NPP 215 – Off The Record

Muss man in den Medien wirklich alle zu Wort kommen lassen? Und muss man wirklich mit allen Mitteln verhindern, dass Minderjährige pornographische Inhalte zu sehen bekommen? Darüber spricht Ingo Dachwitz in der neuen Folge unseres Hintergrundpodcasts mit Marie Bröckling und Jana Ballweber.



https://netzpolitik.org/wp-upload/2020/11/NPP215-Off-The-Record.mp3

Es gibt schlechte Ideen, die sind einfach nicht totzukriegen. Die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Oder mit dem Internet verbundene Sexspielzeuge. Oder eben Netzsperren. Genau mit denen droht nämlich die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, sollten die Anbieter von Pornoportalen nicht endlich eine funktionierende Altersverifikation einführen. In dieser Ausgabe von Off The Record berichtet Marie Bröckling, was hinter der Initiative steckt, warum eine Zugangssperre am eigentlichen Problem vorbeiführt und wie stattdessen ein progressiver Jugendmedienschutz aussehen könnte.

Im zweiten Teil der Folge wird es mal wieder sehr meta: Wir sprechen über einen Kommentar unserer ehemaligen Praktikantin Jana Ballweber, in dem sie saftige Medienkritik am Hessischen Rundfunk übt. Denn dieser Text – eine Reaktion auf eine kontextarmes Interview des Radiosenders mit dem Pandemie-Skeptiker Sucharit Bhakdi – hat seinerseits wieder eine ganze Menge an Reaktionen ausgelöst. Die meisten davon waren so herablassend, sexistisch und beleidigend, dass wir uns zum ersten Mal seit langem entschlossen haben, die Ergänzungsspalte unter einem Text zu schließen. Jana erzählt, wie ihr damit ging und wie sie heute auf den Artikel blickt.

Am Ende der Sendung schauen wir wie gewohnt auf die Spendenentwicklung von netzpolitik.org. Danke fürs Zuhören und danke für die Unterstützung!

Mit in dieser Folge: Ingo Dachwitz, Jana Ballweber und Marie Bröckling.

Shownotes:

Der Podcast „Off The Record“ erscheint immer am ersten Samstag des Monats und gibt Einblicke in den Maschinenraum unserer Redaktion. Welche aktuellen Themen haben wir begleitet, wie lief die Recherche ab und warum schauen wir auf eben diese Geschichten? „Off The Record“ ist Teil des Netzpolitik-Podcasts NPP und auf dem gleichen Feed zu abonnieren. Ihr könnt diese Folge des Podcasts auch im MP3-Format oder als OGG-Datei herunterladen oder bei Spotify abonnieren.