Im Trilog zum europäischen Medienfreiheitsgesetz einigen sich Parlament und Rat auch beim letzten Streitpunkt: staatlichem Hacken und Überwachen. Zwar soll die generelle Ausnahme für nationale Sicherheit nicht kommen, doch an anderer Stelle wurde der Schutz in den Verhandlungen verwässert.

Am Ende hat Macron seinen Willen doch nicht bekommen. Am Freitag verhandelten Kommission, Parlament und die Mitgliedstaaten der EU im sogenannten Trilog über den European Media Freedom Act (EMFA). Er soll Journalist:innen schützen, auch vor staatlicher Überwachung. Nun ist klar: Eine generelle Ausnahme für nationale Sicherheit wird es nicht geben. Doch nicht alle stimmen in den Jubelchor mit ein.

Dass Journalist:innen mit Staatstrojanern wie Pegasus und Predator gehackt werden, ist eine traurige Realität – auch in Europa. Mindestens in Griechenland und Ungarn haben staatliche Stellen solche Staatstrojaner gegen Journalist:innen eingesetzt. Nicht immer sind die Urheber:innen der Attacken bekannt. Zudem ist immer noch unklar, wer die russische Exil-Journalistin Galina Timchenko mit Pegasus gehackt hat.

Das ist ein großes Problem für die Pressefreiheit: Denn wie kann eine Journalistin ihrem Informanten Anonymität garantieren – wenn gleichzeitig Polizistinnen oder Geheimdienstler mitlesen? Dennoch wurde um keine andere Bestimmung des EMFA so sehr gerungen.

Strenge Regeln versus große Ausnahme

Die Vorstellungen der verhandelnden EU-Institutionen lagen weit auseinander. Das Parlament wollte den Spyware-Einsatz nur unter strengen Voraussetzungen erlauben. Der Staatstrojaner-Einsatz sollte nur dann erlaubt sein, wenn er nicht im Zugang zu journalistischen Quellen resultiere oder im Zusammenhang mit der journalistischen Arbeit stünde. Zudem müsse es eine richterliche Bestätigung geben.

Über 80 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter auch der Chaos Computer Club, forderten ein komplettes Verbot, auch einige Abgeordnete von S&D, Grünen und Linken waren dafür. Diese Position setzte sich aber nicht durch. „Wir können nicht jedem Individuum, was journalistische Arbeit macht, einen Blankoscheck in allen Lebenslagen und Situationen bezüglich Rechtsstaatlichkeit ausfüllen“, sagte die CDU-Abgeordnete Sabine Verheyen zur Begründung.

Einen Blankoscheck der umgekehrten Art hatten jedoch die Mitgliedstaaten im Sinn. Die Regierungen wollten eine Ausnahme des Hackingverbots: Der EMFA dürfe an dieser Stelle nicht die nationale Sicherheit tangieren. Vor allem die französische Regierung stecke hinter dieser Formulierung, so erzählten es Parlamentarier:innen immer wieder. Erst diesen Sommer verhörten französische Behörden Journalist:innen und durchsuchten ihre Räume und Geräte, um an deren Quellen zu gelangen.

Keine explizite Erwähnung

Der Konflikt spitzte sich am letzten Verhandlungstag zu. Aus Parlamentskreisen ist zu hören, dass der Trilog zwischenzeitlich auf der Kippe stand. Für das Parlament war die Ausnahme der nationalen Sicherheit eine rote Linie, die Regierungen hingegen wollten gleich den ganzen EMFA unter den Vorbehalt der nationalen Sicherheit stellen, nicht nur den Spyware-Artikel. Doch der Widerstand des Parlaments lohnte sich. Letztlich stimmte die Regierung in Paris einem Kompromiss zu.

Dieser sieht nun folgendermaßen aus: Die umstrittene Formulierung mit der nationalen Sicherheit fällt weg. Sie wird aber nicht ersatzlos gestrichen: An ihrer Stelle kommt ein allgemeiner Hinweis auf die EU-Verträge, im nicht-bindenden Teil des Gesetzes steht dann noch, dass der EMFA Artikel 4(2) des EU-Vertrags respektiert. Dort ist festgelegt, dass die EU die „grundlegenden Funktionen des Staates, insbesondere […] die nationale Sicherheit“ achte.

Für die CDU-Abgeordnete Verheyen ein klarer Erfolg: „Das ist etwas, was wir sowieso immer respektieren müssen“, sagte die Hauptverhandlerin des Parlaments in einer Pressekonferenz. Man habe Erfolg gehabt, Journalist:innen gegen unrechtmäßige Spyware-Attacken zu schützen.

Auch Reporter ohne Grenzen jubelt. Geschäftsführer Christian Mihr sagte netzpolitik.org: „Dass der Hinweis auf die Ausnahme für nationale Sicherheit, die der Rat der Europäischen Union gern in dem Gesetzestext gesehen hätte, im finalen Text nun doch nicht enthalten sein wird, ist ein großer Verhandlungserfolg. Dass trotz des Drängens mehrerer Mitgliedstaaten, allen voran Frankreichs, nun doch keine neuen Tore geöffnet wurden, um Quellenschutz zu unterlaufen und vertrauliche Kommunikation zu überwachen, freut uns sehr.“

Wann dürfen Behörden Journalist:innen hacken?

Egal ob es um Durchsuchungen, Staatstrojaner oder andere Überwachungsmaßnahmen gegen Journalist:innen geht: Der EMFA schreibt nun vor, dass staatliche Behörden dafür eine richterliche Bestätigung brauchen und es ein „überwiegendes öffentliches Interesse“ geben muss. Zudem müssen Journalist:innen informiert werden, wenn Sie gehackt wurden.

Die zuständige EU-Kommissarin Věra Jourová versprach: „Kein Journalist kann überwacht werden, weil er seinen Job macht, es kann keinen Zugang zu journalistischen Quellen geben.“ Doch nicht alle sehen den Schutz derart abgesichert.

Die SPD-Abgeordnete Petra Kammerevert kritisiert: „Zwar sind journalistische Quellen und vertrauliche Kommunikationen geschützt, doch das Parlament sah in seiner Position einen umfassenden Schutz jeglicher journalistischer Aktivität vor.“ Denn ab wann ein Telefonat oder Chat mit einem Journalisten vertraulich ist, geht aus dem EMFA nicht hervor. „Das Parlament wollte außerdem ein Verbot für Überwachungsmaßnahmen, wenn dies zum Zugang zu journalistischen Quellen führen könnte oder auch nur in Verbindung zur Arbeit als Journalist steht.“ Auch das fehle im finalen Text.

Auch andere EMFA-Teile umstritten

Mit der Einigung zu Artikel 4 des EMFA ist der Trilog abgeschlossen. Andere strittige Punkte konnten bereits in den vorangegangen Trilog-Sitzungen abgeräumt werden.

So kommt die als „Medienausnahme“ oder „Medienprivileg“ bezeichnete Regelung. Große Online-Plattformen müssen nun bestimmte, vorher anerkannte Medien 24 Stunden vor der Löschung eines Posts informieren und genau begründen, warum der Inhalt gegen die AGB der Plattform verstoßen hat. Die Regelung war umstritten – auch in der Zivilgesellschaft.

Journalistenverbände begrüßten, dass die Macht der großen Plattformen hier eingeschränkt wird. Einige Bürgerrechtsorganisationen um European Digital Rights sprachen sich gegen eine solche Ausnahme aus. Die jetzt getroffene Regelung könne „die Gleichheit der Rede untergraben, Desinformation im Internet fördern und Randgruppen bedrohen“, befürchtet Christof Schmon von der Electronic Frontier Foundation.

Ein weiterer Streitpunkt war das sogenannte Board. So heißt die neue europäische Medienaufsichtsbehörde, die die bisherige Koordinationsgruppe der nationalen Medienaufsichten (ERGA) ersetzen soll. Hier war vor allem die Unabhängigkeit von der EU-Kommission Gegenstand der Verhandlungen.

Das neu zu schaffende europäische Medienboard werde im Gegensatz zu den nationalen Medienaufsichtsstellen eben nicht unabhängig und staatsfern organisiert, kritisiert Petra Kammerevert. „Denn das Sekretariat soll direkt in der EU-Kommission angesiedelt sein und das Personal wird von der Kommission ausgesucht. Das wäre so, als wenn in Deutschland die Sekretariate der Landesmedienanstalten oder der Rundfunkräte bei den Staatskanzleien angesiedelt würden“, sagt Kammerevert gegenüber netzpolitik.org. Sabine Verheyen von der CDU widersprach diesem Eindruck und verweist auf den Unterschied zwischen Fach- und Personalaufsicht. „Die Kommission stellt natürlich die Leute ein.“ Bei allen inhaltlichen Fragen sei aber das Board verantwortlich es müsse zu Einstellungen auch konsultiert werden.

„Unter dem Strich ein Erfolg“

Das jetzige Verhandlungsergebnis ist aus Sicht der CDU-Abgeordneten ein „sehr großartiges Ergebnis“. Ihre SPD-Kollegin Kammerevert ist sich hingegen enttäuscht. „Am Ende der Trilogverhandlungen ist von den guten Parlamentspositionen nicht viel übrig geblieben.“ Der Rat habe sich in allen wesentlichen Punkten durchgesetzt. Reporter ohne Grenzen begrüßte die Einigung in einer ersten Reaktion. „Für die Informationsfreiheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger ist diese Verordnung unter dem Strich ein Erfolg“, sagte Geschäftsführer Mihr.

Der Ministerrat und das EU-Parlament müssen dem Kompromiss noch formal zustimmen. Dies gilt als Formsache. Das Parlament plant die Abstimmung für März 2024.