungsmaßnahmen gegen Medienschaffende im Ausland gefragt. Die Antwort des Bundeskanzleramts fällt schmallippig aus: Das Geheimhaltungsinteresse verbietet die Beantwortung ihrer Fragen.

Für Achelwilm ist das ein Zeichen für die ungenügende Kontrolle des BND: „Angemessene öffentliche Kontrolle ist im Gesetz nicht vorgesehen. Mit umfassenderen Befugnissen eines Geheimdienstes auch seine Kontrollmöglichkeiten anzuheben, wäre das Mindeste. Hier muss die Bundesregierung dringend nachstellen und dem BND wieder Zügel anlegen. Medienfreiheit muss auch an dieser Stelle gelten“, so Achelwilm in einer Pressemitteilung.

10:46 Uhr: Prof. Dr. Joachim Wieland erklärt für die Bundesregierung, die Beschwerde sei unzulässig, da die Beschwerdeführer nicht beschwerdebefugt seien. Sie seien nicht unmittelbar in ihren Grundrechten verletzt, eine Betroffenheit sei nicht wahrscheinlich. Die Beschwerdeführer hätten keine Auskunft vom BND über ihre gespeicherten Daten verlangt.

„Grundrechte unterfallen dem Territorialitätsprizip“, sagt er. Deutschland gewährleistet Grundrechte in Deutschland für das deutsche Volk. Wenn zwei Ausländer im Ausland miteinander kommunizieren, sei das nicht im hier vorliegenden Sinne grundrechtsrelevant.

10:36 Uhr: „Der BND sollte aus unserer Sicht nicht die Gesellschaft kontrollieren, sondern die Gesellschaft den BND“, sagt Christian Mihr von Reporter ohne Grenzen in seinem Eingangsstatement. ROG ist eine internationale Menschenrechtsorganisation mit Vertreter:innen in 140 Ländern in der Welt. Sie arbeiten dafür, die Pressefreiheit zu verteidigen und seien dafür weltweit digital in Kontakt, sagt Mihr.

Journalistische Arbeit ist auf Quellen angewiesen. Wenn Quellen davon ausgehen müssen, dass ihre Komunikation über Jahre in Datenbanken liegt, habe das eine enorm einschüchternde Wirkung. Aus journalistischer Perspektive werde durch Massenüberwachung kritische Berichterstattung beschnitten. Mihr forder eine unabhängige, technisch innovative Geheimdienstkontrolle.

Auch in einem Gastbeitrag vom Montag fordert Thorsten Wetzling von der Stiftung Neue Verantwortung eine Verbesserung der Geheimdienstkontrolle. An mehreren Beispielen demonstriert er, dass Deutschland auf diesem Gebiet abgehängt ist.

10:28 Uhr: Prof. Dr. Matthias Bäcker, der die Beschwerdeführer:innen vertritt, beginnt mit Anerkennung für die Gesetzgeber, dass es eine Neuregelung des BND-Gesetzes gab. Bis zum „aber“ dauert es nicht lange. Das könne ein Zwischenschritt bleiben, denn die verfassungsmäßigen Anforderungen würden weit verfehlt. Er referenziert einen BND-Mitarbeiter, der im NSA-Untersuchungsausschuss gesagt habe: „Die Kommunikation von Ausländern im Ausland ist zum Abschuss freigegeben“

Die Voraussetzungen, unter denen der BND Daten erheben und mit internationalen Partnergeheimdiensten teilen dar, seien zu niedrig, die Hürden im Gesetz unzureichend. Die rechtliche Kontrolle: „viel zu schwach ausgestaltet“.

10:23 Uhr: Die Bundesregierung hält die Verfassungsbeschwerde für unzulässig und unbegründet. Ausländer im Ausland könnten sich nicht auf die Grundrechte, um die es geht, berufen. Eine andere Frage ist, ob sich sogenannte Funktionsträger einer ausländischen juristischen Person auf die deutschen Grundrechte berufen können. Michael Mörth, einer der Beschwerdeführer, ist zwar deutscher Staatsbürger, lebt und arbeitet aber als Anwalt in Guatemala. Er sieht sich ebenso wie seine Mandantinnen und Informanten in Gefahr, wenn Geheimdienste seine Kommunikation ausforschen und in globalen Netzwerken teilen.

10:16 Uhr: Worum es genau geht, für Paragrafenfreund:innen:

§ 6 Abs. 1, 2, 3 und 6, § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 4 und 5, § 10 Abs. 3, § 13 Abs. 4, § 14 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 15 Abs. 1, § 19 Abs. 1, § 24 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 3 BND-Gesetz.

Verständlicher fasst das beispielsweise Felix Zimmermann zusammen.

10:00 Uhr: Es geht pünktlick und mit Wünschen zum neuen Jahr los. Der BVerfG-Vizepräsident Prof. Dr. Stephan Harbarth beginnt mit Eingangsworten. Darin sagt er unter anderem:

Der zu entscheidende Rechtsstreit bewegt sich an der Schnittstelle mehrerer unsere Zeit prägender Entwicklungen: der Internationalisierung des Geschehens im Allgemeinen, … der Rasanz technologischer Entwicklungen, insbesondere der Digitalisierung, und der hiermit einhergehenden wachsenden und auch neuartigen Verwundbarkeit von Rechtsgütern. Einmal mehr erweist sich ein verfassungsgerichtliches Verfahren damit als Spiegel seiner Zeit.

Er erläutert danach den Ablauf und ruft die Anwesenden auf.

9:58 Uhr: Um 10 Uhr soll es losgehen. Ich werde die Verhandlung vom Presseraum aus verfolgen, da im Verhandlungsraum Laptops nicht erlaubt sind. Immerhin, auch hier ist der Ausblick nett.

9:50 Uhr: Die Liste der angemeldeten Gäste ist übrigens lang. Fast 30 Personen sind für die Bundesregierung angemeldet, darunter Kanzleramtschef Helge Braun und BND-Präsident Bruno Kahl. Der wurde bei seiner Ankunft am Gericht von Pressevertreter:innen umringt. „Die Themen der letzten Tage zeigen ja wie sehr die Bundesregierung angewiesen ist auf verlässliche Informationen aus der ganzen Welt und das ist unsere Aufgabe. Wir sind der Auslandsnachrichtendienst, also müssen wir auch im Ausland Nachrichten beschaffen können und dazu ist die Auslands-Auslands-Fernmeldeaufklärung, die heute hier auf dem Prüfstand steht ein unverzichtbarer Bestandteil“, sagte er.

Der Austausch von Informationen mit anderen Diensten sei sehr wichtig, denn: „Keiner ist so groß und leistungsstark, dass er die ganze Welt alleine erkunden kann und deswegen brauchen wir partnerschaftliche Zusammenarbeit.“ Im reformierten BND-Gesetz aus dem Jahr 2016 sieht er eine „sehr, sehr fein getrimmte Kontrolle etabliert, die die Grundrechte der Bürger und auch der Ausländer hinreichend schützt.“ (Danke an Daniel Lücking für die Transkription!)

Weitere Meinungen zum Tag: Der hr-iNFO-Redakteur Sebastian Schreiber kommentiert, schon die abstrakte Angst vor Überwachung reiche aus, um zum Schweigen gebracht zu werden.

9:26 Uhr: Im Vorfeld hatte sich Unruhe ausgebreitet. Die Sicherheit Deutschlands sei in Gefahr, wenn man die Befugnisse des BND einschränke, warnte etwa Ex-BND-Chef Gerhard Schindler gegenüber Welt am Sonntag. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen warnte am Montag, dass es wenig Verständnis dafür geben werde, wenn Deutschland Terroristen im Ausland mit einer Ausdehnung der Grundrechte schützen würde – „weder in Paris, noch in London, noch in Washington, von Moskau und Peking ganz zu schweigen“. Daniel Moßbrucker, der für Reporter ohne Grenzen arbeitete und in die Verfassungsbeschwerde involviert war, nimmt solche Argumente auseinander.

Auch der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz hält die Praktiken des BND für verfassungswidrig. „Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht könnte durchaus wegweisend für die Freiheitsrechte von vielen Millionen Menschen weltweit sein“, sagte er gegenüber der Rheinischen Post. Der BND müsse sich auch im Ausland an Regeln halten: „Die universellen Menschenrechte machen nicht an nationalstaatlichen Grenzen halt.“