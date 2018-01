Rund um die Bundestagswahl ließen deutsche Behörden hunderte Twitter-Konten blockieren

Twitter blockiert in Deutschland den Zugriff auf mindestens 750 Konten. Damit sind deutschen Nutzern des Kurznachrichtendienstes wohl mehr Inhalte an ihren Standort gesperrt als in den meisten anderen Ländern, hat nun BuzzFeed News herausgefunden. Das Nachrichtenportal fahndete als Teil eines Rechercheprojekts global nach Nutzerkonten, die auf Twitter aktiv sind, aber in einzelnen Ländern nicht abgerufen werden können.

In Deutschland seien schon vor dem in Kraft treten des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes eine stattliche Anzahl an Konten aus rechtlichen Gründen, etwa wegen hetzerischen Inhalten, unzugänglich gemacht worden, schreibt Buzzfeed: