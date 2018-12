It’s a man’s world: Wie weibliche Editorinnen von der Wikipedia verdrängt werden

Frauen sind in der Wikipedia stark unterrepräsentiert und viele Männer wollen, dass das so bleibt. Das merken die Editorinnen nicht nur am harschen Umgangston.

»Oh, Hasilein, lösch dich von Wikipedia und kümmer dich lieber um das, was du wirklich gut kannst: shoppen, putzen und deinen Mann umgarnen.« Dieser Satz ist nicht nur eine sexistische Beleidigung, wie Frauen sie alltäglich auf der Straße, im Beruf oder im Netz erleben, sondern Teil einer organisierten Hetzkampagne. Männliche Benutzer der Wikipedia hatten sich zusammengetan mit nur einem Ziel: Sophia aus der Wikipedia zu mobben.

Sophia ist seit Jahren in der Wikipedia aktiv. Sie korrigiert und baut Artikel aus, verfasst eigene Einträge und beteiligt sich rege an den Diskussionen innerhalb der Community. Mehrere Stunden am Tag widmet sie sich der ehrenamtlichen Arbeit, um die Online-Enzyklopädie zu verbessern und auszubauen; fast 100.000 Edits sind dabei auf ihr Konto zu verbuchen. Ihr Schwerpunkt liegt bei politischen, feministischen und antifeministischen Begriffen, Geschehnissen und Personen. Mit ihrer Themensetzung, ihrem Durchhaltevermögen und einem teils konfrontativen Ton wurde sie für einige Nutzer der männerdominierten Wikipedia schnell zum Feindbild.

Auf einschlägigen Blogs für »Männerrechte« kommentierten Benutzer die von Sophia bearbeiteten Artikel, riefen dazu auf, diese zu ändern und die Nutzerin dazu zu bringen, aus der Wikipedia zu verschwinden: »Erst wenn diese Feministin verschwunden ist, kann Wikipedia wieder ein guter Ort sein.« Auch auf anderen Plattformen, wie Twitter, begannen die Antifeministen, sich gegen Sophia zu positionieren. Sie sammelten auf einer Website Informationen über die Editorin: Ihr Klarname wurde im Netz veröffentlicht, mithilfe von IP-Adressen, mit denen sich Sophia in der Wikipedia einloggte, wurde versucht, ihren Wohnort zu ermitteln. Sophia wurde ein Opfer des so genannten Doxxings.

Sophia hat Angst

Sophias tatsächlicher Nutzername und ihr bürgerlicher Name lauten in Wirklichkeit anders. Auch die Zitate, mit denen sie beleidigt wurde, sind leicht verändert und die Aktionen aus der Hetzkampagne hier nur angedeutet. Warum? Sophia hat Angst. Auch Jahre nach der Hetzkampagne verfolgen einige Antifeministen weiterhin das Ziel, sie aus der Wikipedia zu vertreiben oder einen erneuten Shitstorm auf sie loszulassen. Deswegen möchte Sophia so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich richten.

Was Sophia in der Wikipedia erlebt, lässt sich nicht über die Erfahrung aller Frauen in der Wikipedia sagen. Im Gespräch mit 22 jahrelang aktiven Benutzerinnen der Wikipedia hatte keine der Frauen derartige negative Erfahrungen aus eigener Hand zu erzählen. Doch das extreme Beispiel zeigt, welches sexistisches Potential innerhalb der Wikipedia-Community vorhanden ist. Die Welt der Wikipedia ist männlich dominiert. Da die Nutzer*innen der Online-Enzyklopädie anonym bleiben dürfen, gibt es keine konkreten Zahlen zum Geschlechterverhältnis. Laut einer Umfrage, die im Oktober von der Wikimedia selbst durchgeführt wurde, sind 90% der ehrenamtlichen Wikipedia-Editor*innen männlich und nur 9 % der aktiven Nutzer*innen weiblich. In den Wikipedia-Einträgen wird verpflichtend das generische Maskulinum benutzt. It‘s a man’s world.

Mehr als eine Handvoll Frauen, die mit ROM gesprochen haben, berichten davon, dass sie selbst sexistisch beschimpft und diskriminiert wurden in den Diskussionen. Auffällig ist, dass die Erfahrungen, die Frauen in der Wikipedia machen, je nach den Themen, über die sie schreiben, sehr unterschiedlich sein können.

Feminismus wird häufig verdrängt

»Wenn ich mal in einem umkämpften Themenbereich unterwegs war, habe ich es so erlebt, dass ich schnell niedergeschrien wurde und mich nicht dagegen wehren konnte«, berichtet Kate. Eigentlich nimmt sie nur kleine Bearbeitungen an Artikeln vor, doch als sie in einem Artikel einen Link als Verweis auf das Thema »Intersektionalität« setzen will, löscht ein männlicher User den Link und fragt nach, was sie mit »Intersexualität« meine. Er hatte sich bloß verlesen, doch anstatt sich zu informieren, löschte er Kates Beitrag sofort. Auch Kate möchte anonym bleiben aus Angst vor möglichen Folgen. Ihrem Eindruck nach sind viele Männer entweder nicht interessiert an feministischen Themen oder kommen ihr sogar antifeministisch vor: »Das ist der Grund dafür, dass Themen rund um Frauen und Feminismus häufig von Typen aus der Wikipedia gedrängt werden.«

Um sich selbst vor solchen sexistischen Beleidigungen zu schützen, geben viele Frauen nicht ihr weibliches Geschlecht an. Dreizehn der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, haben in ihrem Nutzerinnenprofil ein männliches oder gar kein Geschlecht angegeben, ebenso wählten sie einen männlich oder geschlechtslosen Namen. Eine der Befragten gibt an, sie versuche ihre Sprache besonders männlich klingen zu lassen, um in der Wikipedia-Community ernst genommen zu werden. Andere überlegen sich weitere Strategien, wie sie Sexismus in der Wikipedia umgehen können. »Ich bin bewusst in Bereichen der Wikipedia unterwegs, in denen es nicht so hart her geht, aus Selbstschutz«, sagt Kate.

Wikimedia kennt das Problem

Klar ist: Der Verein Wikimedia, der unter anderem die Enzyklopädie verwaltet und die Arbeit der Wikipedianer*innen ermöglichen soll, kennt das Problem, dass es in ihrer Community immer wieder zu Diskriminierungen von Frauen kommt. Immer wieder wird versucht, an dem Status Quo etwas zu verändern. So wurde die Benutzer*innenoberfläche technisch vereinfacht, doch das brachte keine Erfolge. Jetzt versuchen sie vor allem mit Edit-A-Thons, die von Frauen für Frauen ausgerichtet werden, mehr weibliche Editorinnen zu gewinnen. Verena Lindner, Abteilungsleiterin für Ideenförderung der deutschen Wikimedia, sieht in dem harschen Umgangston und dem geringen Frauenanteil in der deutschsprachigen Wikipedia ein gesamtgesellschaftliches Problem. Denn dieses finde sich nicht nur bei der Wikipedia wieder, sondern auch in Sozialen Medien. Wie das Problem gelöst werden kann, bleibt offen. Lindner sagt: »Wir haben Interesse daran, den Frauenanteil zu fördern. Das ist aber schwierig, denn in der Wikipedia gilt grundsätzlich das Prinzip der Anonymität – heißt: Man muss weder Namen, noch Geschlecht preisgeben.«

An den Fall von Sophia erinnert man sich bei Wikimedia Deutschland heute nicht mehr. Auf Nachfrage erklärt ein Pressesprecher, zum Zeitpunkt der Hetzkampagne habe von ihnen noch niemand bei der Wikimedia gearbeitet. Sophia selbst sei ihnen lediglich als »diskussionsstarke Benutzerin innerhalb der Community« bekannt.

