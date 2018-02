69. Netzpolitischer Abend am 6. Februar in Berlin

Wie an jedem ersten Dienstag im Monat findet nächste Woche Dienstag, am 6. Februar, der Netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft in der c-base Berlin statt.

Auf dem Programm stehen diesmal:

Ludwig Reicherstorfer: Aussicht auf die neue Legislaturperiode

Julian Jaursch: Die Datenschutz-Grundverordnung: Kerninhalte und Aktivitäten des Digitale Gesellschaft e. V.

Ulf Buermeyer: beA: 38 Millionen vor die Wand gefahren – Warum das „besondere elektronische Anwaltspostfach“ unsicher ist und was wir daraus für öffentliche IT-Projekte lernen können (mit Bonustrack: Kurzbilanz nach einem Monat #NetzDG)

Die c-base findet sich an der Rungestraße 20, 10179 Berlin. Einlass ist ab 19:15 Uhr, los geht’s gegen 20:00 Uhr. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es einen Live-Stream auf c-base.org. Der Eintritt ist frei.