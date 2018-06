Klage wegen beA: Rechtsanwaltskammer soll Software-Sicherheitstests herausgeben

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat im Desaster um das Anwaltspostfach „beA“ nicht nur offenbar viele Millionen Euro verschwendet – sie ist im Umgang mit der Entwicklung der Software außerdem weiterhin äußerst intransparent. FragDenStaat und die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) wollen das ändern: Sie verklagen die BRAK auf Herausgabe verschiedener beA-Dokumente.

In der Klage geht es zum einen um den Vertrag der BRAK mit dem IT-Dienstleister Atos, der die Software entwickelt hat. Die BRAK will die Rahmenbedingungen des Auftrags nicht offenlegen. Dabei beruft sie sich auf das angebliche Vorliegen von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Vermutlich liegen solche allerdings höchstens an wenigen Stellen des Vertrags vor – diese Stellen könnten geschwärzt und der Rest müsste herausgegeben werden.

Zum anderen wollen die Kläger-Organisationen die Ergebnisse von Sicherheitstests der BRAK erfahren. In den Jahren 2015 und 2016 gab die BRAK ein Sicherheitsaudit sowie einen Penetrationstest zum beA in Auftrag. Sie bescheinigten der Software fälschlicherweise, sicher zu sein. Wie später der CCC aufdeckte, ist dies nicht der Fall. Auch die Sicherheitstests will die BRAK wegen angeblicher Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht herausgeben, obwohl die Tests solche Geheimnisse kaum enthalten dürften. Und sofern die Gutachten Sicherheitslücken enthalten, so müssten diese längst geschlossen sein – sonst dürfte das beA überhaupt nicht wieder in Betrieb genommen werden. Nicht nur das angefragte alte, sondern auch ein neues Gutachten von Secunet steht in der Kritik, unter anderem die Verschlüsselung von beA nicht ausreichend untersucht zu haben.

Klage ist spendenfinanziert

Das Verwaltungsgericht Berlin wird voraussichtlich Anfang 2019 über die Klage entscheiden. Die GFF hat bereits in einem vorigen Fall Klage gegen die BRAK eingereicht. In der GFF-Initiatve „beA – aber sicher!“ geht es um die Nachrüstung der bisher unsicheren Software mit einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Für die Finanzierung der Klage bitten die Organisationen um Spenden.