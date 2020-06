Letztes Jahr sind mehr als 170.000 Menschen in Europa gegen die EU-Urheberrechtsreform auf die Straße gegangen und konnten die EU-Richtlinie am Ende nicht verhindern. Jetzt stellt das Bundesjustizministerium einen Diskussionsentwurf für die Umsetzung der Richtlinie in Deutschland vor.

Auch wenn die Protestbewegung damals die EU-Richtlinie nicht stoppen konnte, zeigt der jetzige Entwurf der Bundesregierung, dass die Kritik zumindest in Teilen ankam und aus Sicht der Internet-Nutzer:innen auch Positives zu vermelden ist.

Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bundesregierung ihr Versprechen, dass es keine Uploadfilter geben werde, mit dem jetzigen Gesetzentwurf brechen wird. Die Umsetzung der neuen Regeln wird nicht ohne Uploadfilter auskommen – außer man verhindert diese noch ausdrücklich im Gesetzestext.

Memes im Netz sollen legal sein

Der größte Erfolg, den die Protestbewegung errungen hat, ist eine Legalisierung von Teilen der Alltagskultur im Internet. Der Gesetzentwurf sieht ein Recht auf die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte nicht nur für Karikaturen, Parodien und Pastiches, sondern auch ganz allgemein für „Bagatellnutzungen zu nicht-kommerziellen Zwecken“ vor. Damit wären Memes in Zukunft rechtssicher möglich. Nutzer:innen müssen eine solche Nutzung von Material in Zukunft vor dem Upload zum Beispiel per Checkbox vormerken, damit der Uploadfilter gar nicht erst anspringt. Im Gegenzug gibt es für diese Nutzungen einen Vergütungsanspruch gegenüber kommerziellen Plattformen, über die solche nutzergenerierten Werke verbreitet werden. Das entspricht vom Ansatz her ziemlich genau den Forderungen der Initiative „Recht auf Remix“.

Allerdings sind Bagatellnutzungen urheberrechtlich geschützter Inhalten nur unter strengen Bedingungen erlaubt. Diese dürfen bei Film oder Ton nicht länger als 20 Sekunden, bei Text maximal 1.000 Zeichen lang sein und bei Fotos und Grafiken eine Größe von 250 Kilobyte nicht überschreiten. Während diese genauen Angaben der Klarheit und Rechtssicherheit dienen dürften, sind sie gleichzeitig sehr statisch und wenig flexibel. Und 250 Kilobyte sind einfach schon sehr wenig.

Ausnahmen für kleine und junge Plattformen

Eine große Sorge während der Proteste war die Frage, für welche Plattformen das Gesetz gelten soll. Im derzeitigen Entwurf sind kleine Plattformen, Foren, Blogs und ähnliches nicht betroffen. Die Regelung sieht nun vor, dass Start-Ups, die jünger als drei Jahre sind und weniger als zehn Millionen Euro Jahresumsatz haben, vom Gesetz ausgenommen sind. Genauso verhält es sich mit kleinen Anbietern mit einem Jahresumsatz von weniger als einer Million Euro. Ausgenommen vom Gesetz sind auch die Wikipedia, Code-Plattformen wie Github, Online-Marktplätze und Cloud-Anbieter zwischen Unternehmen, beziehungsweise solche, die nur das Hochladen von Inhalten für den Eigengebrauch ermöglichen.

Die nun vorgeschlagene Regelung sieht darüber hinaus nicht nur Beschwerdeverfahren mit Beschwerdestellen bei den Plattformen vor, sondern auch den klassischen Rechtsweg. Wird das richtig umgesetzt, können sich Nutzer:innen gegen unberechtigte Löschungen tatsächlich wehren. Vor Overblocking soll ein Passus schützen, eine wiederholte missbräuchliche Nutzung von Uploadfiltern durch die Rechteverwerter kann zu einem Ausschluss dieser aus dem System führen.

Erfreulich ist auch die Klarstellung, dass mit dem Erlöschen des Urheberrechts an einem visuellen Werk „auch der Schutz von Vervielfältigungen dieses Werkes durch verwandte Schutzrechte“ erlischt. Das bedeutet, dass einfache Fotografien gemeinfreier Werke nicht 50 Jahre als Lichtbild urheberrechtlich geschützt sind. Das wird besonders Wikipedianer:innen freuen, die zu diesem Thema einen jahrelangen Rechtsstreit mit den Reiss-Engelhorn-Museen geführt und letztlich verloren hatten.

Mehr Möglichkeiten für Museen, Archive und Kreative

Außerdem werden mit dem Gesetzesentwurf die Möglichkeiten von Museen und Archiven erweitert, nicht verfügbare Werke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das in skandinavischen Staaten bewährte Instrument der „erweiterten kollektiven Lizenz“ wird in diesem Zusammenhang Teil des deutschen Urheberrechts. Umfassende Angebote wie das norwegische Bokhylla-Projekt, das sämtliche vor 2000 erschienenen norwegischen Bücher im Volltext online zugänglich macht, sind durch den Fokus auf nicht verfügbare Werke in Deutschland jedoch weiterhin nicht möglich.

Schließlich findet sich eine Reihe von Bestimmungen im Vorschlag, die vor allem die Rechtsposition professionell Kreativer stärken. Neben Auskunftsansprüchen und den bereits erwähnten Vergütungsansprüchen gegenüber Plattformen sollen sich Urheber:innen künftig bei Rechtsstreitigkeiten durch Vereinigungen von Urhebern vertreten lassen können. Das ist deshalb wichtig, weil es das Machtungleichgewicht zwischen großen Rechteverwertern und einzelnen Urheber:innen etwas abmildern dürfte.

Der Entwurf schließt Uploadfilter nicht aus

Auch wenn Teile des Gesetzentwurfes auf langjährige Forderungen eingehen und angesichts der Lobbystärke der Rechteverwerter einen kleinen Erfolg darstellen, bleibt das große Grundproblem: Die Einführung von Uploadfiltern. Diese Uploadfilter kommen definitiv, wenn sie nicht noch im Gesetzentwurf ausdrücklich ausgeschlossen werden. Ob das aber überhaupt auf nationaler Ebene im Einklang mit der Richtlinie möglich wäre oder ob der Entwurf bereits einem „weitestgehenden Verzicht auf Uploadfilter“, wie ihn die SPD-Vorsitzende Saskia Esken verkündete, entspricht, wird damit vorerst nicht gerichtlich geklärt werden können.

Uploadfilter sind gefährlich, weil sie zu Overblocking führen und so Grundrechte beeinträchtigen können. Wie gut es gelingt, mittels Checkbox willkürliche Löschungen und Overblocking in Grenzen zu halten, wird erst die Umsetzung durch die Plattformen zeigen.

Jedenfalls aber wird mit einmal eingeführten Uploadfiltern eine Infrastruktur etabliert, mit der einfach Löschungen und Zensur unliebesamer Inhalte durchgesetzt werden können. Alleine die Existenz einer solchen Infrastruktur wird Begehrlichkeiten aus anderen Bereichen als dem Urheberrecht hervorrufen. Was gerade noch zur Durchsetzung von Urheberrechten diente, kann mit einem Gesetz schnell auch für Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit missbraucht werden.

Nicht gegeneinander ausspielen lassen!

Die misslungene EU-Richtlinie, die ein von der Realität überholtes Urheberrecht für die nächsten Jahrzehnte europaweit zementiert hat, setzt der deutschen Umsetzung enge Grenzen. Im Vergleich zu anderen nationalen Implementierungen versucht der deutsche Vorschlag immerhin, die Rechte von Nutzer:innen zu berücksichtigen und zu einem Ausgleich zu führen (in Frankreich oder den Niederlanden fanden die Interessen von Internet-Nutzer:innen kaum Berücksichtigung). Einige der vorgeschlagenen Änderungen wie die Checkbox-Lösung sind – unter den EU-rechtlichen Umständen – als durchaus innovative Ansätze zu bewerten.

Angesichts der kürzlich veröffentlichten Stellungnahmen von Bundeswirtschaftsministerium und Bundeskanzleramt zu einer früheren Fassung des Referentenentwurfs ist es aber keineswegs sichergestellt, dass der jetzt vorliegende Entwurf des Bundesjustizminsteriums so auch beschlossen wird. In der Vergangenheit wurden häufig in letzter Minute auf parlamentarischer Ebene noch Änderungen zu Gunsten von Rechteverwerter-Lobbys vorgenommen. Mitentscheidend wird sein, dass die digitale Zivilgesellschaft und die Mehrheit der professionell Kulturschaffenden sich nicht von Verwerterverbänden gegeneinander ausspielen lassen.